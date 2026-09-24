- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 618
- Время на прочтение
- 2 мин
"Ежики" по-закарпатски: рецепт с картофельной кулешей
Сытные мясные «ежики» в нежной сметанной подливе, дополненные картофельной кулешей с кукурузной крупой — украинское блюдо, которое легко собирает за столом всю семью.
Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о рецепте «домашних ежиков» по-закарпатски с кулешей на картофеле. Блюдо получается по-настоящему домашним, ведь сочные мясные котлетки, густой сметанный соус и нежная картофельная кулеша создают очень сытное и ароматное сочетание.
Это не самое лёгкое блюдо в меню, но именно для таких рецептов и нужен повод собраться за большим столом.
Ингредиенты
Для ежей
свиной фарш — 500 г
говяжий фарш — 500 г
лук — 1 шт.
крупный картофель — 2 шт.
паприка — 1 ч. л.
сухой чеснок
соль
чёрный перец
растительное масло
Для сметанной подливы
масло — 50 г
мука — 2 ст. л.
вода — 700 мл
домашняя сметана — 200 г
соль
Для картофельной кулеши
картофель — 200 г
вода — примерно 1,5 л
кукурузная крупа — 150 г
масло — 30 г
соль
Приготовление
Ежи
Сначала смешайте два вида фарша.
Добавьте натертый лук, паприку, соль, перец и сухой чеснок.
Две картофелины натрите на крупной терке, хорошо отожмите лишний сок и добавьте в фарш.
Тщательно перемешайте массу, чтобы картофель равномерно распределился, а затем сформируйте небольшие продолговатые котлетки — те самые «ежики».
Разогрейте масло на сковороде и обжарьте их со всех сторон до золотистой корочки.
Полностью готовить мясо на этом этапе не нужно, так как «ежики» ещё будут тушиться в подливе.
Сметанный соус
В кастрюле или глубокой сковороде растопите масло, всыпьте муку и постоянно помешивайте, чтобы все слегка поджарилось.
Затем постепенно влейте воду, хорошо перемешайте и доведите до кипения.
Добавьте сметану и соль, после чего выложите в соус обжаренные ежики.
Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 15–20 минут — этого достаточно, чтобы мясо полностью приготовилось, а соус стал насыщенным и ароматным.
Картофельная кулеша
Картофель очистите, нарежьте, залейте водой, посолите и отварите до готовности.
Когда он станет мягким, слейте отвар в отдельную кастрюлю, а картофель хорошо разотрите.
Добавьте картофельный отвар к пюре, добавьте кукурузную крупу, масло и хорошо перемешайте.
Варите кулешу на небольшом огне до готовности крупы, периодически помешивая.
Подавайте горячие «ежики» вместе с картофельной кашей, щедро полив мясо сметанной подливкой. Получается домашнее и очень уютное блюдо с закарпатским колоритом.