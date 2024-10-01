Фаршированные тыквенные ньокки: интересный рецепт итальянских галушек

Попробуйте приготовить тыквенно-чесночные ньокки с сырной начинкой в сливочно-грибном соусе

На странице recetassaludables.lucia показали, как приготовить тыквенные ньокки с сырной начинкой, а жареный чеснок придаст блюду непревзойденного аромата.

Ингредиенты Тыквенное пюре 500 г Чеснок 1 головка Мука 200 г Разрыхлитель 1 ч. л Желток 1 шт. Соль Перец Мускатный орех Грибы Оливковое масло Белое вино Сливки Сливочный сыр Черный перец

Приготовление:

Тыкву разрежьте пополам, смажьте сверху оливковым маслом и положите на противень;

Срежьте верх головки чеснока, полейте оливковым маслом, посолите, замотайте в фольгу и положите на противень;

Тыкву и чеснок поставьте запекаться, пока первая не станет мягкой;

Достаньте мякоть тыквы, выдавите туда запеченный чеснок, посолите, добавьте муку, разрыхлитель, желток и замесите тесто;

Замесив тесто, сформируйте из него колбаску и разрежьте ее по длине. Из каждой части сформуйте тоненькие колбаски и нарежьте их кусочками около 2 см. Это будут ваши ньокки;

Внутрь каждого кусочка положите сыр и накройте другим кусочком. Слепив тесто сформуйте шарики;

Вскипятите подсоленную воду и сварите в ней ваши ньоки;

В это время приготовьте соус. Начните с пассировки нарезанных грибов на оливковом масле;

Когда они станут золотистыми, добавьте немного вина и дайте ему испариться. Затем добавьте сливки;

Наконец, добавьте сыр и черный перец. Тушите пока сыр полностью не растает;

Положите ньоки в соус и подержите на огне пару минут.

Советы:

К тесту можно добавить чуть больше муки, если вам кажется, что его не хватает. Однако, не добавляйте много, иначе они будут очень твердые;

Вместо сливочного сыра можно использовать сыр с голубой плесенью.

Грибной соус можно заменить на любой другой ваш любимый, или вообще кушать ньокки просто со сметаной.

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