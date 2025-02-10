Фаршированные шампиньоны в беконе: рецепт оригинальной закуски

Если вы в поиске оригинальной и вкусной закуски к праздничному столу, то эти грибы с сыром в беконе покорят вас своей простотой и аппетитным видом.
Для приготовления понадобятся шампиньоны, с небольшими шляпками, лук, сыр любой, бекон, тонко нарезанный и духовка.
Ингредиенты
- шампиньоны
- 400 г
- твердый сыр
- 50 г
- бекон (тонкие полоски
- 130 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- соль
- Шампиньоны промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. У каждого гриба удалите ножку и нарежьте ее на мелкие кубики.
- Твердый сыр натрите на мелкую терку.
- Лук очистите и нарежьте на мелкие кубики.
- Бекон разделите на полоски и посолите с двух сторон.
- На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до мягкости, добавьте нарезанные грибные ножки, посолите и обжарьте 8-10 минут.
- Выложите в каждую шляпку гриба грибную начинку, посыпьте сыром и оберните полоской бекона.
- Выложите шампиньоны в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут. Извлеките из формы, переложите на блюдо и подайте к столу.
Советы:
- Нарезанный бекон тонкими пластинками можно купить в любом супермаркете.
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