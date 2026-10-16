Фаршированные перцы к Хэллоуину: рецепт жутко вкусного ужина

Фаршированные перцы к Хэллоуину instagram.com/vansandsach / © Instagram

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Хэллоуин — отличный повод добавить немного фантазии даже в обычный ужин. На странице Vans&Sach предложили вместо традиционных фаршированных овощей приготовить яркие оранжевые перцы, вырезанные в форме фонарей Джека. Внутри — сочная говядина, рис, помидоры и ароматные специи, а сверху — аппетитная сырная корочка. Такое блюдо понравится и взрослым, и детям.

Ингредиенты желтые болгарские перцы 4 шт. говяжий фарш 450 г небольшой лук 1 шт. приправа для тако 2 ст. л. каджунская приправа нарезанные помидоры 1 банка приготовленный рис 1 стакан тёртый сыр

Приготовление

Разогрейте духовку до 200°C. Срежьте верхушки перцев и отложите их, ведь они станут крышечками для будущих «тыков». Удалите семена и перегородки, а затем аккуратно вырежьте на каждом перце глазки и улыбку, как у фонаря Джека. Поставьте опустошенные перцы в духовку на 20 минут. Тем временем мелко нарежьте лук и обжарьте его на сковороде. Добавьте говяжий фарш и готовьте, пока он не подрумянится. Приправьте смесь приправой для тако и каджунскими специями, добавьте помидоры и готовый рис. Хорошо перемешайте и прогрейте начинку. Наполните перцы мясной смесью, щедро посыпьте тёртым сыром и накройте срезанными верхушками. Верните в духовку ещё на 20 минут при температуре 200°C. Когда сыр расплавится, а перцы станут мягкими, их можно подавать.

Эти хэллоуинские перцы — идеальное сочетание праздничного декора и полноценного ужина. Для их приготовления не требуются сложные кулинарные навыки, а начинку легко адаптировать под свой вкус.

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