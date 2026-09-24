"Ежики" по-закарпатски: рецепт с картофельной кулешей

«Ежики» по-закарпатски с картофельной кулешей tiktok.com/@myroslava.pekariuk

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Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о рецепте «домашних ежиков» по-закарпатски с кулешей на картофеле. Блюдо получается по-настоящему домашним, ведь сочные мясные котлетки, густой сметанный соус и нежная картофельная кулеша создают очень сытное и ароматное сочетание.

Это не самое лёгкое блюдо в меню, но именно для таких рецептов и нужен повод собраться за большим столом.

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«Ежики» по-закарпатски с картофельной кулешей tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты

Для ежей

свиной фарш — 500 г

говяжий фарш — 500 г

лук — 1 шт.

крупный картофель — 2 шт.

паприка — 1 ч. л.

сухой чеснок

соль

чёрный перец

растительное масло

Для сметанной подливы

масло — 50 г

мука — 2 ст. л.

вода — 700 мл

домашняя сметана — 200 г

соль

Для картофельной кулеши

картофель — 200 г

вода — примерно 1,5 л

кукурузная крупа — 150 г

масло — 30 г

соль

Приготовление

Ежи

Сначала смешайте два вида фарша. Добавьте натертый лук, паприку, соль, перец и сухой чеснок. Две картофелины натрите на крупной терке, хорошо отожмите лишний сок и добавьте в фарш. Тщательно перемешайте массу, чтобы картофель равномерно распределился, а затем сформируйте небольшие продолговатые котлетки — те самые «ежики». Разогрейте масло на сковороде и обжарьте их со всех сторон до золотистой корочки. Полностью готовить мясо на этом этапе не нужно, так как «ежики» ещё будут тушиться в подливе.

Сметанный соус

В кастрюле или глубокой сковороде растопите масло, всыпьте муку и постоянно помешивайте, чтобы все слегка поджарилось. Затем постепенно влейте воду, хорошо перемешайте и доведите до кипения. Добавьте сметану и соль, после чего выложите в соус обжаренные ежики. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 15–20 минут — этого достаточно, чтобы мясо полностью приготовилось, а соус стал насыщенным и ароматным.

Картофельная кулеша

Картофель очистите, нарежьте, залейте водой, посолите и отварите до готовности. Когда он станет мягким, слейте отвар в отдельную кастрюлю, а картофель хорошо разотрите. Добавьте картофельный отвар к пюре, добавьте кукурузную крупу, масло и хорошо перемешайте. Варите кулешу на небольшом огне до готовности крупы, периодически помешивая.

Подавайте горячие «ежики» вместе с картофельной кашей, щедро полив мясо сметанной подливкой. Получается домашнее и очень уютное блюдо с закарпатским колоритом.

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