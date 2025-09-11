ТСН в социальных сетях

Рецепты
56
2 мин

Фаршированное куриное филе с грибами: рецепт блюда, которое радует своим вкусом

Куриное филе — одно из самых любимых блюд украинских хозяек. Оно нежное, диетическое и универсальное, из него можно приготовить сотни различных вариаций, от легких салатов до изысканных горячих блюд.

Станислава Бондаренко
55 минут
175 ккал
Фаршированное куриное филе с грибами instagram.com_appetizing.tv

Однако если вы ищете что-то особенное, что украсит праздничный стол и одновременно станет отличным вариантом для семейного ужина, стоит попробовать фаршированное куриное филе с грибами. На странице appetizing.tv рассказали, что это блюдо сочетает сочное мясо, ароматную грибную начинку и нежную сырную корочку. А благодаря простым ингредиентам и понятному процессу приготовить его сможет даже начинающий кулинар.

Ингредиенты

Куриное филе
800 г
Лук репчатый
2 шт.
Шампиньоны
300 г
Соль
1 ч. л
Молотый черный перец
Майонез
50 г
Сыр моцарелла (или тертый)
100 г

Приготовление

  1. Вымойте и просушите мясо. Разрежьте филе вдоль на тонкие пласты, слегка отбейте молотком, посолите и поперчите.

  2. Измельчите лук и обжарьте его на сковороде до прозрачности. Добавьте нарезанные шампиньоны, тушите до испарения жидкости, приправьте солью и перцем.

  3. Выложите по ложке грибной начинки внутрь каждого кусочка курицы, заверните и при необходимости закрепите зубочистками или кулинарной нитью.

  4. Смажьте верх курицы тонким слоем майонеза и посыпьте тертой моцареллой.

  5. Выложите в форму для запекания, застеленную пергаментом и готовьте в разогретой духовке при 180°C около 35 мин.

Советы

  • Если хотите сделать блюдо более диетическим, замените майонез на греческий йогурт.

  • Начинку можно разнообразить, просто добавьте шпинат, твердый сыр или даже сушеные томаты.

Фаршированное куриное филе с грибами — это блюдо, которое прекрасно сочетает простоту и изысканность. У него не только праздничный вид, но и невероятный вкус. Приготовьте его хотя бы раз и оно обязательно станет вашим «коронным рецептом» для ужина в кругу семьи или праздничном застолье.

56
