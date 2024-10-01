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Фаршированные тыквенные ньокки: интересный рецепт итальянских галушек

Фаршированные тыквенные ньокки: интересный рецепт итальянских галушек

Фаршированные тыквенные ньоки / Фото: Credits

Попробуйте приготовить тыквенно-чесночные ньокки с сырной начинкой в сливочно-грибном соусе

На странице recetassaludables.lucia показали, как приготовить тыквенные ньокки с сырной начинкой, а жареный чеснок придаст блюду непревзойденного аромата.

Ингредиенты

Тыквенное пюре
500 г
Чеснок
1 головка
Мука
200 г
Разрыхлитель
1 ч. л
Желток
1 шт.
Соль
Перец
Мускатный орех
Грибы
Оливковое масло
Белое вино
Сливки
Сливочный сыр
Черный перец

Приготовление:

  • Тыкву разрежьте пополам, смажьте сверху оливковым маслом и положите на противень;
  • Срежьте верх головки чеснока, полейте оливковым маслом, посолите, замотайте в фольгу и положите на противень;
  • Тыкву и чеснок поставьте запекаться, пока первая не станет мягкой;
  • Достаньте мякоть тыквы, выдавите туда запеченный чеснок, посолите, добавьте муку, разрыхлитель, желток и замесите тесто;
  • Замесив тесто, сформируйте из него колбаску и разрежьте ее по длине. Из каждой части сформуйте тоненькие колбаски и нарежьте их кусочками около 2 см. Это будут ваши ньокки;
  • Внутрь каждого кусочка положите сыр и накройте другим кусочком. Слепив тесто сформуйте шарики;
  • Вскипятите подсоленную воду и сварите в ней ваши ньоки;
  • В это время приготовьте соус. Начните с пассировки нарезанных грибов на оливковом масле;
  • Когда они станут золотистыми, добавьте немного вина и дайте ему испариться. Затем добавьте сливки;
  • Наконец, добавьте сыр и черный перец. Тушите пока сыр полностью не растает;
  • Положите ньоки в соус и подержите на огне пару минут.

Советы:

  • К тесту можно добавить чуть больше муки, если вам кажется, что его не хватает. Однако, не добавляйте много, иначе они будут очень твердые;
  • Вместо сливочного сыра можно использовать сыр с голубой плесенью.

Грибной соус можно заменить на любой другой ваш любимый, или вообще кушать ньокки просто со сметаной.

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