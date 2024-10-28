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Фаршированные булочки с ветчиной и сыром: рецепт домашнего фастфуда

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
279 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
240
Время на прочтение
1 мин
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Фаршированные булочки с ветчиной и сыром: рецепт домашнего фастфуда

Фаршированные булочки с ветчиной и сыром / Фото: Credits

Особенность приготовления фаршированных булочек в том, что они готовятся намного проще, чем обычная выпечка.

Булочки заполните начинкой из ветчины, сыра, помидор, сметаны и запеките в духовке. Возьмите их с собой в качестве перекуса или дайте ребенку в школу.

Ингредиенты

булочки
4 шт.
ветчина
150 г
сыр твердый
80 г
помидор
1 шт.
перец черный молотый
соль
яйца
2 шт.
молоко
100 мл
сыр твердый
50 г
соль
  1. У булочек срежьте верхушки и выньте мякоть.
  2. Ветчину нарежьте мелкими кубиками.
  3. Сыр натрите на крупную терку и разделите на две части.
  4. Помидор вымойте и нарежьте средними кубиками.
  5. Для заливки: яйца с молоком взбейте венчиком, посолите, добавьте мелко натертый сыр. Перемешайте.
  6. Для начинки: в миске соедините ветчину, одну часть сыра, помидор, перец, соль и перемешайте.
  7. Каждую булочку наполните начинкой, выложите на противень и залейте яично-молочной заливкой, посыпьте оставшимся сыром и накройте срезанной с булочек верхушкой.
  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.

Советы:

  • Подайте фаршированные булочки сразу из духовки.

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