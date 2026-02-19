- Дата публикации
Дженнифер Гарнер рассказала, как приготовить легкий и сытный завтрак, который обожают ее дети
Знаменитость и многодетная мама Дженнифер Гарнер рассказали о любимом завтраке ее семьи, который легко приготовить даже на собственной кухне и даже в походе.
Дженнифер Гарнер рассказала, что здоровый завтрак не обязательно требует сложных рецептур и кухонных приборов. Во время кемпинга с детьми актриса готовит блюда просто на свежем воздухе на небольшой сковороде. Ее секрет — комбинация сытных углеводов, белка и клетчатки, которые поддерживают энергию до обеда и помогают чувствовать себя легко и бодро.
Хрустящие хешбрауни или драники
Ингредиенты
картофель 500 г
луковая приправа ½ ч. л
оливковое масло 2 ст. л
сливочное масло 2 ст. л
соль
перец
твердый сыр 170 г
сметана
зелёный лук
кетчуп для подачи
Приготовление
Картофель очистите и измельчите картофель.
Отожмите лишнюю жидкость через марлю, это поможет хешбраунам стать максимально хрустящими.
Разделите картофель на две части: в одну добавьте луковую приправу, в другую — тертый сыр.
Разогрейте сковородку, добавьте масло и сливочное масло, выложите картофель в один слой и готовьте без перемешивания до золотистой корочки.
Переверните хешбрауни, приправьте солью и перцем, обжарьте еще 6 мин до хруста.
Подавайте горячими, украсьте зеленым луком и сметаной. Секрет Гарнер в том, чтобы не трогать картофель во время жарки, только так он станет идеально хрустящим.
Смузи
Ингредиенты
банан
ягоды или манго
миндальное молоко
семена льна 1 ст. л
миндальная паста 1 ст. л
кубики льда
Приготовление
Все ингредиенты сложите в блендер, взбейте до однородности и сразу подавайте.
Смузи получается легким, освежающим и насыщенным клетчаткой, которая поддерживает пищеварение и помогает сердцу.
Дженнифер Гарнер доказывает, что сытный и полезный завтрак может быть легким, быстрым в приготовлении и гибким под любые обстоятельства. Хрустящие хэшбрауни и фруктово-ореховый смузи — идеальное сочетание для тех, кто хочет зарядиться энергией, но не жертвовать вкусом и здоровьем.
Такой завтрак можно легко адаптировать под собственные предпочтения, добавить зелень, различные ягоды или специи и каждое утро станет настоящим праздником вкуса.