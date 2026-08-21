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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
455
Время на прочтение
2 мин

Дыня в желе на зиму: рецепт вкусной консервации

Кусочки сочной дыни в нежном ароматном желеобразном сиропе — необычная заготовка, которая зимой будет напоминать о тёплых летних днях.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
90 ккал
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Дыня в желе tiktok.com/@bude_smachno_razom

Дыня в желе tiktok.com/@bude_smachno_razom

Дыню принято есть в свежем виде, добавлять в десерты или подавать в качестве легкого летнего перекуса. Однако спелый сезонный фрукт можно сохранить и на зиму в виде оригинальной заготовки с желеобразным сиропом, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.

Открываете баночку в холодный день и наслаждаетесь ароматной дыней с нежной желеобразной текстурой. Для рецепта лучше выбирать плотные, но уже ароматные плоды, которые не перезрели, тогда кусочки не разварятся и сохранят форму.

Дыня в желе tiktok.com/@bude_smachno_razom

Дыня в желе tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты

дыня
сколько поместится в банки
желе (вкус на ваш выбор)
1 пачка
желатин
1 ч. л.
сахар
100 г
лимонная кислота
½ ч. л.
вода
350 мл

Приготовление

  1. Хорошо вымойте дыню, разрежьте пополам и удалите семена.

  2. Нарежьте фрукт ломтиками, затем кусочками и предварительно снимите кожуру.

  3. В миске смешайте сахар, желе, желатин и лимонную кислоту.

  4. Добавьте 350 мл горячей, но не кипящей воды и хорошо перемешайте, чтобы все компоненты растворились.

  5. Кусочки дыни плотно разложите в предварительно стерилизованные банки.

  6. Осторожно залейте их горячим сиропом так, чтобы он полностью покрыл фрукты.

  7. Затем поставьте банки в кастрюлю, выстланную полотенцем, и налейте горячую воду до их «плечиков».

  8. После закипания стерилизуйте 20 минут.

  9. Осторожно достаньте банки, сразу закатайте крышками и переверните вверх дном.

  10. Укутывать заготовку не нужно, просто оставьте до полного остывания.

Дыня в желе — это тот случай, когда привычное летнее лакомство превращается в нечто совершенно новое. Зимой такая баночка станет ароматным десертом к чаю или просто способом вернуть на стол немного солнечного лета.

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