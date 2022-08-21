Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Фаршированные баклажаны: классический рецепт

Дата публикации
Просмотры
435
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Фаршированные баклажаны: классический рецепт

Фото: Credits

Баклажаны можно фаршировать обьем мясом, рисом, овощами и даже пастой, но самый удачный вариант фарша - это баранина.

Фаршированные бараниной баклажаны в восточном стиле станут украшением летнего стола. Но, если вы не любите баранину, можете заменить ее другим мясом или сделать микс из разных его видов. 

Ингредиенты

  • баклажаны - 4 небольших шт. 
  • оливковое масло - 4 ст.л.
  • чеснок - 1 зубчик
  • соль и перец по вкусу

Для начинки

  • луковица 1 большая 
  • оливковое масло - 3 ст.л.
  • фарш из баранины - 400г
  • соль 1 чайная ложка
  • смесь специй для баранины - 1 ст.л.
  • молотая корица - 1 ч.л.
  • молотая куркума - половина ч. л
  • томатное пюре-  2 ст. л

Для посыпки

  • помидоры черри - 10-12 шт
  • фета - 80 г
  • петрушка или кинза

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°С. Разрежьте баклажаны пополам. Маленьким ножом надрежьте мякоть баклажанов крест-накрест, стараясь не прорезать кожицу. Смешайте оливковое масло с измельченным чесноком, солью и перцем и смажьте мякоть баклажанов. Запекайте баклажаны срезом вверх в течение 15–20 минут или до тех пор, пока мякоть не станет золотистой и мягкой. Выньте из духовки.

Нарезанный кубиками лук и масло жарьте до золотистого цвета. Добавьте фарш из баранины и соль и жарьте на сильном огне, добавьте специи и готовьте еще 3-4 минуты. Добавьте томатное пюре и 4 столовые ложки воды, продолжайте помешивать на огне еще 3 минуты.

Выложите фарш на лодочки из жареных баклажанов. Сверху положите половинки помидоров и раскрошенную фету и верните в духовку на 10 минут. Перед подачей посыпать зеленью

Читайте также:

История собаки-поводыря: в Киевской области ищут золотистого ретривера

История собаки-поводыря: в Киевской области ищут золотистого ретривера

Похожие темы:

Следующая публикация