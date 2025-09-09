- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 125
- Время на прочтение
- 1 мин
Фаршированные кольца болгарского перца: рецепт оригинальной и сытной закуски
Болгарский перец — это овощ, который легко превратить в кулинарный шедевр. Одним из интересных способов подачи являются фаршированные кольца перца — блюдо, которое может стать как закуской, так и полноценным обедом или ужином.
Этот рецепт сочетает сочное куриное филе, грибы, овощи и сыр в нежной овощной «рамке». Готовится блюдо на сковороде быстро, а выглядит очень аппетитно и празднично, как все правильно сделать рассказали на странице Petro Cook.
Ингредиенты
- Большой болгарский перец
- 2 шт.
- Куриное филе
- 2 шт.
- Шампиньоны
- 200 г
- Средний лук (фиолетовый или белый)
- 1 шт.
- Твердый сыр
- 100 г
- Зелень (петрушка, укроп или базилик)
-
- Яйца
- 2 шт.
- Мука
- 2 ст. л.
- Соль
-
- Перец
-
- Растительное масло
-
Приготовление
Перцы промойте, срежьте верхушку и удалите сердцевину с семенами.
Нарежьте их кольцами толщиной около 1,5 см.
Остатки перца измельчите для начинки.
Куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками.
Лук обжарьте на сковороде до золотистого цвета.
Добавьте измельченные шампиньоны и остатки перца, готовьте до полуготовности.
В миске смешайте курятину, овощи со сковороды, сыр, зелень, яйца, муку и специи. Хорошо перемешайте.
Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла.
Выложите кольца перца и аккуратно наполните их начинкой.
Прикройте крышкой и жарьте по 5 мин с каждой стороны на среднем огне.
Советы
Чтобы блюдо получилось менее калорийным, можно запечь кольца в духовке при 180°C в течение 20-25 мин.
Сыр можно заменить моцареллой или сулугуни для более нежного вкуса.
Для остроты добавьте щепотку паприки или сушеного чеснока.
Фаршированные кольца болгарского перца — это не только красивая подача привычных продуктов, но и сбалансированное блюдо, которое сочетает пользу и вкус. Такая закуска украсит любой стол и станет любимым блюдом всей семьи.