Дженнифер Гарнер рассказала, как приготовить легкий и сытный завтрак, который обожают ее дети

Дженифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Реклама

Дженнифер Гарнер рассказала, что здоровый завтрак не обязательно требует сложных рецептур и кухонных приборов. Во время кемпинга с детьми актриса готовит блюда просто на свежем воздухе на небольшой сковороде. Ее секрет — комбинация сытных углеводов, белка и клетчатки, которые поддерживают энергию до обеда и помогают чувствовать себя легко и бодро.

Завтрак от Дженифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner

Хрустящие хешбрауни или драники

Ингредиенты

картофель 500 г

луковая приправа ½ ч. л

оливковое масло 2 ст. л

сливочное масло 2 ст. л

соль

перец

твердый сыр 170 г

сметана

зелёный лук

кетчуп для подачи

Приготовление

Картофель очистите и измельчите картофель. Отожмите лишнюю жидкость через марлю, это поможет хешбраунам стать максимально хрустящими. Разделите картофель на две части: в одну добавьте луковую приправу, в другую — тертый сыр. Разогрейте сковородку, добавьте масло и сливочное масло, выложите картофель в один слой и готовьте без перемешивания до золотистой корочки. Переверните хешбрауни, приправьте солью и перцем, обжарьте еще 6 мин до хруста.

Подавайте горячими, украсьте зеленым луком и сметаной. Секрет Гарнер в том, чтобы не трогать картофель во время жарки, только так он станет идеально хрустящим.

Смузи

Ингредиенты

банан

ягоды или манго

миндальное молоко

семена льна 1 ст. л

миндальная паста 1 ст. л

кубики льда

Приготовление

Все ингредиенты сложите в блендер, взбейте до однородности и сразу подавайте.

Смузи получается легким, освежающим и насыщенным клетчаткой, которая поддерживает пищеварение и помогает сердцу.

Реклама

Дженнифер Гарнер доказывает, что сытный и полезный завтрак может быть легким, быстрым в приготовлении и гибким под любые обстоятельства. Хрустящие хэшбрауни и фруктово-ореховый смузи — идеальное сочетание для тех, кто хочет зарядиться энергией, но не жертвовать вкусом и здоровьем.

Такой завтрак можно легко адаптировать под собственные предпочтения, добавить зелень, различные ягоды или специи и каждое утро станет настоящим праздником вкуса.