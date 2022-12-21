Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Еда, свет и аромат: оригинальный рецепт съедобной свечи

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Еда, свет и аромат: оригинальный рецепт съедобной свечи

Фото: скриншот с видео

Такое оригинальное блюдо вряд ли осветит ваш дом, однако наполнит его уютом, ароматом и романтикой.

Ингредиенты:

  • соленое масло
  • запеченный чеснок
  • свежий розмарин
  • свежий тимьян
  • свежее орегано
  • цедра 1 лимона

Дополнительно понадобится:

  • кастрюля с толстым дном
  • фитиль
  • острый нож
  • одноразовый стакан

Способ приготовления:

Возьмите кастрюлю или сотейник с толстым дном, разогрейте. Убавьте огонь до минимального и положите в сосудину масло (соленое или то, которое вам нравится).

В духовке запеките головку чеснока.

Нарубите мелко ножом зелень, снимите цедру лимона, достаньте запеченный чеснок из шелухи и помните вилкой. Добавьте все к растопленному маслу. Хорошо перемешайте.

© скриншот с видео
Фото: скриншот с видео

В одноразовый стакан вставьте фитиль и налейте туда горячее масло с ароматическими добавками.

© скриншот с видео
Фото: скриншот с видео

Поставьте заготовку в холодильник, пока растопленное масло полностью не застынет.

Перед использованием скан надо разрезать и вытащить готовую свечу из масла. Фитиль нужно подрезать ножницами.

Теперь зажигайте эту съедобную свечу и наслаждайтесь ее ароматом. Масло будет постепенно таять, и его можно вымачивать теплым ароматным хлебом.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
202
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация