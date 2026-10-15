Фаршированная тыква на Хэллоуин: рецепт блюда, которое поразит всех за столом

Фаршированная тыква на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

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Тыква может стать не только праздничным украшением, но и главным блюдом вечера. На странице Albina’s Vegan Food рассказали о рецепте запеченной тыквы с грибами, овощами и нежным сливочным соусом. Целая тыква превращается в съедобный фонарик, а вырезанные из овощей фигурки в форме тыковок и черепов делают блюдо ещё более эффектным.

Фаршированная тыква на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood_1 / © Instagram

Ингредиенты средняя тыква 1 шт. тыква «Баттернат» 300 г картофель 3 шт. морковь 1 шт. шампиньоны 230 г лук 1 шт. чеснок 2 зубчика свежая петрушка 1 горсть мука 1 ст. л. молоко 360 мл свежий розмарин мускатный орех соль чёрный перец оливковое масло

Фаршированная тыква на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood_1 / © Instagram

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C. Срежьте верхушку тыквы, чтобы получилась крышечка, и удалите семена и волокнистую мякоть. Баттернат, картофель и морковь нарежьте кусочками. Для праздничного эффекта можно придать им форму маленьких тыкв, а на шампиньонах вырезать черепа. Выложите овощи и грибы на противень, сбрызните оливковым маслом, приправьте розмарином, солью и перцем. Запекайте 25–30 минут, пока они не станут мягкими и золотистыми. Тем временем мелко нарежьте лук и чеснок и обжарьте до появления аромата. Добавьте петрушку, щепотку мускатного ореха и муку, перемешайте. Влейте молоко и готовьте на небольшом огне, пока соус не загустеет и не станет кремообразным. Наполните подготовленную тыкву слоями запеченных овощей, грибов и соуса. Накройте срезанной верхушкой и поставьте в духовку примерно на 50 минут при температуре 180°C. Тыква должна стать мягкой, а начинка — хорошо прогреться.

Эта фаршированная тыква — отличная идея для праздничного стола, уютного осеннего ужина или тематической вечеринки. А если вы планируете вырезать из овощей декоративные фигурки, запаситесь немного большим количеством картофеля, моркови и баттернатта, так как при вырезании часть продуктов пойдет в отходы.

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