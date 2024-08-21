Фаршированные яйца с грибами: рецепт популярной закуски

Один из вариантов украсить праздничный стол – нафаршируйте яйца с обжаренными грибами и луком.

Нежная начинка из желтков с шампиньонами отлично сочетается с белками. Блюдо легкое в приготовлении и достаточно бюджетное.

Ингредиенты яйца 8 шт. шампиньоны 200 г лук репчатый 1 шт. сметана 2 ст. л. растительное масло 2 ст. л. перец черный молотый соль лук зеленый

Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите, разрежьте пополам и аккуратно вытяните желток.

Лук очистите, грибы промойте. Овощи мелко нарежьте кубиком. На сковороде с разогретым растительным маслом, на среднем огне, обжарьте лук 5-7 минут до золотистого цвета. Добавьте грибы к луку и обжарьте еще 5-7 минут до полной готовности грибов. Посолите. Немного остудите.

Лук зеленый промойте и мелко нарежьте

Для начинки в чашу блендера выложите желтки, обжаренные грибы с луком, сметану, перец черный молотый и соль. Измельчите в блендере до однородной массы.

Половинки яичных белков наполните начинкой и посыпьте зеленым луком.

Советы:

Сметану используйте любой жирности.

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