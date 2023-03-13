Это очень необычно: самый быстрый рецепт макаронов с сыром

Для этого рецепта идеально подойдут макароны оркьетте, названные так из-за формы, которая напоминает ушко.
Большинство рецептов приготовления сварной пасты слишком трудоемки и задействуют много посуды, которую потом приходится мыть: нужно отварить и слить макароны, приготовить сырный соус, запечь блюдо - это долго и хлопотно.
Но есть способ сократить время и приготовить все в одной кастрюле. Хитрость заключается в том, чтобы отварить макароны в молоке, натуральные крахмалы в макаронах помогут загустить соус, затем добавить масло и сыр.
Ингредиенты
- макароны орекьетте - 500 г
- молоко - 4 стакана
- соль - полторы ч. л
- свежемолотый черный перец - 1 ч. л
- сливочное масло - 3 ст. л
- сливочный сыр - четверть стакана
- натертый сыр чеддер - 3 стакана
Приготовление
В большой кастрюле на среднем огне доведите орекьетте, молоко, соль и перец до кипения. Варите, не накрывая крышкой и время от времени помешивая, пока жидкость не выпарится и не загустеет до консистенции соуса, а паста не станет мягкой, 14–16 минут. Макароны должны готовиться дольше, чем рекомендуется на упаковке, потому что вы начинаете с холодного молока, а не с кипящей воды.
Вмешайте масло, сливочный сыр и сыр чеддер, перемешивая, пока они не растают и не смешаются. Сразу же подавайте.
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