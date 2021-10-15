Фаршированные каннеллони под соусом бешамель

Каннеллони – вид итальянской пасты, предназначенный для фарширования.
Любящие вкусно поесть и знающие толк в кулинарии итальянцы своим изобретением очень облегчили жизнь современным хозяйкам, ведь каннеллони для фарширования не надо даже отваривать.
Ингредиенты:
- 20 каннеллони
- 150 г моцареллы
- для начинки:
- 0,5 кг мясного фарша
- 0,5 кг помидоров
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 3 зубка чеснока
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
- для соуса:
- 1 л молока
- 50 г сливочного масла
- 3 столовые ложки муки
- черный молотый перец
- соль.
Приготовление
Мелкорубленый лук и измельченный чеснок спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить натертую на средней терке морковь и жарить до полуготовности. Затем ввести мясной фарш, слегка обжарить, добавить нарезанные кубиками помидоры, посолить, поперчить и протушить 10-15 минут. Приготовленную начинку слегка остудить и наполнить ею каннеллони.
Для соуса растопить в сотейнике сливочное масло, обжарить на нем до золотистого цвета муку, постепенно влить молоко, посолить, поперчить и варить до загустения.
В форму налить половину соуса, выложить фаршированные каннеллони, залить оставшимся соусом так, чтобы они были полностью им покрыты, и запекать 30 минут при 180°С, после чего притрусить натертой на средней терке моцареллой и запекать до образования румяной золотистой корочки.
На заметку
Фарш используйте любой, но лучше всего брать ассорти из свинины и говядины в равных пропорциях.
Мясной фарш можно заменить отварной курятиной, жареными с луком грибами, тушеными овощами, сыром или творогом, бешамель – томатным соусом, а моцареллу – любым твердым сыром.
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