Энергетические шарики из киноа: рецепт полезных веганских сладостей

Эти сладости мягкие внутри, с приятной хрустящей корочкой станут любимым перекусом для всех, кто заботится о своем здоровье.
На странице Spicymoustache поделились рецептом энергетических шаров из киноа, сочетающих в себе пользу, вкус и легкость приготовления.
Ингредиенты
- Киноа
- 100 г
- Фисташковое масло
- 1/3 стакана
- Банан
- 1 шт.
- Агавовый сироп
- 2 ст. л
- Кокосовое масло
- 1 ст. л
- Семена льна
- 2 ст. л
- Миндальная мука
- 1/2 стакана
- Растопленный белый шоколад
- 100 г
- Матча порошок
- 1 ч. л
- Измельченные фисташки
- Соль
Приготовление
- Нагрейте кастрюлю с антипригарным покрытием на среднем огне.
- Добавьте сырой киноа. Постоянно помешивайте, чтобы избежать пригорания. Киноа начнет раздуваться – это похоже на приготовление попкорна.
- Когда большинство зернышек раздулось, снимите кастрюлю с огня. Не ждите, пока они начнут гореть.
- Для отделения раздутых зернышек от оставшихся целыми используйте сетчатое сито с большими отверстиями.
- В большой миске смешайте киноа, фисташковую пасту, измельченный банан, агавовый сироп, кокосовое масло, семена льна и миндальную муку.
- Перемешивайте до образования однородной массы.
- Охладите смесь в холодильнике на 20–30 минут. Это облегчит формирование шариков.
- Сформируйте из охлажденной смеси небольшие шарики одинакового размера.
- Смешайте растопленный белый шоколад с порошком матча, добавьте кокосовое масло, измельченные фисташки и щепотку соли.
- Осторожно окуните каждый шарик в шоколадную смесь, равномерно покрывая его.
- Выложите готовые шарики на тарелку, застеленную пергаментом.
- Поместите шарики в холодильник, чтобы конфеты застыли.
- Подавайте сладости сразу из холодильника.
Советы:
- Можно обвалять шарики в кокосовой стружке для нежного вкуса.
- Можно заменить белый шоколад темным и использовать измельченные лесные орехи.
- Используйте арахисовую пасту вместо фисташковой и овсяную муку вместо миндальной. Для насыщенного вкуса добавьте 1 столовую ложку какао-порошка.
- Храните готовые шарики в герметичном контейнере в холодильнике до 5 дней или заморозьте их для длительного хранения.
Эти энергетические шарики из киноа – идеальное сочетание полезного и вкусного. Они подойдут в качестве перекуса после тренировки, как быстрый завтрак или даже десерт.
Читайте также:
- Цукаты из тыквы: рецепт полезных сладостей
- Батончики с фисташками и тыквой: рецепт полезного лакомства
- Как приготовить натуральные морковные конфеты: рецепт от мамы-блогера