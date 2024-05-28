Это вкуснее мороженого: как приготовить замороженный виноград в сахаре

Оказывается, виноград можно есть не только в свежем виде или пить из красивого бокала, его можно заморозить.
Фудблогер Tinka на своей странице Instagram всегда публикует простые и интересные рецепты. На этот раз она опубликовала рецепт замороженного винограда и автор утверждает, что это намного вкуснее привычного нам мороженого.
Ингредиенты
- Свежий зеленый виноград
- Свежий лимонный сок
- Свежий сок лайма
- Сахар
Приготовление:
- Виноград сначала вымыть;
- Окропить свежевыжатым соком лимона и лайма;
- Посыпать сахаром и заморозить до жесткого состояния.
Наслаждайтесь освежающим вкусом!
Подписчики одобрительно оценили этот рецепт, а некоторые даже предложили бросить виноградинку в текилу, заверив, что это будет необычайный вкус.
Читайте также: