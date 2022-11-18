Фаршированные шампиньоны: простой рецепт

В грибах много питательных веществ. По пищевой ценности они не проигрывают мясу, овощам и фруктам. Полезные свойства грибов практически не утрачиваются после обработки. Процент содержания жиров в них очень низок, что делает их популярными в диетическом питании.

Фаршированные шампиньоны в духовке – это вкусное, аппетитное, ароматное блюдо, которое можно включать как в повседневное меню, так и в праздничное. Блюдо простое в приготовлении, а нравится всем.

Ингредиенты:

шампиньоны — 300 г

филе индейки – 150 г

лук – 100 г

сметана – 100 г

сыр твердый – 150 г

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

растительное масло для жарки

Подготовка

отделить грибные ножки от шляпок;

грибные ножки и лук мелко порезать;

мясо птицы также мелко нарезать;

сыр натереть на мелкой терке.

Приготовление

На растительном масле обжаривать лук и мясо в течение 10-15 минут. Затем добавить грибы, посолить и поперчить по вкусу. После чего еще жарить в течение 10-15 минут, добавить сметану, тушить около 5 минут, остудить.

Этой массой нафаршировать шляпки грибов. Выложить в форму для запекания, посыпать творогом. Поставить в духовку, запекать при температуре 180 градусов до золотистой корочки (около 20 минут).

Готовые грибы выложите на блюдо, украсьте зеленью и подавайте к столу.

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