Рецепты
36
2 мин

Дженнифер Гарнер рассказала, как приготовить легкий и сытный завтрак, который обожают ее дети

Знаменитость и многодетная мама Дженнифер Гарнер рассказали о любимом завтраке ее семьи, который легко приготовить даже на собственной кухне и даже в походе.

Станислава Бондаренко
Дженифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner

Дженифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner / © Instagram

Дженнифер Гарнер рассказала, что здоровый завтрак не обязательно требует сложных рецептур и кухонных приборов. Во время кемпинга с детьми актриса готовит блюда просто на свежем воздухе на небольшой сковороде. Ее секрет — комбинация сытных углеводов, белка и клетчатки, которые поддерживают энергию до обеда и помогают чувствовать себя легко и бодро.

Завтрак от Дженифер Гарнер instagram.com_jennifer.garner

Хрустящие хешбрауни или драники

Ингредиенты

  • картофель 500 г

  • луковая приправа ½ ч. л

  • оливковое масло 2 ст. л

  • сливочное масло 2 ст. л

  • соль

  • перец

  • твердый сыр 170 г

  • сметана

  • зелёный лук

  • кетчуп для подачи

Приготовление

  1. Картофель очистите и измельчите картофель.

  2. Отожмите лишнюю жидкость через марлю, это поможет хешбраунам стать максимально хрустящими.

  3. Разделите картофель на две части: в одну добавьте луковую приправу, в другую — тертый сыр.

  4. Разогрейте сковородку, добавьте масло и сливочное масло, выложите картофель в один слой и готовьте без перемешивания до золотистой корочки.

  5. Переверните хешбрауни, приправьте солью и перцем, обжарьте еще 6 мин до хруста.

Подавайте горячими, украсьте зеленым луком и сметаной. Секрет Гарнер в том, чтобы не трогать картофель во время жарки, только так он станет идеально хрустящим.

Смузи

Ингредиенты

  • банан

  • ягоды или манго

  • миндальное молоко

  • семена льна 1 ст. л

  • миндальная паста 1 ст. л

  • кубики льда

Приготовление

  1. Все ингредиенты сложите в блендер, взбейте до однородности и сразу подавайте.

Смузи получается легким, освежающим и насыщенным клетчаткой, которая поддерживает пищеварение и помогает сердцу.

Дженнифер Гарнер доказывает, что сытный и полезный завтрак может быть легким, быстрым в приготовлении и гибким под любые обстоятельства. Хрустящие хэшбрауни и фруктово-ореховый смузи — идеальное сочетание для тех, кто хочет зарядиться энергией, но не жертвовать вкусом и здоровьем.

Такой завтрак можно легко адаптировать под собственные предпочтения, добавить зелень, различные ягоды или специи и каждое утро станет настоящим праздником вкуса.

