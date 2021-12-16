Эклеры с красной рыбой и сливочным сыром к новогоднему столу

Кулинарный блогер Дмитрий Дорошенко рассказал, как можно сделать обычные эклеры украшением стола на праздник.

Эклеры можно подавать не только на десерт. К примеру, профитроли из заварного теста с соленой начинкой не только станут украшением любого фуршета, но и отличным открытием для праздничного ужина. Сегодня я поделюсь рецептом приготовления эклеров с красной рыбой и сливочным сыром.

Ингредиенты

Для эклеров:

4 яйца

250 мл воды

150 г муки

100 г сливочного масла

1 ч. л сахара

½ ч. л соли

Для начинки:

250 г сливочного сыра

200 г семги (красной рыбы)

150 г свежего огурца

2-3 веточки укропа

Приготовление:

1. В небольшую кастрюльку наливаем воду, кладем сливочное масло, добавляем соль, сахар и ставим на плиту. Доводим смесь до кипения. Когда масло растает и жидкость начнет бурлить, добавляем муку. Хорошо вымешиваем, пока сформируется плотный ком. Лучше всего делать это деревянной ложкой, поскольку масса получается достаточно плотной. Заварная основа для теста будет легко отставать от стенок, а на дне появится белый налет — так и должно быть. Оставляем остывать.

2. В остывшее тесто вбиваем по одному яйцу и хорошо вымешиваем. Это можно сделать с помощью деревянной ложки или миксера с насадкой для теста. Когда добавим все яйца, масса получится густой и гладкой.

3. Заварное тесто готово, перекладываем его в кондитерский мешок и отсаживаем на противень. Чтобы приготовить закусочные профитроли для праздничного стола или фуршета, можно выбрать большую форму "закрытая звезда" или "открытая звезда". Так получится рельефная поверхность. Если у вас нет мешка кондитерского, тесто можно выложить ложкой.

4. Смачиваем палец холодной водой и аккуратно прижимаем кончики будущих эклеров, чтобы в духовке они не подгорели. Выпекаем 40-50 минут при температуре 200°C. Время выпечки зависит от размера, поэтому ориентируйтесь на цвет эклеров. Когда они начнут румяниться, попробуйте взять один из противней. Готовый эклер будет легко отставать от поверхности и будет легким.

5. Для приготовления эклеров с соленой начинкой будем использовать слабосоленую семгу, сливочный творог и огурец, который придаст закуске свежести. Рыбу и огурец нарезаем небольшими кубиками, измельчаем укроп. Приблизительно треть рыбы и укроп смешиваем со сливочным сыром и перебиваем блендером, чтобы получилась пастообразная текстура. Остальную нарезанную рыбу смешиваем с пастой. Начинка для профитролей готова.

6. Когда профитроли охладятся, разрезаем их пополам, не доходя до края, чтобы крышка не отпадала. Начиняем с помощью ложки и подаем на стол.

Видеоверсия приготовления:

Приятного тебе аппетита!

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