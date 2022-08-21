Фаршированные баклажаны: классический рецепт

Баклажаны можно фаршировать обьем мясом, рисом, овощами и даже пастой, но самый удачный вариант фарша - это баранина.
Фаршированные бараниной баклажаны в восточном стиле станут украшением летнего стола. Но, если вы не любите баранину, можете заменить ее другим мясом или сделать микс из разных его видов.
Ингредиенты
- баклажаны - 4 небольших шт.
- оливковое масло - 4 ст.л.
- чеснок - 1 зубчик
- соль и перец по вкусу
Для начинки
- луковица 1 большая
- оливковое масло - 3 ст.л.
- фарш из баранины - 400г
- соль 1 чайная ложка
- смесь специй для баранины - 1 ст.л.
- молотая корица - 1 ч.л.
- молотая куркума - половина ч. л
- томатное пюре- 2 ст. л
Для посыпки
- помидоры черри - 10-12 шт
- фета - 80 г
- петрушка или кинза
Приготовление
Разогрейте духовку до 200°С. Разрежьте баклажаны пополам. Маленьким ножом надрежьте мякоть баклажанов крест-накрест, стараясь не прорезать кожицу. Смешайте оливковое масло с измельченным чесноком, солью и перцем и смажьте мякоть баклажанов. Запекайте баклажаны срезом вверх в течение 15–20 минут или до тех пор, пока мякоть не станет золотистой и мягкой. Выньте из духовки.
Нарезанный кубиками лук и масло жарьте до золотистого цвета. Добавьте фарш из баранины и соль и жарьте на сильном огне, добавьте специи и готовьте еще 3-4 минуты. Добавьте томатное пюре и 4 столовые ложки воды, продолжайте помешивать на огне еще 3 минуты.
Выложите фарш на лодочки из жареных баклажанов. Сверху положите половинки помидоров и раскрошенную фету и верните в духовку на 10 минут. Перед подачей посыпать зеленью
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