Фаршированная тыква: рецепт эффектного и полезного блюда

Это блюдо не великолепно смотрится, но и на вкус просто потрясающее. Подавайте его на праздничном столе в качестве гарнира или основного блюда.
Ингредиенты
- мускатная тыква, разрезанная пополам и очищенная от семян
- 2 шт.
- оливковое масло
- 2,5 ст. л.
- кукурузные зерна
- 1,5 ст.
- киноа
- 1 ст.
- вода или овощной бульон
- 2 ст.
- нут
- 1 банка или 200 г
- зеленый лук
- 1 пучок
- болгарский перец
- 2 шт.
- петркушка
- 1 пучок
- фундук
- 100 г
- оливковое масло
- 80 мл
- яблочный уксус
- 50
- дижонская горчица
- ст. л.
- свежемолотый черный перец
- соль
- твердый сыр
- 50 г
1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Подготовьте два противня.
2. Натрите внутреннюю часть половинок тыквы 2 столовыми ложками оливкового масла, а затем положите половинки срезом вниз на противень. Запекайте, пока тыква не станет мягкой, 20–25 минут.
3. Переложите кукурузу на второй противень и сбрызните оставшейся ½ столовой ложки оливкового масла. Запекайте, пока кукуруза не начнет приобретать золотисто-коричневый цвет, 8–10 минут.
4. В небольшой кастрюле смешайте киноа и воду или бульон. Доведите до кипения и варите, пока жидкость почти не исчезнет, а киноа не станет мягкой, 12–15 минут.
5. Переложите киноа в большую миску и перемешайте с жареной кукурузой, нутом, зеленым луком, красным перцем, петрушкой и фундуком.
6. В небольшой миске взбейте оливковое масло с уксусом и горчицей, чтобы смешать. Приправьте солью и перцем.
7. Добавьте заправку к начинке и хорошо перемешайте. Разложите начинку внутри половинок тыквы. Вы можете вынуть часть приготовленной тыквы, чтобы освободить больше места для начинки, или просто выложить все сверху.
8. Украсьте каждый кусочек тыквы 2 столовыми ложками тертого сыра, а затем верните в духовку, пока сыр не расплавится, а начинка не станет теплой, еще 10–12 минут.
9. Подавайте теплой, сразу же.
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