Дыня в желе на зиму: рецепт вкусной консервации

Дыня в желе tiktok.com/@bude_smachno_razom

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Дыню принято есть в свежем виде, добавлять в десерты или подавать в качестве легкого летнего перекуса. Однако спелый сезонный фрукт можно сохранить и на зиму в виде оригинальной заготовки с желеобразным сиропом, об этом рассказали на странице Буде смачно разом.

Открываете баночку в холодный день и наслаждаетесь ароматной дыней с нежной желеобразной текстурой. Для рецепта лучше выбирать плотные, но уже ароматные плоды, которые не перезрели, тогда кусочки не разварятся и сохранят форму.

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Дыня в желе tiktok.com/@bude_smachno_razom

Ингредиенты дыня сколько поместится в банки желе (вкус на ваш выбор) 1 пачка желатин 1 ч. л. сахар 100 г лимонная кислота ½ ч. л. вода 350 мл

Приготовление

Хорошо вымойте дыню, разрежьте пополам и удалите семена. Нарежьте фрукт ломтиками, затем кусочками и предварительно снимите кожуру. В миске смешайте сахар, желе, желатин и лимонную кислоту. Добавьте 350 мл горячей, но не кипящей воды и хорошо перемешайте, чтобы все компоненты растворились. Кусочки дыни плотно разложите в предварительно стерилизованные банки. Осторожно залейте их горячим сиропом так, чтобы он полностью покрыл фрукты. Затем поставьте банки в кастрюлю, выстланную полотенцем, и налейте горячую воду до их «плечиков». После закипания стерилизуйте 20 минут. Осторожно достаньте банки, сразу закатайте крышками и переверните вверх дном. Укутывать заготовку не нужно, просто оставьте до полного остывания.

Дыня в желе — это тот случай, когда привычное летнее лакомство превращается в нечто совершенно новое. Зимой такая баночка станет ароматным десертом к чаю или просто способом вернуть на стол немного солнечного лета.

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