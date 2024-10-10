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Если овощи не созрели: рецепт чатни из зеленых томатов

Если овощи не созрели: рецепт чатни из зеленых томатов

Приготовьте чатни из зеленых томатов / Фото: Credits

Это идеальный способ сохранить урожай и наслаждаться вкусными блюдами в течение зимы.

Садовник Jamie Walton предлагает идеальный способ использовать оставшиеся на вашем огороде незрелые помидоры — приготовить вкусный индийский соус чатни. Этот универсальный соус не только сохранит вкус лета, но и придаст яркость вашим зимним блюдам.

Ингредиенты

Зеленые помидоры
1 кг
Лук
250 г
Яблоки
250 г
Сушеные фрукты
200 г
Сахар
200 г
Яблочный уксус
1 л
Специи
3 ст. л
Соль
1 ч. л

Приготовление:

  • Нарежьте зеленые помидоры и посыпьте солью, оставьте на ночь, чтобы удалить часть воды. Это поможет сделать чатни более густым;
  • В предварительно разогретую сковороду добавьте яблочный уксус вместе с сахаром. Перемешайте все до растворения сахара;
  • Добавьте нарезанный кубиками лук, яблоки и зеленые помидоры. Добавьте сухие фрукты и специи;
  • Хорошо перемешайте все ингредиенты и оставьте вариться на среднем огне примерно на час, пока смесь не достигнет приятной густоты;
  • Разложите горячий чатни в стерилизованные банки и закрутите.

Советы:

  • Если чатни недостаточно горячий, чтобы закрыть банки без кипячения, поставьте наполненные банки в кастрюлю с горячей водой и кипятите 15 минут.
  • Храните банки в холодном, темном месте, так они могут храниться месяцами.

Приготовление чатни из зеленых помидоров – это не только отличный способ сохранить урожай, но и возможность добавить яркий вкус вашим блюдам.

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