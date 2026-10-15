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Фаршированная тыква на Хэллоуин: рецепт блюда, которое поразит всех за столом
Если хочется добавить в меню на Хэллоуин немного кулинарной магии, этот рецепт точно заслуживает внимания.
Тыква может стать не только праздничным украшением, но и главным блюдом вечера. На странице Albina’s Vegan Food рассказали о рецепте запеченной тыквы с грибами, овощами и нежным сливочным соусом. Целая тыква превращается в съедобный фонарик, а вырезанные из овощей фигурки в форме тыковок и черепов делают блюдо ещё более эффектным.
Ингредиенты
- средняя тыква
- 1 шт.
- тыква «Баттернат»
- 300 г
- картофель
- 3 шт.
- морковь
- 1 шт.
- шампиньоны
- 230 г
- лук
- 1 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- свежая петрушка
- 1 горсть
- мука
- 1 ст. л.
- молоко
- 360 мл
- свежий розмарин
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- мускатный орех
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- соль
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- чёрный перец
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- оливковое масло
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Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C.
Срежьте верхушку тыквы, чтобы получилась крышечка, и удалите семена и волокнистую мякоть.
Баттернат, картофель и морковь нарежьте кусочками. Для праздничного эффекта можно придать им форму маленьких тыкв, а на шампиньонах вырезать черепа.
Выложите овощи и грибы на противень, сбрызните оливковым маслом, приправьте розмарином, солью и перцем.
Запекайте 25–30 минут, пока они не станут мягкими и золотистыми.
Тем временем мелко нарежьте лук и чеснок и обжарьте до появления аромата.
Добавьте петрушку, щепотку мускатного ореха и муку, перемешайте.
Влейте молоко и готовьте на небольшом огне, пока соус не загустеет и не станет кремообразным.
Наполните подготовленную тыкву слоями запеченных овощей, грибов и соуса.
Накройте срезанной верхушкой и поставьте в духовку примерно на 50 минут при температуре 180°C. Тыква должна стать мягкой, а начинка — хорошо прогреться.
Эта фаршированная тыква — отличная идея для праздничного стола, уютного осеннего ужина или тематической вечеринки. А если вы планируете вырезать из овощей декоративные фигурки, запаситесь немного большим количеством картофеля, моркови и баттернатта, так как при вырезании часть продуктов пойдет в отходы.