Фаршированная тыква: рецепт эффектного и полезного блюда

Это блюдо не великолепно смотрится, но и на вкус просто потрясающее. Подавайте его на праздничном столе в качестве гарнира или основного блюда.

Ингредиенты мускатная тыква, разрезанная пополам и очищенная от семян 2 шт. оливковое масло 2,5 ст. л. кукурузные зерна 1,5 ст. киноа 1 ст. вода или овощной бульон 2 ст. нут 1 банка или 200 г зеленый лук 1 пучок болгарский перец 2 шт. петркушка 1 пучок фундук 100 г оливковое масло 80 мл яблочный уксус 50 дижонская горчица ст. л. свежемолотый черный перец соль твердый сыр 50 г

1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Подготовьте два противня.

2. Натрите внутреннюю часть половинок тыквы 2 столовыми ложками оливкового масла, а затем положите половинки срезом вниз на противень. Запекайте, пока тыква не станет мягкой, 20–25 минут.

3. Переложите кукурузу на второй противень и сбрызните оставшейся ½ столовой ложки оливкового масла. Запекайте, пока кукуруза не начнет приобретать золотисто-коричневый цвет, 8–10 минут.

4. В небольшой кастрюле смешайте киноа и воду или бульон. Доведите до кипения и варите, пока жидкость почти не исчезнет, ​​а киноа не станет мягкой, 12–15 минут.

5. Переложите киноа в большую миску и перемешайте с жареной кукурузой, нутом, зеленым луком, красным перцем, петрушкой и фундуком.

6. В небольшой миске взбейте оливковое масло с уксусом и горчицей, чтобы смешать. Приправьте солью и перцем.

7. Добавьте заправку к начинке и хорошо перемешайте. Разложите начинку внутри половинок тыквы. Вы можете вынуть часть приготовленной тыквы, чтобы освободить больше места для начинки, или просто выложить все сверху.

8. Украсьте каждый кусочек тыквы 2 столовыми ложками тертого сыра, а затем верните в духовку, пока сыр не расплавится, а начинка не станет теплой, еще 10–12 минут.

9. Подавайте теплой, сразу же.

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