Фаршированное куриное филе с грибами: рецепт блюда, которое радует своим вкусом
Куриное филе — одно из самых любимых блюд украинских хозяек. Оно нежное, диетическое и универсальное, из него можно приготовить сотни различных вариаций, от легких салатов до изысканных горячих блюд.
Однако если вы ищете что-то особенное, что украсит праздничный стол и одновременно станет отличным вариантом для семейного ужина, стоит попробовать фаршированное куриное филе с грибами. На странице appetizing.tv рассказали, что это блюдо сочетает сочное мясо, ароматную грибную начинку и нежную сырную корочку. А благодаря простым ингредиентам и понятному процессу приготовить его сможет даже начинающий кулинар.
Ингредиенты
- Куриное филе
- 800 г
- Лук репчатый
- 2 шт.
- Шампиньоны
- 300 г
- Соль
- 1 ч. л
- Молотый черный перец
-
- Майонез
- 50 г
- Сыр моцарелла (или тертый)
- 100 г
Приготовление
Вымойте и просушите мясо. Разрежьте филе вдоль на тонкие пласты, слегка отбейте молотком, посолите и поперчите.
Измельчите лук и обжарьте его на сковороде до прозрачности. Добавьте нарезанные шампиньоны, тушите до испарения жидкости, приправьте солью и перцем.
Выложите по ложке грибной начинки внутрь каждого кусочка курицы, заверните и при необходимости закрепите зубочистками или кулинарной нитью.
Смажьте верх курицы тонким слоем майонеза и посыпьте тертой моцареллой.
Выложите в форму для запекания, застеленную пергаментом и готовьте в разогретой духовке при 180°C около 35 мин.
Советы
Если хотите сделать блюдо более диетическим, замените майонез на греческий йогурт.
Начинку можно разнообразить, просто добавьте шпинат, твердый сыр или даже сушеные томаты.
Фаршированное куриное филе с грибами — это блюдо, которое прекрасно сочетает простоту и изысканность. У него не только праздничный вид, но и невероятный вкус. Приготовьте его хотя бы раз и оно обязательно станет вашим «коронным рецептом» для ужина в кругу семьи или праздничном застолье.