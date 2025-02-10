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Фаршированные шампиньоны в беконе: рецепт оригинальной закуски

Время готовки
1 ч. 5 мин.
Пищевая ценность на 100 г
352 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
60
Время на прочтение
1 мин
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Фаршированные шампиньоны в беконе: рецепт оригинальной закуски

Фаршированные шампиньоны в беконе / Фото: Credits

Если вы в поиске оригинальной и вкусной закуски к праздничному столу, то эти грибы с сыром в беконе покорят вас своей простотой и аппетитным видом.

Для приготовления понадобятся шампиньоны, с небольшими шляпками, лук, сыр любой, бекон, тонко нарезанный и духовка.

Ингредиенты

шампиньоны
400 г
твердый сыр
50 г
бекон (тонкие полоски
130 г
лук репчатый
1 шт.
растительное масло
2 ст. л.
соль
  1. Шампиньоны промойте под проточной водой и обсушите бумажным полотенцем. У каждого гриба удалите ножку и нарежьте ее на мелкие кубики.
  2. Твердый сыр натрите на мелкую терку.
  3. Лук очистите и нарежьте на мелкие кубики.
  4. Бекон разделите на полоски и посолите с двух сторон.
  5. На сковороде с растительным маслом обжарьте лук до мягкости, добавьте нарезанные грибные ножки, посолите и обжарьте 8-10 минут.
  6. Выложите в каждую шляпку гриба грибную начинку, посыпьте сыром и оберните полоской бекона.
  7. Выложите шампиньоны в форму для запекания, смазанную растительным маслом.
  8. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 20-25 минут. Извлеките из формы, переложите на блюдо и подайте к столу.

Советы:

  • Нарезанный бекон тонкими пластинками можно купить в любом супермаркете.

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