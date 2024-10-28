Фаршированные булочки с ветчиной и сыром: рецепт домашнего фастфуда

Особенность приготовления фаршированных булочек в том, что они готовятся намного проще, чем обычная выпечка.

Булочки заполните начинкой из ветчины, сыра, помидор, сметаны и запеките в духовке. Возьмите их с собой в качестве перекуса или дайте ребенку в школу.

Ингредиенты булочки 4 шт. ветчина 150 г сыр твердый 80 г помидор 1 шт. перец черный молотый соль яйца 2 шт. молоко 100 мл сыр твердый 50 г соль

У булочек срежьте верхушки и выньте мякоть. Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Сыр натрите на крупную терку и разделите на две части. Помидор вымойте и нарежьте средними кубиками. Для заливки: яйца с молоком взбейте венчиком, посолите, добавьте мелко натертый сыр. Перемешайте. Для начинки: в миске соедините ветчину, одну часть сыра, помидор, перец, соль и перемешайте. Каждую булочку наполните начинкой, выложите на противень и залейте яично-молочной заливкой, посыпьте оставшимся сыром и накройте срезанной с булочек верхушкой. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 15 минут.

Советы:

Подайте фаршированные булочки сразу из духовки.

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