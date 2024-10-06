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Фаршированная тыква: рецепт эффектного и полезного блюда

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
98 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
96
Время на прочтение
2 мин
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Фаршированная тыква: рецепт эффектного и полезного блюда

Фаршированная тыква

Это блюдо не великолепно смотрится, но и на вкус просто потрясающее. Подавайте его на праздничном столе в качестве гарнира или основного блюда.

Ингредиенты

мускатная тыква, разрезанная пополам и очищенная от семян
2 шт.
оливковое масло
2,5 ст. л.
кукурузные зерна
1,5 ст.
киноа
1 ст.
вода или овощной бульон
2 ст.
нут
1 банка или 200 г
зеленый лук
1 пучок
болгарский перец
2 шт.
петркушка
1 пучок
фундук
100 г
оливковое масло
80 мл
яблочный уксус
50
дижонская горчица
ст. л.
свежемолотый черный перец
соль
твердый сыр
50 г

1. Разогрейте духовку до 200 градусов. Подготовьте два противня.

2. Натрите внутреннюю часть половинок тыквы 2 столовыми ложками оливкового масла, а затем положите половинки срезом вниз на противень. Запекайте, пока тыква не станет мягкой, 20–25 минут.

3. Переложите кукурузу на второй противень и сбрызните оставшейся ½ столовой ложки оливкового масла. Запекайте, пока кукуруза не начнет приобретать золотисто-коричневый цвет, 8–10 минут.

4. В небольшой кастрюле смешайте киноа и воду или бульон. Доведите до кипения и варите, пока жидкость почти не исчезнет, ​​а киноа не станет мягкой, 12–15 минут.

5. Переложите киноа в большую миску и перемешайте с жареной кукурузой, нутом, зеленым луком, красным перцем, петрушкой и фундуком.

6. В небольшой миске взбейте оливковое масло с уксусом и горчицей, чтобы смешать. Приправьте солью и перцем.

7. Добавьте заправку к начинке и хорошо перемешайте. Разложите начинку внутри половинок тыквы. Вы можете вынуть часть приготовленной тыквы, чтобы освободить больше места для начинки, или просто выложить все сверху.

8. Украсьте каждый кусочек тыквы 2 столовыми ложками тертого сыра, а затем верните в духовку, пока сыр не расплавится, а начинка не станет теплой, еще 10–12 минут.

9. Подавайте теплой, сразу же.

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