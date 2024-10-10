Если овощи не созрели: рецепт чатни из зеленых томатов

Это идеальный способ сохранить урожай и наслаждаться вкусными блюдами в течение зимы.
Садовник Jamie Walton предлагает идеальный способ использовать оставшиеся на вашем огороде незрелые помидоры — приготовить вкусный индийский соус чатни. Этот универсальный соус не только сохранит вкус лета, но и придаст яркость вашим зимним блюдам.
Ингредиенты
- Зеленые помидоры
- 1 кг
- Лук
- 250 г
- Яблоки
- 250 г
- Сушеные фрукты
- 200 г
- Сахар
- 200 г
- Яблочный уксус
- 1 л
- Специи
- 3 ст. л
- Соль
- 1 ч. л
Приготовление:
- Нарежьте зеленые помидоры и посыпьте солью, оставьте на ночь, чтобы удалить часть воды. Это поможет сделать чатни более густым;
- В предварительно разогретую сковороду добавьте яблочный уксус вместе с сахаром. Перемешайте все до растворения сахара;
- Добавьте нарезанный кубиками лук, яблоки и зеленые помидоры. Добавьте сухие фрукты и специи;
- Хорошо перемешайте все ингредиенты и оставьте вариться на среднем огне примерно на час, пока смесь не достигнет приятной густоты;
- Разложите горячий чатни в стерилизованные банки и закрутите.
Советы:
- Если чатни недостаточно горячий, чтобы закрыть банки без кипячения, поставьте наполненные банки в кастрюлю с горячей водой и кипятите 15 минут.
- Храните банки в холодном, темном месте, так они могут храниться месяцами.
Приготовление чатни из зеленых помидоров – это не только отличный способ сохранить урожай, но и возможность добавить яркий вкус вашим блюдам.
Читайте также:
- Аллергия: как приготовить чесночный мед для облегчения ее симптомов
- Маринованная капуста с болгарским перцем: рецепт вкусного овощного салата
- Томатный соус: быстрый рецепт вкусного блюда