Дубайский краффин: рецепт красивой и вкусной пасхальной выпечки / © Credits

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Это не просто сдоба, а настоящее произведение кондитерского искусства, сочетающее нежное дрожжевое тесто, изысканный шоколад, хрустящую текстуру из теста катаифи и роскошную фисташковую начинку. Блюдо не только радует вкусом, но и выглядит как арт-объект — именно поэтому оно мгновенно покорило сердца гурманов и стало украшением пасхальных столов.

А секрет «Дубайского крафина» — это микс европейской паски, восточной роскоши и современного подхода к оформлению десертов. И хотя рецепт кажется сложным, на самом деле он вполне по силам даже любителям — стоит только следовать инструкциям, о которых рассказали на странице Вкусно ТУТ и не торопиться.

Ингредиенты

Для опары

Теплое молоко 110 мл

Сухие дрожжи 7 г

Сахар 1 ст. л

Мука 1 ст. л

Для теста

Яйца 3 шт.

Сахар 100 г

Растопленное сливочное масло 50 г

Апельсиновая цедра 1 шт.

Какао 1,5 ст. л

Мука 430 г

Соль

Ванильный сахар (ванильный экстракт)

Для формирования

Сливочное масло 100 г

Черный шоколад 150 г

Для теста катаифи

Мука 50 г

Кукурузный крахмал 50 г

Холодная вода 130 мл

Масло 8 г

Соль

Для хрустящей фисташковой начинки

Поджаренное тесто катаифи

Фисташкова поста 2–3 ст. л

Приготовление

Приготовление Краффинов

В теплое молоко добавьте дрожжи, сахар и муку. Тщательно перемешайте, накройте и оставьте в теплом месте на 10–15 мин. Опара должна начать пузыриться — это признак, что дрожжи активны. Смешайте яйца, сахар, ваниль, цедру апельсина и растопленное масло. Добавьте соль и опару. Начните вводить муку порциями. Замесите мягкое тесто. Разделите его на две части — к одной из них добавьте какао. Обе части теста замесите до однородности и оставьте под полотенцем на 30–40 мин в теплом месте. Каждую часть теста (светлую и темную) раскатайте в тонкий прямоугольник (толщина примерно 2 мм). На темное тесто нанесите немного сливочного масла, посыпьте шоколадом. Сверху уложите светлое тесто. Сверните в плотный рулет, затем разрежьте его вдоль пополам, не доходя до конца. Сформируйте спираль в виде гнезда, начиная от середины. Чтобы крафин хорошо вырос, в центр формы можно вставить скрученный пергамент. Оставьте крафины еще на 40-60 мин для подъема. Накройте верх краффинов фольгой. Выпекайте в разогретой до 165 °C духовке в течение 50 мин. Охлаждайте перед украшением.

Приготовление теста катаифи

В миске смешайте муку, крахмал, воду, растительное масло и соль. Перебейте блендером до однородности, процедите через сито. Тесто должно быть жидкое, как блиновое. Перелейте в кондитерский мешок или бутылку с тонким носиком. На сухой сковороде «нарисуйте» из теста спиральные тоненькие узоры. Жарьте до слегка золотистого цвета по бокам. Готовые ленты оставьте остыть, затем нарежьте или сломайте на маленькие кусочки.

Приготовление фисташковой начинки

На сковороде растопите немного масла, обжарьте кусочки теста катаифи до золотистого цвета. Переложите в миску, добавьте фисташковую пасту — по частям, чтобы не переборщить. Перемешайте. Должна получиться хрустящая, тягучая и ароматная масса.

Наполнение краффина

Срежьте «шапочку» с верхушки охлажденного крафина, ложкой осторожно извлеките немного мякоть. Наполните углубление фисташковой массой, слегка уплотняйте. Накройте шапочкой. При желании посыпьте верх сахарной пудрой и наслаждайтесь.

Советы:

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Тесто крафина можно приготовить заранее и хранить в холодильнике до 12 часов.

Начинка из катаифи отлично заменяет крем — она быстро не портится и имеет приятную хрустящую текстуру.

Фисташковую пасту можно заменить миндальной или арахисовой, но именно фисташкова придает «дубайскую» роскошь.

Дубайский краффин – это больше, чем сдоба. Это демонстрация вкуса, фантазии и заботы о деталях. Он станет настоящей изюминкой вашего праздничного стола, оставляет приятное впечатление не только своим видом, но и насыщенным многослойным вкусом. И даже если Пасха — только повод, такая выпечка заслуживает внимания круглый год.