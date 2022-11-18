Фаршированные шампиньоны: простой рецепт

В грибах много питательных веществ. По пищевой ценности они не проигрывают мясу, овощам и фруктам. Полезные свойства грибов практически не утрачиваются после обработки. Процент содержания жиров в них очень низок, что делает их популярными в диетическом питании.
Фаршированные шампиньоны в духовке – это вкусное, аппетитное, ароматное блюдо, которое можно включать как в повседневное меню, так и в праздничное. Блюдо простое в приготовлении, а нравится всем.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 300 г
- филе индейки – 150 г
- лук – 100 г
- сметана – 100 г
- сыр твердый – 150 г
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Подготовка
- отделить грибные ножки от шляпок;
- грибные ножки и лук мелко порезать;
- мясо птицы также мелко нарезать;
- сыр натереть на мелкой терке.
Приготовление
На растительном масле обжаривать лук и мясо в течение 10-15 минут. Затем добавить грибы, посолить и поперчить по вкусу. После чего еще жарить в течение 10-15 минут, добавить сметану, тушить около 5 минут, остудить.
Этой массой нафаршировать шляпки грибов. Выложить в форму для запекания, посыпать творогом. Поставить в духовку, запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (около 20 минут).
Готовые грибы выложите на блюдо, украсьте зеленью и подавайте к столу.
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