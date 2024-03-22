Фаршированная скумбрия: рецепт вкусной закуски

Красивая и вкусная закуска, которая украсит любое застолье. В качестве начинки для скумбрии используйте обжаренные морковь с луком. Блюдо получается сочным и полезным.
Ингредиенты
- скумбрия замороженная
- 3 шт.
- морковь
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- растительное масло
- 5 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- В скумбрии удалите голову, хвост и внутренности. Разделайте на филе. Достаньте все мелкие косточки. Промойте и обсушите бумажным полотенцем.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на крупной терке. Обжарьте на растительном масле 7-9 минут до готовности. Посолите и поперчите.
- На каждое филе выложите начинку, сверните рулетом и скрепите зубочисткой.
- Запекайте в заранее разогретой духовке при 180 градусах 15 минут.
Советы:
- Украсьте веточками зелени петрушки и ломтиками лимона.
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