Рецепты
72
1 мин

Фаршированные шампиньоны: рецепт эффектной закуски

Фаршированные шампиньоны смело подавайте к праздничному столу или фуршету, они имеют превосходный внешний вид, вкус и аромат.

Фото автора: Екатерина Труш Екатерина Труш
Время приготовления
1 час. 10 мин.
Пищевая ценность на 100 г
170 ккал
Фаршированные шампиньоны

Фаршированные шампиньоны / © Credits

Блюдо готовится очень легко, шляпки шампиньонов нафаршируйте фаршем, посыпьте сыром и запеките в духовке. Такая закуска вкусная как в горячем, так и в холодном виде.

Ингредиенты

шампиньоны крупные
12 шт.
фарш куриный
400 г
яйца куриные
1 шт.
лук репчатый
1 шт.
сыр твердый
100 г
масло растительное
перец черный молотый
соль

  1. Грибы промойте, обсушите бумажным полотенцем, ножки отделите от шляпок и мелко их нарежьте.

  2. Сыр твердый натрите на мелкую терку.

  3. Лук очистите и мелко нарежьте.

  4. В сковороде на среднем огне разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до мягкости, затем выложите нарезанные ножки грибов и обжарьте еще до золотистого цвета. Остудите.

  5. Для начинки добавьте к фаршу яйцо, обжаренные грибы, перец черный молотый, соль и тщательно перемешайте.

  6. Каждую шляпку грибов смажьте растительным маслом, нафаршируйте ее, немного уплотняя начинкой, и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.

  7. Запекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30 минут, затем выньте из духовки, посыпьте сыром и запекайте еще 5-10 минут до золотистого цвета.

Советы:

  • Фарш используйте любой.

  • По желанию готовые шампиньоны можно посыпать зеленью.

