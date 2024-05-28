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Это вкуснее мороженого: как приготовить замороженный виноград в сахаре

Это вкуснее мороженого: как приготовить замороженный виноград в сахаре

Виноград в сахаре / Фото: Credits

Оказывается, виноград можно есть не только в свежем виде или пить из красивого бокала, его можно заморозить.

Фудблогер Tinka на своей странице Instagram всегда публикует простые и интересные рецепты. На этот раз она опубликовала рецепт замороженного винограда и автор утверждает, что это намного вкуснее привычного нам мороженого.

Ингредиенты

Свежий зеленый виноград
Свежий лимонный сок
Свежий сок лайма
Сахар

Приготовление:

  • Виноград сначала вымыть;
  • Окропить свежевыжатым соком лимона и лайма;
  • Посыпать сахаром и заморозить до жесткого состояния.

Наслаждайтесь освежающим вкусом!

Подписчики одобрительно оценили этот рецепт, а некоторые даже предложили бросить виноградинку в текилу, заверив, что это будет необычайный вкус.

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