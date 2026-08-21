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Дыня в желе на зиму: рецепт вкусной консервации
Кусочки сочной дыни в нежном ароматном желеобразном сиропе — необычная заготовка, которая зимой будет напоминать о тёплых летних днях.
Дыню принято есть в свежем виде, добавлять в десерты или подавать в качестве легкого летнего перекуса. Однако спелый сезонный фрукт можно сохранить и на зиму в виде оригинальной заготовки с желеобразным сиропом, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.
Открываете баночку в холодный день и наслаждаетесь ароматной дыней с нежной желеобразной текстурой. Для рецепта лучше выбирать плотные, но уже ароматные плоды, которые не перезрели, тогда кусочки не разварятся и сохранят форму.
Ингредиенты
- дыня
- сколько поместится в банки
- желе (вкус на ваш выбор)
- 1 пачка
- желатин
- 1 ч. л.
- сахар
- 100 г
- лимонная кислота
- ½ ч. л.
- вода
- 350 мл
Приготовление
Хорошо вымойте дыню, разрежьте пополам и удалите семена.
Нарежьте фрукт ломтиками, затем кусочками и предварительно снимите кожуру.
В миске смешайте сахар, желе, желатин и лимонную кислоту.
Добавьте 350 мл горячей, но не кипящей воды и хорошо перемешайте, чтобы все компоненты растворились.
Кусочки дыни плотно разложите в предварительно стерилизованные банки.
Осторожно залейте их горячим сиропом так, чтобы он полностью покрыл фрукты.
Затем поставьте банки в кастрюлю, выстланную полотенцем, и налейте горячую воду до их «плечиков».
После закипания стерилизуйте 20 минут.
Осторожно достаньте банки, сразу закатайте крышками и переверните вверх дном.
Укутывать заготовку не нужно, просто оставьте до полного остывания.
Дыня в желе — это тот случай, когда привычное летнее лакомство превращается в нечто совершенно новое. Зимой такая баночка станет ароматным десертом к чаю или просто способом вернуть на стол немного солнечного лета.