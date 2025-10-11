ТСН в социальных сетях

Рецепты
135
1 мин

Фаршированные баклажаны: классический рецепт

Приготовьте простое, полезное блюдо — фаршированные баклажаны.

Екатерина Труш
1 час
137 ккал
Фаршированные баклажаны

Фаршированные баклажаны / © Credits

Из баклажан сделайте лодочки, наполните их фаршем с помидорами, зеленью и чесноком, посыпьте сыром и запеките в духовке.

Ингредиенты

баклажаны
2 шт.
фарш свиной
400 г
сыр твердый
100 г
помидоры
2 шт.
чеснок
2 зубчика
петрушка
черный молотый перец
соль
растительное масло

  1. Баклажаны помойте, обсушите бумажным полотенцем, разрежьте вдоль на половинки и аккуратно, выберите из них часть мякоти так, чтобы получились лодочки.

  2. Мякоть баклажана мелко нарежьте.

  3. Петрушку промойте мелко измельчите.

  4. Сыр твердый натрите на крупной терке.

  5. Помидоры нарежьте на мелкие кубики.

  6. Чеснок очистите и выдавите через пресс.

  7. Для фарша в миске соедините мякоть баклажан, фарш, помидоры, зелень, чеснок, поперчите, посолите и перемешайте.

  8. Лодочки баклажан слегка посолите, смажьте растительным маслом внутри и снаружи, наполните их фаршем и выложите в форму для запекания, застеленную пергаментом.

  9. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов, затем выньте с духовки, посыпьте сыром и отправьте еще в духовку на пять минут.

Советы:

  • Мясо используйте любое.

