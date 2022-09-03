Дрожжевые блины: простой рецепт от шеф-повара Евгения Клопотенко

Евгений поделился рецептом дрожжевых блинов. "Дрожжи меняют их структуру и превращают в какую-то перину, на которой вашей нервной системе очень нужно пока полежать", — пишет Евгений.

Для приготовления вам понадобятся живые дрожжи (у Клопотенко это "Духмяна хата"). Также важно, что ингредиенты были не из холодильника, а комнатной температуры, "чтобы у дрожжей не произошел стресс".

"В 300мл теплого молока (чуть надо подогреть) с одной стороны насыпьте 1ст.л. сахара и щепотку соли, а с другой — 15г живых дрожжей. Перемешайте и оставьте на 10мин в теплом месте (здесь проблем не будет, потому что сейчас лето и каждое место – теплое). Когда увидите на поверхности молока маленькие пузырьки воздуха, то это означает, что дрожжи ожили и можно двигаться дальше. Пока двигаться не начали дрожжи. Итак, добавляете 1 яйцо, 150г муки и хорошо перемешиваете. Наливаете столовую ложку масла, снова перемешиваете, накрываете миску чем-то и оставляете тесто на 40 мин. Затем осторожно перемешиваете все половником и жарите блины", - пишет Клопотенко.

Раньше мы рассказывали, как приготовить блины на молоке, кефире и сыворотке.

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