Фаршированные кольца болгарского перца: рецепт оригинальной и сытной закуски

Фаршированные кольца болгарского перца tiktok.com_gameofbanks

Реклама

Этот рецепт сочетает сочное куриное филе, грибы, овощи и сыр в нежной овощной «рамке». Готовится блюдо на сковороде быстро, а выглядит очень аппетитно и празднично, как все правильно сделать рассказали на странице Petro Cook.

Ингредиенты Большой болгарский перец 2 шт. Куриное филе 2 шт. Шампиньоны 200 г Средний лук (фиолетовый или белый) 1 шт. Твердый сыр 100 г Зелень (петрушка, укроп или базилик) Яйца 2 шт. Мука 2 ст. л. Соль Перец Растительное масло

Приготовление

Перцы промойте, срежьте верхушку и удалите сердцевину с семенами. Нарежьте их кольцами толщиной около 1,5 см. Остатки перца измельчите для начинки. Куриное филе нарежьте очень мелкими кубиками. Лук обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте измельченные шампиньоны и остатки перца, готовьте до полуготовности. В миске смешайте курятину, овощи со сковороды, сыр, зелень, яйца, муку и специи. Хорошо перемешайте. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла. Выложите кольца перца и аккуратно наполните их начинкой. Прикройте крышкой и жарьте по 5 мин с каждой стороны на среднем огне.

Советы

Чтобы блюдо получилось менее калорийным, можно запечь кольца в духовке при 180°C в течение 20-25 мин.

Сыр можно заменить моцареллой или сулугуни для более нежного вкуса.

Для остроты добавьте щепотку паприки или сушеного чеснока.

Фаршированные кольца болгарского перца — это не только красивая подача привычных продуктов, но и сбалансированное блюдо, которое сочетает пользу и вкус. Такая закуска украсит любой стол и станет любимым блюдом всей семьи.