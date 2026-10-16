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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
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Время на прочтение
1 мин

Фаршированные перцы к Хэллоуину: рецепт жутко вкусного ужина

Если вы ищете блюдо, которое станет главной звездой хэллоуинского стола, то фаршированные перцы с забавными лицами тыкв — это сытно, просто и невероятно атмосферно.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
1 час
Пищевая ценность на 100 г
160 ккал
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Фаршированные перцы к Хэллоуину instagram.com/vansandsach

Фаршированные перцы к Хэллоуину instagram.com/vansandsach / © Instagram

Хэллоуин — отличный повод добавить немного фантазии даже в обычный ужин. На странице Vans&Sach предложили вместо традиционных фаршированных овощей приготовить яркие оранжевые перцы, вырезанные в форме фонарей Джека. Внутри — сочная говядина, рис, помидоры и ароматные специи, а сверху — аппетитная сырная корочка. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты

желтые болгарские перцы
4 шт.
говяжий фарш
450 г
небольшой лук
1 шт.
приправа для тако
2 ст. л.
каджунская приправа
нарезанные помидоры
1 банка
приготовленный рис
1 стакан
тёртый сыр

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 200°C.

  2. Срежьте верхушки перцев и отложите их, ведь они станут крышечками для будущих «тыков».

  3. Удалите семена и перегородки, а затем аккуратно вырежьте на каждом перце глазки и улыбку, как у фонаря Джека.

  4. Поставьте опустошенные перцы в духовку на 20 минут.

  5. Тем временем мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде.

  6. Добавьте говяжий фарш и готовьте, пока он не подрумянится.

  7. Приправьте смесь приправой для тако и каджунскими специями, добавьте помидоры и готовый рис.

  8. Хорошо перемешайте и прогрейте начинку.

  9. Наполните перцы мясной смесью, щедро посыпьте тёртым сыром и накройте срезанными верхушками.

  10. Верните в духовку ещё на 20 минут при температуре 200°C.

  11. Когда сыр расплавится, а перцы станут мягкими, их можно подавать.

Эти хэллоуинские перцы — идеальное сочетание праздничного декора и полноценного ужина. Для их приготовления не требуются сложные кулинарные навыки, а начинку легко адаптировать под свой вкус.

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