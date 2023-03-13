Это очень необычно: самый быстрый рецепт макаронов с сыром

Большинство рецептов приготовления сварной пасты слишком трудоемки и задействуют много посуды, которую потом приходится мыть: нужно отварить и слить макароны, приготовить сырный соус, запечь блюдо - это долго и хлопотно.

Но есть способ сократить время и приготовить все в одной кастрюле. Хитрость заключается в том, чтобы отварить макароны в молоке, натуральные крахмалы в макаронах помогут загустить соус, затем добавить масло и сыр.

Ингредиенты

макароны орекьетте - 500 г

молоко - 4 стакана

соль - полторы ч. л

свежемолотый черный перец - 1 ч. л

сливочное масло - 3 ст. л

сливочный сыр - четверть стакана

натертый сыр чеддер - 3 стакана

Приготовление

В большой кастрюле на среднем огне доведите орекьетте, молоко, соль и перец до кипения. Варите, не накрывая крышкой и время от времени помешивая, пока жидкость не выпарится и не загустеет до консистенции соуса, а паста не станет мягкой, 14–16 минут. Макароны должны готовиться дольше, чем рекомендуется на упаковке, потому что вы начинаете с холодного молока, а не с кипящей воды.

Вмешайте масло, сливочный сыр и сыр чеддер, перемешивая, пока они не растают и не смешаются. Сразу же подавайте.

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