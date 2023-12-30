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Это красиво и вкусно: закуска "Мандаринки" на новогодний стол

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
295
Время на прочтение
1 мин
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Это красиво и вкусно: закуска "Мандаринки" на новогодний стол

Фото: скриншот с видео Валерии Велигуры

Такие "мандаринки" — простое, вкусное и эффектное блюдо на новогодний стол, которое удивит гостей и родных.

Кулинарный блоггер Валерия Велигура поделилась на своей странице Instagram очень творческим способом подать закуску к праздничному столу. Для такого блюда нужно минимум продуктов и времени.

Ингредиенты (на 6 шт.):

  • 150 г куриного филе
  • 2 яйца
  • 100 г сыра
  • 50 г майонеза/сметаны/натурального йогурта
  • 1-2 зубчика чеснока
  • соль и перец по вкусу
  • 3 средние морковки

Приготовление:

Куриное филе и яйца отвариваем.

Чтобы не варить морковь несколько часов – я ее очистила, завязала в пакет и отправила в микроволновку на максимальную мощность, на 5 минут, перевернула и отправила еще примерно на 5 минут! Дала остыть и морковь готова к работе.

Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Сыр, яйца и морковь натираем на мелкой терке.

В глубокой емкости совмещаем филе, яйца и творог. Добавляем майонез/сметану, измельченный чеснок, специи и перемешиваем в однородную массу.

Формируем 6 одинаковых шариков.

На пищевую пленку кладем немного моркови и формируем тонкий блинчик.

Внутрь этого блина кладем начинку и заворачиваем как я показываю в видео.

Украшаем "мандаринки" мятой и гвоздикой/черным перцем.

Приятного аппетита!

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Дата публикации
Просмотры
295
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