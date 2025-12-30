- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 72
- Время на прочтение
- 1 мин
Фаршированные шампиньоны: рецепт эффектной закуски
Фаршированные шампиньоны смело подавайте к праздничному столу или фуршету, они имеют превосходный внешний вид, вкус и аромат.
Блюдо готовится очень легко, шляпки шампиньонов нафаршируйте фаршем, посыпьте сыром и запеките в духовке. Такая закуска вкусная как в горячем, так и в холодном виде.
Ингредиенты
- шампиньоны крупные
- 12 шт.
- фарш куриный
- 400 г
- яйца куриные
- 1 шт.
- лук репчатый
- 1 шт.
- сыр твердый
- 100 г
- масло растительное
- перец черный молотый
- соль
Грибы промойте, обсушите бумажным полотенцем, ножки отделите от шляпок и мелко их нарежьте.
Сыр твердый натрите на мелкую терку.
Лук очистите и мелко нарежьте.
В сковороде на среднем огне разогрейте немного растительного масла и обжарьте лук до мягкости, затем выложите нарезанные ножки грибов и обжарьте еще до золотистого цвета. Остудите.
Для начинки добавьте к фаршу яйцо, обжаренные грибы, перец черный молотый, соль и тщательно перемешайте.
Каждую шляпку грибов смажьте растительным маслом, нафаршируйте ее, немного уплотняя начинкой, и выложите на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Запекайте в заранее разогретой духовке до 190 градусов 30 минут, затем выньте из духовки, посыпьте сыром и запекайте еще 5-10 минут до золотистого цвета.
Советы:
Фарш используйте любой.
По желанию готовые шампиньоны можно посыпать зеленью.