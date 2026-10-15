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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
263
Время на прочтение
2 мин

Фаршированная тыква на Хэллоуин: рецепт блюда, которое поразит всех за столом

Если хочется добавить в меню на Хэллоуин немного кулинарной магии, этот рецепт точно заслуживает внимания.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час. 40 мин.
Пищевая ценность на 100 г
80 ккал
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Фаршированная тыква на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood

Фаршированная тыква на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Тыква может стать не только праздничным украшением, но и главным блюдом вечера. На странице Albina’s Vegan Food рассказали о рецепте запеченной тыквы с грибами, овощами и нежным сливочным соусом. Целая тыква превращается в съедобный фонарик, а вырезанные из овощей фигурки в форме тыковок и черепов делают блюдо ещё более эффектным.

Фаршированная тыква на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood_1 / © Instagram

Фаршированная тыква на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood_1 / © Instagram

Ингредиенты

средняя тыква
1 шт.
тыква «Баттернат»
300 г
картофель
3 шт.
морковь
1 шт.
шампиньоны
230 г
лук
1 шт.
чеснок
2 зубчика
свежая петрушка
1 горсть
мука
1 ст. л.
молоко
360 мл
свежий розмарин
мускатный орех
соль
чёрный перец
оливковое масло
Фаршированная тыква на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood_1 / © Instagram

Фаршированная тыква на Хэллоуин instagram.com_albinasveganfood_1 / © Instagram

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C.

  2. Срежьте верхушку тыквы, чтобы получилась крышечка, и удалите семена и волокнистую мякоть.

  3. Баттернат, картофель и морковь нарежьте кусочками. Для праздничного эффекта можно придать им форму маленьких тыкв, а на шампиньонах вырезать черепа.

  4. Выложите овощи и грибы на противень, сбрызните оливковым маслом, приправьте розмарином, солью и перцем.

  5. Запекайте 25–30 минут, пока они не станут мягкими и золотистыми.

  6. Тем временем мелко нарежьте лук и чеснок и обжарьте до появления аромата.

  7. Добавьте петрушку, щепотку мускатного ореха и муку, перемешайте.

  8. Влейте молоко и готовьте на небольшом огне, пока соус не загустеет и не станет кремообразным.

  9. Наполните подготовленную тыкву слоями запеченных овощей, грибов и соуса.

  10. Накройте срезанной верхушкой и поставьте в духовку примерно на 50 минут при температуре 180°C. Тыква должна стать мягкой, а начинка — хорошо прогреться.

Эта фаршированная тыква — отличная идея для праздничного стола, уютного осеннего ужина или тематической вечеринки. А если вы планируете вырезать из овощей декоративные фигурки, запаситесь немного большим количеством картофеля, моркови и баттернатта, так как при вырезании часть продуктов пойдет в отходы.

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