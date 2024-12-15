Фаршированные грибы в беконе: рецепт праздничной закуски

Грибы в беконе – изысканная закуска для праздничного стола и вкусное блюдо, которое можно приготовить для ужина с семьей или друзьями. Этот рецепт сочетает нежный сливочный вкус с солоноватой пикантностью бекона и создает настоящее кулинарное творение.
Рецепт, который показали на странице Liliya.cooking, покоряет сочетанием текстур в блюде: хрустящий бекон, нежная начинка и сочные грибы и хорошо то, что он не требует чрезмерных усилий или сложных ингредиентов.
Ингредиенты
- Шампиньоны (большие)
- 10 шт.
- Сливочный сыр
- 100 г
- Твердый сыр
- 50 г
- Лук
- 1 шт.
- Бекон
- 100 г
- Соус барбекю
Приготовление:
- Сначала тщательно промойте шампиньоны под проточной водой, очистите шапочки от загрязнений и удалите ножки, однако не выбрасывайте их.
- Измельчите ножки грибов вместе с луком.
- Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла и обжаривайте смесь на среднем огне в течение 5–10 минут до золотистого цвета.
- После охлаждения добавьте сливочный и тертый сыр. Хорошо перемешайте, чтобы образовалась однородная масса.
- Наполните каждую шапочку начинкой. Постарайтесь, чтобы начинка немного выступала сверху, ведь после запекания она приобретет красивую золотистую корочку.
- Каждый фаршированный грибочек замотайте в тонкий кусок бекона. Если бекон плохо держится, его можно закрепить зубочисткой.
- Смажьте грибы в беконе соусом барбекю, чтобы добавить аромат и легкий сладковато дымный привкус.
- Выложите грибы на противень, застеленный пергаментом или смазанным небольшим маслом.
- Подавайте грибы горячими, сверху присыпав их свежей зеленью. Они отлично сочетаются с белым чесночным соусом или пикантным творожным дипом.
Советы:
- К сырной начинке можно добавить измельченное куриное филе, орехи, измельченные травы или даже кусочки вяленых помидоров.
- Если у вас нет соуса барбекю, его можно заменить томатным соусом с добавлением любимых специй.
У это блюда есть все шансы стать фаворитом на вашем праздничном столе.
Приятного аппетита!
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