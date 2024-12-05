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Энергетические шарики из киноа: рецепт полезных веганских сладостей

Энергетические шарики из киноа: рецепт полезных веганских сладостей

Энергетические шарики из киноа / Фото: Credits

Эти сладости мягкие внутри, с приятной хрустящей корочкой станут любимым перекусом для всех, кто заботится о своем здоровье.

На странице Spicymoustache поделились рецептом энергетических шаров из киноа, сочетающих в себе пользу, вкус и легкость приготовления.

Ингредиенты

Киноа
100 г
Фисташковое масло
1/3 стакана
Банан
1 шт.
Агавовый сироп
2 ст. л
Кокосовое масло
1 ст. л
Семена льна
2 ст. л
Миндальная мука
1/2 стакана
Растопленный белый шоколад
100 г
Матча порошок
1 ч. л
Измельченные фисташки
Соль

Приготовление

  1. Нагрейте кастрюлю с антипригарным покрытием на среднем огне.
  2. Добавьте сырой киноа. Постоянно помешивайте, чтобы избежать пригорания. Киноа начнет раздуваться – это похоже на приготовление попкорна.
  3. Когда большинство зернышек раздулось, снимите кастрюлю с огня. Не ждите, пока они начнут гореть.
  4. Для отделения раздутых зернышек от оставшихся целыми используйте сетчатое сито с большими отверстиями.
  5. В большой миске смешайте киноа, фисташковую пасту, измельченный банан, агавовый сироп, кокосовое масло, семена льна и миндальную муку.
  6. Перемешивайте до образования однородной массы.
  7. Охладите смесь в холодильнике на 20–30 минут. Это облегчит формирование шариков.
  8. Сформируйте из охлажденной смеси небольшие шарики одинакового размера.
  9. Смешайте растопленный белый шоколад с порошком матча, добавьте кокосовое масло, измельченные фисташки и щепотку соли.
  10. Осторожно окуните каждый шарик в шоколадную смесь, равномерно покрывая его.
  11. Выложите готовые шарики на тарелку, застеленную пергаментом.
  12. Поместите шарики в холодильник, чтобы конфеты застыли.
  13. Подавайте сладости сразу из холодильника.

Советы:

  • Можно обвалять шарики в кокосовой стружке для нежного вкуса.
  • Можно заменить белый шоколад темным и использовать измельченные лесные орехи.
  • Используйте арахисовую пасту вместо фисташковой и овсяную муку вместо миндальной. Для насыщенного вкуса добавьте 1 столовую ложку какао-порошка.
  • Храните готовые шарики в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или заморозьте их для длительного хранения.

Эти энергетические шарики из киноа – идеальное сочетание полезного и вкусного. Они подойдут в качестве перекуса после тренировки, как быстрый завтрак или даже десерт.

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