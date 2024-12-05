Энергетические шарики из киноа: рецепт полезных веганских сладостей

Эти сладости мягкие внутри, с приятной хрустящей корочкой станут любимым перекусом для всех, кто заботится о своем здоровье.

На странице Spicymoustache поделились рецептом энергетических шаров из киноа, сочетающих в себе пользу, вкус и легкость приготовления.

Ингредиенты Киноа 100 г Фисташковое масло 1/3 стакана Банан 1 шт. Агавовый сироп 2 ст. л Кокосовое масло 1 ст. л Семена льна 2 ст. л Миндальная мука 1/2 стакана Растопленный белый шоколад 100 г Матча порошок 1 ч. л Измельченные фисташки Соль

Приготовление

Нагрейте кастрюлю с антипригарным покрытием на среднем огне. Добавьте сырой киноа. Постоянно помешивайте, чтобы избежать пригорания. Киноа начнет раздуваться – это похоже на приготовление попкорна. Когда большинство зернышек раздулось, снимите кастрюлю с огня. Не ждите, пока они начнут гореть. Для отделения раздутых зернышек от оставшихся целыми используйте сетчатое сито с большими отверстиями. В большой миске смешайте киноа, фисташковую пасту, измельченный банан, агавовый сироп, кокосовое масло, семена льна и миндальную муку. Перемешивайте до образования однородной массы. Охладите смесь в холодильнике на 20–30 минут. Это облегчит формирование шариков. Сформируйте из охлажденной смеси небольшие шарики одинакового размера. Смешайте растопленный белый шоколад с порошком матча, добавьте кокосовое масло, измельченные фисташки и щепотку соли. Осторожно окуните каждый шарик в шоколадную смесь, равномерно покрывая его. Выложите готовые шарики на тарелку, застеленную пергаментом. Поместите шарики в холодильник, чтобы конфеты застыли. Подавайте сладости сразу из холодильника.

Советы:

Можно обвалять шарики в кокосовой стружке для нежного вкуса.

Можно заменить белый шоколад темным и использовать измельченные лесные орехи.

Используйте арахисовую пасту вместо фисташковой и овсяную муку вместо миндальной. Для насыщенного вкуса добавьте 1 столовую ложку какао-порошка.

Храните готовые шарики в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или заморозьте их для длительного хранения.

Эти энергетические шарики из киноа – идеальное сочетание полезного и вкусного. Они подойдут в качестве перекуса после тренировки, как быстрый завтрак или даже десерт.

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