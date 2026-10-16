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Фаршированные перцы к Хэллоуину: рецепт жутко вкусного ужина
Если вы ищете блюдо, которое станет главной звездой хэллоуинского стола, то фаршированные перцы с забавными лицами тыкв — это сытно, просто и невероятно атмосферно.
Хэллоуин — отличный повод добавить немного фантазии даже в обычный ужин. На странице Vans&Sach предложили вместо традиционных фаршированных овощей приготовить яркие оранжевые перцы, вырезанные в форме фонарей Джека. Внутри — сочная говядина, рис, помидоры и ароматные специи, а сверху — аппетитная сырная корочка. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям.
Ингредиенты
- желтые болгарские перцы
- 4 шт.
- говяжий фарш
- 450 г
- небольшой лук
- 1 шт.
- приправа для тако
- 2 ст. л.
- каджунская приправа
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- нарезанные помидоры
- 1 банка
- приготовленный рис
- 1 стакан
- тёртый сыр
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Приготовление
Разогрейте духовку до 200°C.
Срежьте верхушки перцев и отложите их, ведь они станут крышечками для будущих «тыков».
Удалите семена и перегородки, а затем аккуратно вырежьте на каждом перце глазки и улыбку, как у фонаря Джека.
Поставьте опустошенные перцы в духовку на 20 минут.
Тем временем мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде.
Добавьте говяжий фарш и готовьте, пока он не подрумянится.
Приправьте смесь приправой для тако и каджунскими специями, добавьте помидоры и готовый рис.
Хорошо перемешайте и прогрейте начинку.
Наполните перцы мясной смесью, щедро посыпьте тёртым сыром и накройте срезанными верхушками.
Верните в духовку ещё на 20 минут при температуре 200°C.
Когда сыр расплавится, а перцы станут мягкими, их можно подавать.
Эти хэллоуинские перцы — идеальное сочетание праздничного декора и полноценного ужина. Для их приготовления не требуются сложные кулинарные навыки, а начинку легко адаптировать под свой вкус.