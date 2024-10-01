Фаршированные тыквенные ньокки: интересный рецепт итальянских галушек

Попробуйте приготовить тыквенно-чесночные ньокки с сырной начинкой в сливочно-грибном соусе
На странице recetassaludables.lucia показали, как приготовить тыквенные ньокки с сырной начинкой, а жареный чеснок придаст блюду непревзойденного аромата.
Ингредиенты
- Тыквенное пюре
- 500 г
- Чеснок
- 1 головка
- Мука
- 200 г
- Разрыхлитель
- 1 ч. л
- Желток
- 1 шт.
- Соль
- Перец
- Мускатный орех
- Грибы
- Оливковое масло
- Белое вино
- Сливки
- Сливочный сыр
- Черный перец
Приготовление:
- Тыкву разрежьте пополам, смажьте сверху оливковым маслом и положите на противень;
- Срежьте верх головки чеснока, полейте оливковым маслом, посолите, замотайте в фольгу и положите на противень;
- Тыкву и чеснок поставьте запекаться, пока первая не станет мягкой;
- Достаньте мякоть тыквы, выдавите туда запеченный чеснок, посолите, добавьте муку, разрыхлитель, желток и замесите тесто;
- Замесив тесто, сформируйте из него колбаску и разрежьте ее по длине. Из каждой части сформуйте тоненькие колбаски и нарежьте их кусочками около 2 см. Это будут ваши ньокки;
- Внутрь каждого кусочка положите сыр и накройте другим кусочком. Слепив тесто сформуйте шарики;
- Вскипятите подсоленную воду и сварите в ней ваши ньоки;
- В это время приготовьте соус. Начните с пассировки нарезанных грибов на оливковом масле;
- Когда они станут золотистыми, добавьте немного вина и дайте ему испариться. Затем добавьте сливки;
- Наконец, добавьте сыр и черный перец. Тушите пока сыр полностью не растает;
- Положите ньоки в соус и подержите на огне пару минут.
Советы:
- К тесту можно добавить чуть больше муки, если вам кажется, что его не хватает. Однако, не добавляйте много, иначе они будут очень твердые;
- Вместо сливочного сыра можно использовать сыр с голубой плесенью.
Грибной соус можно заменить на любой другой ваш любимый, или вообще кушать ньокки просто со сметаной.
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