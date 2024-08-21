Фаршированные яйца с грибами: рецепт популярной закуски

Один из вариантов украсить праздничный стол – нафаршируйте яйца с обжаренными грибами и луком.
Нежная начинка из желтков с шампиньонами отлично сочетается с белками. Блюдо легкое в приготовлении и достаточно бюджетное.
Ингредиенты
- яйца
- 8 шт.
- шампиньоны
- 200 г
- лук репчатый
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- растительное масло
- 2 ст. л.
- перец черный молотый
- соль
- лук зеленый
Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите, разрежьте пополам и аккуратно вытяните желток.
Лук очистите, грибы промойте. Овощи мелко нарежьте кубиком. На сковороде с разогретым растительным маслом, на среднем огне, обжарьте лук 5-7 минут до золотистого цвета. Добавьте грибы к луку и обжарьте еще 5-7 минут до полной готовности грибов. Посолите. Немного остудите.
Лук зеленый промойте и мелко нарежьте
Для начинки в чашу блендера выложите желтки, обжаренные грибы с луком, сметану, перец черный молотый и соль. Измельчите в блендере до однородной массы.
Половинки яичных белков наполните начинкой и посыпьте зеленым луком.
Советы:
- Сметану используйте любой жирности.
Читайте также:
- Икра баклажанная: классический рецепт
- Маринованные баклажаны: быстрый рецепт
- Как приготовить салат с жареными огурцами