Фаршированные кольца болгарского перца: рецепт оригинальной и сытной закуски

Болгарский перец — это овощ, который легко превратить в кулинарный шедевр. Одним из интересных способов подачи являются фаршированные кольца перца — блюдо, которое может стать как закуской, так и полноценным обедом или ужином.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
45 минут
Пищевая ценность на 100 г
150 ккал
Фаршированные кольца болгарского перца tiktok.com_gameofbanks

Фаршированные кольца болгарского перца tiktok.com_gameofbanks

Этот рецепт сочетает сочное куриное филе, грибы, овощи и сыр в нежной овощной «рамке». Готовится блюдо на сковороде быстро, а выглядит очень аппетитно и празднично, как все правильно сделать рассказали на странице Petro Cook.

Ингредиенты

Большой болгарский перец
2 шт.
Куриное филе
2 шт.
Шампиньоны
200 г
Средний лук (фиолетовый или белый)
1 шт.
Твердый сыр
100 г
Зелень (петрушка, укроп или базилик)
Яйца
2 шт.
Мука
2 ст. л.
Соль
Перец
Растительное масло

Приготовление

  1. Перцы промойте, срежьте верхушку и удалите сердцевину с семенами.

  2. Нарежьте их кольцами толщиной около 1,5 см.

  3. Остатки перца измельчите для начинки.

  4. Куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками.

  5. Лук обжарьте на сковороде до золотистого цвета.

  6. Добавьте измельченные шампиньоны и остатки перца, готовьте до полуготовности.

  7. В миске смешайте курятину, овощи со сковороды, сыр, зелень, яйца, муку и специи. Хорошо перемешайте.

  8. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.

  9. Выложите кольца перца и аккуратно наполните их начинкой.

  10. Прикройте крышкой и жарьте по 5 мин с каждой стороны на среднем огне.

Советы

  • Чтобы блюдо получилось менее калорийным, можно запечь кольца в духовке при 180°C в течение 20-25 мин.

  • Сыр можно заменить моцареллой или сулугуни для более нежного вкуса.

  • Для остроты добавьте щепотку паприки или сушеного чеснока.

Фаршированные кольца болгарского перца — это не только красивая подача привычных продуктов, но и сбалансированное блюдо, которое сочетает пользу и вкус. Такая закуска украсит любой стол и станет любимым блюдом всей семьи.

