Дрожжевые блины: классический рецепт

Блины – блюдо из разряда тех, которых много не бывает. Сколько бы вы их ни напекли, все равно тарелка обязательно опустеет.

От блинов не откажется никто: ни самые привередливые гурманы, ни перебирающие едой дети. Даже следящие за фигурой и строго считающие калории вряд ли смогут устоять перед блюдом, на котором высится горка дымящихся паром с пылу с жару блинов. Кроме того, блины можно нафаршировать любой начинкой: мясом, печенью, грибами, творогом.

Ингредиенты:

0,5 л молока

250-300 г муки

2 яйца

2 столовые ложки растительного масла

2 столовые ложки сахара

1 чайная ложка сухих дрожжей

соль

Приготовление

В 0,5 стакана слегка подогретого молока растворить половину нормы сахара, добавить дрожжи и оставить на 10-15 минут, чтобы они подошли.

Желтки отделить от белков и взбить по отдельности.

Оставшееся молоко подогреть до 35-40°С, добавить неиспользованный сахар, посолить, влить растительное масло, ввести желтки и подошедшие дрожжи и слегка взбить.

В подготовленную жидкую массу постепенно всыпать просеянную муку и тщательно вымешать до получения однородного теста, после чего аккуратно ввести взбитые в пену белки, осторожно перемешать и поставить в теплое место на 2-3 часа.

Выпекать блины до золотистого румянца с обеих сторон, наливая тесто тонким слоем на раскаленную сковороду.

На заметку

При подаче блины выложите на тарелку горкой. Отдельно в розетках подайте сметану, мед, варенье, сгущенное молоко.

Выпекая блины, сковороду периодически смазывайте растительным маслом или кусочком несоленого сала.

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