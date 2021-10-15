Фаршированные каннеллони под соусом бешамель

Каннеллони – вид итальянской пасты, предназначенный для фарширования.

Любящие вкусно поесть и знающие толк в кулинарии итальянцы своим изобретением очень облегчили жизнь современным хозяйкам, ведь каннеллони для фарширования не надо даже отваривать.

Ингредиенты:

20 каннеллони

150 г моцареллы

для начинки: 0,5 кг мясного фарша 0,5 кг помидоров 2 луковицы 1 морковь 3 зубка чеснока растительное масло черный молотый перец соль

для соуса: 1 л молока 50 г сливочного масла 3 столовые ложки муки черный молотый перец соль.



Приготовление

Мелкорубленый лук и измельченный чеснок спассеровать на растительном масле до прозрачности, добавить натертую на средней терке морковь и жарить до полуготовности. Затем ввести мясной фарш, слегка обжарить, добавить нарезанные кубиками помидоры, посолить, поперчить и протушить 10-15 минут. Приготовленную начинку слегка остудить и наполнить ею каннеллони.

Для соуса растопить в сотейнике сливочное масло, обжарить на нем до золотистого цвета муку, постепенно влить молоко, посолить, поперчить и варить до загустения.

В форму налить половину соуса, выложить фаршированные каннеллони, залить оставшимся соусом так, чтобы они были полностью им покрыты, и запекать 30 минут при 180°С, после чего притрусить натертой на средней терке моцареллой и запекать до образования румяной золотистой корочки.

На заметку

Фарш используйте любой, но лучше всего брать ассорти из свинины и говядины в равных пропорциях.

Мясной фарш можно заменить отварной курятиной, жареными с луком грибами, тушеными овощами, сыром или творогом, бешамель – томатным соусом, а моцареллу – любым твердым сыром.

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