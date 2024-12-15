Фаршированные грибы в беконе: рецепт праздничной закуски

Грибы в беконе – изысканная закуска для праздничного стола и вкусное блюдо, которое можно приготовить для ужина с семьей или друзьями. Этот рецепт сочетает нежный сливочный вкус с солоноватой пикантностью бекона и создает настоящее кулинарное творение.

Рецепт, который показали на странице Liliya.cooking, покоряет сочетанием текстур в блюде: хрустящий бекон, нежная начинка и сочные грибы и хорошо то, что он не требует чрезмерных усилий или сложных ингредиентов.

Ингредиенты Шампиньоны (большие) 10 шт. Сливочный сыр 100 г Твердый сыр 50 г Лук 1 шт. Бекон 100 г Соус барбекю

Приготовление:

Сначала тщательно промойте шампиньоны под проточной водой, очистите шапочки от загрязнений и удалите ножки, однако не выбрасывайте их. Измельчите ножки грибов вместе с луком. Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла и обжаривайте смесь на среднем огне в течение 5–10 минут до золотистого цвета. После охлаждения добавьте сливочный и тертый сыр. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась однородная масса. Наполните каждую шапочку начинкой. Постарайтесь, чтобы начинка немного выступала сверху, ведь после запекания она приобретет красивую золотистую корочку. Каждый фаршированный грибочек замотайте в тонкий кусок бекона. Если бекон плохо держится, его можно закрепить зубочисткой. Смажьте грибы в беконе соусом барбекю, чтобы добавить аромат и легкий сладковато дымный привкус. Выложите грибы на противень, застеленный пергаментом или смазанным небольшим маслом. Подавайте грибы горячими, сверху присыпав их свежей зеленью. Они отлично сочетаются с белым чесночным соусом или пикантным творожным дипом.

Советы:

К сырной начинке можно добавить измельченное куриное филе, орехи, измельченные травы или даже кусочки вяленых помидоров.

Если у вас нет соуса барбекю, его можно заменить томатным соусом с добавлением любимых специй.

У это блюда есть все шансы стать фаворитом на вашем праздничном столе.

Приятного аппетита!

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