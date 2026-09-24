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Дата публикации
Категория
Рецепты
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618
Время на прочтение
2 мин

"Ежики" по-закарпатски: рецепт с картофельной кулешей

Сытные мясные «ежики» в нежной сметанной подливе, дополненные картофельной кулешей с кукурузной крупой — украинское блюдо, которое легко собирает за столом всю семью.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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«Ежики» по-закарпатски с картофельной кулешей tiktok.com/@myroslava.pekariuk

«Ежики» по-закарпатски с картофельной кулешей tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Фудблогер Мирослава Пекарюк рассказала о рецепте «домашних ежиков» по-закарпатски с кулешей на картофеле. Блюдо получается по-настоящему домашним, ведь сочные мясные котлетки, густой сметанный соус и нежная картофельная кулеша создают очень сытное и ароматное сочетание.

Это не самое лёгкое блюдо в меню, но именно для таких рецептов и нужен повод собраться за большим столом.

«Ежики» по-закарпатски с картофельной кулешей tiktok.com/@myroslava.pekariuk

«Ежики» по-закарпатски с картофельной кулешей tiktok.com/@myroslava.pekariuk

Ингредиенты

Для ежей

  • свиной фарш — 500 г

  • говяжий фарш — 500 г

  • лук — 1 шт.

  • крупный картофель — 2 шт.

  • паприка — 1 ч. л.

  • сухой чеснок

  • соль

  • чёрный перец

  • растительное масло

Для сметанной подливы

  • масло — 50 г

  • мука — 2 ст. л.

  • вода — 700 мл

  • домашняя сметана — 200 г

  • соль

Для картофельной кулеши

  • картофель — 200 г

  • вода — примерно 1,5 л

  • кукурузная крупа — 150 г

  • масло — 30 г

  • соль

Приготовление

Ежи

  1. Сначала смешайте два вида фарша.

  2. Добавьте натертый лук, паприку, соль, перец и сухой чеснок.

  3. Две картофелины натрите на крупной терке, хорошо отожмите лишний сок и добавьте в фарш.

  4. Тщательно перемешайте массу, чтобы картофель равномерно распределился, а затем сформируйте небольшие продолговатые котлетки — те самые «ежики».

  5. Разогрейте масло на сковороде и обжарьте их со всех сторон до золотистой корочки.

  6. Полностью готовить мясо на этом этапе не нужно, так как «ежики» ещё будут тушиться в подливе.

Сметанный соус

  1. В кастрюле или глубокой сковороде растопите масло, всыпьте муку и постоянно помешивайте, чтобы все слегка поджарилось.

  2. Затем постепенно влейте воду, хорошо перемешайте и доведите до кипения.

  3. Добавьте сметану и соль, после чего выложите в соус обжаренные ежики.

  4. Накройте крышкой и тушите на небольшом огне примерно 15–20 минут — этого достаточно, чтобы мясо полностью приготовилось, а соус стал насыщенным и ароматным.

Картофельная кулеша

  1. Картофель очистите, нарежьте, залейте водой, посолите и отварите до готовности.

  2. Когда он станет мягким, слейте отвар в отдельную кастрюлю, а картофель хорошо разотрите.

  3. Добавьте картофельный отвар к пюре, добавьте кукурузную крупу, масло и хорошо перемешайте.

  4. Варите кулешу на небольшом огне до готовности крупы, периодически помешивая.

Подавайте горячие «ежики» вместе с картофельной кашей, щедро полив мясо сметанной подливкой. Получается домашнее и очень уютное блюдо с закарпатским колоритом.

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