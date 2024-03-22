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Фаршированная скумбрия: рецепт вкусной закуски

Время готовки
55 минут
Пищевая ценность на 100 г
230 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
42
Время на прочтение
1 мин
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Фаршированная скумбрия: рецепт вкусной закуски

Фаршированная скумбрия / Фото: Credits

Красивая и вкусная закуска, которая украсит любое застолье. В качестве начинки для скумбрии используйте обжаренные морковь с луком. Блюдо получается сочным и полезным.

Ингредиенты

скумбрия замороженная
3 шт.
морковь
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
растительное масло
5 ст. л.
перец черный молотый
соль
  1. В скумбрии удалите голову, хвост и внутренности. Разделайте на филе. Достаньте все мелкие косточки. Промойте и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на растительном масле 7-9 минут до готовности. Посолите и поперчите.
  3. На каждое филе выложите начинку, сверните рулетом и скрепите зубочисткой.
  4. Запекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 15 минут.

Советы:

  • Украсьте веточками зелени петрушки и ломтиками лимона.

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