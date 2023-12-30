Это красиво и вкусно: закуска "Мандаринки" на новогодний стол

Такие "мандаринки" — простое, вкусное и эффектное блюдо на новогодний стол, которое удивит гостей и родных.
Кулинарный блоггер Валерия Велигура поделилась на своей странице Instagram очень творческим способом подать закуску к праздничному столу. Для такого блюда нужно минимум продуктов и времени.
Ингредиенты (на 6 шт.):
- 150 г куриного филе
- 2 яйца
- 100 г сыра
- 50 г майонеза/сметаны/натурального йогурта
- 1-2 зубчика чеснока
- соль и перец по вкусу
- 3 средние морковки
Приготовление:
Куриное филе и яйца отвариваем.
Чтобы не варить морковь несколько часов – я ее очистила, завязала в пакет и отправила в микроволновку на максимальную мощность, на 5 минут, перевернула и отправила еще примерно на 5 минут! Дала остыть и морковь готова к работе.
Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Сыр, яйца и морковь натираем на мелкой терке.
В глубокой емкости совмещаем филе, яйца и творог. Добавляем майонез/сметану, измельченный чеснок, специи и перемешиваем в однородную массу.
Формируем 6 одинаковых шариков.
На пищевую пленку кладем немного моркови и формируем тонкий блинчик.
Внутрь этого блина кладем начинку и заворачиваем как я показываю в видео.
Украшаем "мандаринки" мятой и гвоздикой/черным перцем.
Приятного аппетита!
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