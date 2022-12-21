Еда, свет и аромат: оригинальный рецепт съедобной свечи

Такое оригинальное блюдо вряд ли осветит ваш дом, однако наполнит его уютом, ароматом и романтикой.
Ингредиенты:
- соленое масло
- запеченный чеснок
- свежий розмарин
- свежий тимьян
- свежее орегано
- цедра 1 лимона
Дополнительно понадобится:
- кастрюля с толстым дном
- фитиль
- острый нож
- одноразовый стакан
Способ приготовления:
Возьмите кастрюлю или сотейник с толстым дном, разогрейте. Убавьте огонь до минимального и положите в сосудину масло (соленое или то, которое вам нравится).
В духовке запеките головку чеснока.
Нарубите мелко ножом зелень, снимите цедру лимона, достаньте запеченный чеснок из шелухи и помните вилкой. Добавьте все к растопленному маслу. Хорошо перемешайте.
В одноразовый стакан вставьте фитиль и налейте туда горячее масло с ароматическими добавками.
Поставьте заготовку в холодильник, пока растопленное масло полностью не застынет.
Перед использованием скан надо разрезать и вытащить готовую свечу из масла. Фитиль нужно подрезать ножницами.
Теперь зажигайте эту съедобную свечу и наслаждайтесь ее ароматом. Масло будет постепенно таять, и его можно вымачивать теплым ароматным хлебом.
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