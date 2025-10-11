- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 135
- Время на прочтение
- 1 мин
Фаршированные баклажаны: классический рецепт
Приготовьте простое, полезное блюдо — фаршированные баклажаны.
Из баклажан сделайте лодочки, наполните их фаршем с помидорами, зеленью и чесноком, посыпьте сыром и запеките в духовке.
Ингредиенты
- баклажаны
- 2 шт.
- фарш свиной
- 400 г
- сыр твердый
- 100 г
- помидоры
- 2 шт.
- чеснок
- 2 зубчика
- петрушка
-
- черный молотый перец
-
- соль
-
- растительное масло
-
Баклажаны помойте, обсушите бумажным полотенцем, разрежьте вдоль на половинки и аккуратно, выберите из них часть мякоти так, чтобы получились лодочки.
Мякоть баклажана мелко нарежьте.
Петрушку промойте мелко измельчите.
Сыр твердый натрите на крупной терке.
Помидоры нарежьте на мелкие кубики.
Чеснок очистите и выдавите через пресс.
Для фарша в миске соедините мякоть баклажан, фарш, помидоры, зелень, чеснок, поперчите, посолите и перемешайте.
Лодочки баклажан слегка посолите, смажьте растительным маслом внутри и снаружи, наполните их фаршем и выложите в форму для запекания, застеленную пергаментом.
Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов, затем выньте с духовки, посыпьте сыром и отправьте еще в духовку на пять минут.
Советы:
Мясо используйте любое.