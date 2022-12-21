Еда, свет и аромат: оригинальный рецепт съедобной свечи

Такое оригинальное блюдо вряд ли осветит ваш дом, однако наполнит его уютом, ароматом и романтикой.

Ингредиенты:

соленое масло

запеченный чеснок

свежий розмарин

свежий тимьян

свежее орегано

цедра 1 лимона

Дополнительно понадобится:

кастрюля с толстым дном

фитиль

острый нож

одноразовый стакан

Способ приготовления:

Возьмите кастрюлю или сотейник с толстым дном, разогрейте. Убавьте огонь до минимального и положите в сосудину масло (соленое или то, которое вам нравится).

В духовке запеките головку чеснока.

Нарубите мелко ножом зелень, снимите цедру лимона, достаньте запеченный чеснок из шелухи и помните вилкой. Добавьте все к растопленному маслу. Хорошо перемешайте.

Фото: скриншот с видео

В одноразовый стакан вставьте фитиль и налейте туда горячее масло с ароматическими добавками.

Фото: скриншот с видео

Поставьте заготовку в холодильник, пока растопленное масло полностью не застынет.

Перед использованием скан надо разрезать и вытащить готовую свечу из масла. Фитиль нужно подрезать ножницами.

Теперь зажигайте эту съедобную свечу и наслаждайтесь ее ароматом. Масло будет постепенно таять, и его можно вымачивать теплым ароматным хлебом.

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