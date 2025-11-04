Фаршированные грибы в беконе: рецепт запеченной ароматной закуски

Фаршированные грибы в беконе / © Credits

Содержание Ингредиенты Начинка Приготовление Советы

На странице gatim_zi_de_zi появился простой рецепт, который уже успел стать кулинарным хитом в сети. Готовится всего за 20 мин, а выглядит, как ресторанная подача.

Нежная середина, аппетитная корочка и солоновато-дымный аромат — именно то, что мы ожидаем от идеальной закуски. Бекон здесь не только для вкуса, он удерживает начинку внутри и придает блюду нужную структуру.

Ингредиенты

грибы шампиньоны 8 шт.

соль

черный перец

сушеный чеснок

соевый соус 1 ст. л

оливковое масло 1 ст. л

Начинка

куриное филе 200 г

лук 1 шт.

соль

перец

сушеный чеснок

бекон 8 ломтиков

Приготовление

Подготовьте грибы. Осторожно снимите ножки, очистите серединку, чтобы сделать место для начинки. Полейте грибы соевым соусом, маслом, приправьте солью, перцем и чесноком. Ножки грибов и измельченный лук обжарьте 2-3 мин, затем добавьте молотое куриное филе и специи. Наполните грибочки начинкой, оберните каждый кусочком бекона. Выложите в аэрогриль, готовьте при 180°C 15-18 мин. Переворачивать не нужно.

Советы

Если нет аэрогриля, можно запечь в духовке при 190°C около 20 мин.

Для пикантного вкуса добавьте к начинке немного тертого сыра или каплю острого соуса.

Подавайте теплыми, с соусом из йогурта и чеснока.

Это блюдо — доказательство, что закуска может быть простой, но эффектной. Фаршированные грибы в беконе прекрасно подходят и для семейного ужина, и для праздничной подачи, аромат расскажет о них раньше, чем вы успеете подать на стол.