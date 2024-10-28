Фаршированные булочки с ветчиной и сыром: рецепт домашнего фастфуда

Особенность приготовления фаршированных булочек в том, что они готовятся намного проще, чем обычная выпечка.
Булочки заполните начинкой из ветчины, сыра, помидор, сметаны и запеките в духовке. Возьмите их с собой в качестве перекуса или дайте ребенку в школу.
Ингредиенты
- булочки
- 4 шт.
- ветчина
- 150 г
- сыр твердый
- 80 г
- помидор
- 1 шт.
- перец черный молотый
- соль
- яйца
- 2 шт.
- молоко
- 100 мл
- сыр твердый
- 50 г
- соль
- У булочек срежьте верхушки и выньте мякоть.
- Ветчину нарежьте мелкими кубиками.
- Сыр натрите на крупную терку и разделите на две части.
- Помидор вымойте и нарежьте средними кубиками.
- Для заливки: яйца с молоком взбейте венчиком, посолите, добавьте мелко натертый сыр. Перемешайте.
- Для начинки: в миске соедините ветчину, одну часть сыра, помидор, перец, соль и перемешайте.
- Каждую булочку наполните начинкой, выложите на противень и залейте яично-молочной заливкой, посыпьте оставшимся сыром и накройте срезанной с булочек верхушкой.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.
Советы:
- Подайте фаршированные булочки сразу из духовки.
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