Рецепты
52
2 мин

Фаршированные грибы в беконе: рецепт запеченной ароматной закуски

Хрустящий бекон, нежные грибы и сочная начинка из куриного филе — это блюдо идеально для осенних вечеров, праздничного стола или просто, когда хочется чего-то вкусного, но без лишней суеты.

Автор публикации
Станислава Бондаренко
Фаршированные грибы в беконе

Фаршированные грибы в беконе / © Credits

На странице gatim_zi_de_zi появился простой рецепт, который уже успел стать кулинарным хитом в сети. Готовится всего за 20 мин, а выглядит, как ресторанная подача.

Нежная середина, аппетитная корочка и солоновато-дымный аромат — именно то, что мы ожидаем от идеальной закуски. Бекон здесь не только для вкуса, он удерживает начинку внутри и придает блюду нужную структуру.

Ингредиенты

  • грибы шампиньоны 8 шт.

  • соль

  • черный перец

  • сушеный чеснок

  • соевый соус 1 ст. л

  • оливковое масло 1 ст. л

Начинка

  • куриное филе 200 г

  • лук 1 шт.

  • соль

  • перец

  • сушеный чеснок

  • бекон 8 ломтиков

Приготовление

  1. Подготовьте грибы. Осторожно снимите ножки, очистите серединку, чтобы сделать место для начинки.

  2. Полейте грибы соевым соусом, маслом, приправьте солью, перцем и чесноком.

  3. Ножки грибов и измельченный лук обжарьте 2-3 мин, затем добавьте молотое куриное филе и специи.

  4. Наполните грибочки начинкой, оберните каждый кусочком бекона.

  5. Выложите в аэрогриль, готовьте при 180°C 15-18 мин. Переворачивать не нужно.

Советы

  • Если нет аэрогриля, можно запечь в духовке при 190°C около 20 мин.

  • Для пикантного вкуса добавьте к начинке немного тертого сыра или каплю острого соуса.

  • Подавайте теплыми, с соусом из йогурта и чеснока.

Это блюдо — доказательство, что закуска может быть простой, но эффектной. Фаршированные грибы в беконе прекрасно подходят и для семейного ужина, и для праздничной подачи, аромат расскажет о них раньше, чем вы успеете подать на стол.

