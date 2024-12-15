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Фаршированные грибы в беконе: рецепт праздничной закуски

Фаршированные грибы в беконе: рецепт праздничной закуски

Фаршированные грибы / Фото: Credits

Грибы в беконе – изысканная закуска для праздничного стола и вкусное блюдо, которое можно приготовить для ужина с семьей или друзьями. Этот рецепт сочетает нежный сливочный вкус с солоноватой пикантностью бекона и создает настоящее кулинарное творение.

Рецепт, который показали на странице Liliya.cooking, покоряет сочетанием текстур в блюде: хрустящий бекон, нежная начинка и сочные грибы и хорошо то, что он не требует чрезмерных усилий или сложных ингредиентов.

Ингредиенты

Шампиньоны (большие)
10 шт.
Сливочный сыр
100 г
Твердый сыр
50 г
Лук
1 шт.
Бекон
100 г
Соус барбекю

Приготовление:

  1. Сначала тщательно промойте шампиньоны под проточной водой, очистите шапочки от загрязнений и удалите ножки, однако не выбрасывайте их.
  2. Измельчите ножки грибов вместе с луком.
  3. Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла и обжаривайте смесь на среднем огне в течение 5–10 минут до золотистого цвета.
  4. После охлаждения добавьте сливочный и тертый сыр. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.
  5. Наполните каждую шапочку начинкой. Постарайтесь, чтобы начинка немного выступала сверху, ведь после запекания она приобретет красивую золотистую корочку.
  6. Каждый фаршированный грибочек замотайте в тонкий кусок бекона. Если бекон плохо держится, его можно закрепить зубочисткой.
  7. Смажьте грибы в беконе соусом барбекю, чтобы добавить аромат и легкий сладковато дымный привкус.
  8. Выложите грибы на противень, застеленный пергаментом или смазанным небольшим маслом.
  9. Подавайте грибы горячими, сверху присыпав их свежей зеленью. Они отлично сочетаются с белым чесночным соусом или пикантным творожным дипом.

Советы:

  • К сырной начинке можно добавить измельченное куриное филе, орехи, измельченные травы или даже кусочки вяленых помидоров.
  • Если у вас нет соуса барбекю, его можно заменить томатным соусом с добавлением любимых специй.

У это блюда есть все шансы стать фаворитом на вашем праздничном столе.

Приятного аппетита!

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