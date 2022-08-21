Фаршированные баклажаны: классический рецепт

Баклажаны можно фаршировать обьем мясом, рисом, овощами и даже пастой, но самый удачный вариант фарша - это баранина.

Фаршированные бараниной баклажаны в восточном стиле станут украшением летнего стола. Но, если вы не любите баранину, можете заменить ее другим мясом или сделать микс из разных его видов.

Ингредиенты

баклажаны - 4 небольших шт.

оливковое масло - 4 ст.л.

чеснок - 1 зубчик

соль и перец по вкусу

Для начинки

луковица 1 большая

оливковое масло - 3 ст.л.

фарш из баранины - 400г

соль 1 чайная ложка

смесь специй для баранины - 1 ст.л.

молотая корица - 1 ч.л.

молотая куркума - половина ч. л

томатное пюре- 2 ст. л

Для посыпки

помидоры черри - 10-12 шт

фета - 80 г

петрушка или кинза

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°С. Разрежьте баклажаны пополам. Маленьким ножом надрежьте мякоть баклажанов крест-накрест, стараясь не прорезать кожицу. Смешайте оливковое масло с измельченным чесноком, солью и перцем и смажьте мякоть баклажанов. Запекайте баклажаны срезом вверх в течение 15–20 минут или до тех пор, пока мякоть не станет золотистой и мягкой. Выньте из духовки.

Нарезанный кубиками лук и масло жарьте до золотистого цвета. Добавьте фарш из баранины и соль и жарьте на сильном огне, добавьте специи и готовьте еще 3-4 минуты. Добавьте томатное пюре и 4 столовые ложки воды, продолжайте помешивать на огне еще 3 минуты.

Выложите фарш на лодочки из жареных баклажанов. Сверху положите половинки помидоров и раскрошенную фету и верните в духовку на 10 минут. Перед подачей посыпать зеленью

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