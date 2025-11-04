- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 52
- Время на прочтение
- 2 мин
Фаршированные грибы в беконе: рецепт запеченной ароматной закуски
Хрустящий бекон, нежные грибы и сочная начинка из куриного филе — это блюдо идеально для осенних вечеров, праздничного стола или просто, когда хочется чего-то вкусного, но без лишней суеты.
На странице gatim_zi_de_zi появился простой рецепт, который уже успел стать кулинарным хитом в сети. Готовится всего за 20 мин, а выглядит, как ресторанная подача.
Нежная середина, аппетитная корочка и солоновато-дымный аромат — именно то, что мы ожидаем от идеальной закуски. Бекон здесь не только для вкуса, он удерживает начинку внутри и придает блюду нужную структуру.
Ингредиенты
грибы шампиньоны 8 шт.
соль
черный перец
сушеный чеснок
соевый соус 1 ст. л
оливковое масло 1 ст. л
Начинка
куриное филе 200 г
лук 1 шт.
соль
перец
сушеный чеснок
бекон 8 ломтиков
Приготовление
Подготовьте грибы. Осторожно снимите ножки, очистите серединку, чтобы сделать место для начинки.
Полейте грибы соевым соусом, маслом, приправьте солью, перцем и чесноком.
Ножки грибов и измельченный лук обжарьте 2-3 мин, затем добавьте молотое куриное филе и специи.
Наполните грибочки начинкой, оберните каждый кусочком бекона.
Выложите в аэрогриль, готовьте при 180°C 15-18 мин. Переворачивать не нужно.
Советы
Если нет аэрогриля, можно запечь в духовке при 190°C около 20 мин.
Для пикантного вкуса добавьте к начинке немного тертого сыра или каплю острого соуса.
Подавайте теплыми, с соусом из йогурта и чеснока.
Это блюдо — доказательство, что закуска может быть простой, но эффектной. Фаршированные грибы в беконе прекрасно подходят и для семейного ужина, и для праздничной подачи, аромат расскажет о них раньше, чем вы успеете подать на стол.