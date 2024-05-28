Это вкуснее мороженого: как приготовить замороженный виноград в сахаре

Оказывается, виноград можно есть не только в свежем виде или пить из красивого бокала, его можно заморозить.

Фудблогер Tinka на своей странице Instagram всегда публикует простые и интересные рецепты. На этот раз она опубликовала рецепт замороженного винограда и автор утверждает, что это намного вкуснее привычного нам мороженого.

Ингредиенты Свежий зеленый виноград Свежий лимонный сок Свежий сок лайма Сахар

Приготовление:

Виноград сначала вымыть;

Окропить свежевыжатым соком лимона и лайма;

Посыпать сахаром и заморозить до жесткого состояния.

Наслаждайтесь освежающим вкусом!

Подписчики одобрительно оценили этот рецепт, а некоторые даже предложили бросить виноградинку в текилу, заверив, что это будет необычайный вкус.

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