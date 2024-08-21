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Фаршированные яйца с грибами: рецепт популярной закуски

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
142 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
236
Время на прочтение
1 мин
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Фаршированные яйца с грибами: рецепт популярной закуски

Фаршированные яйца с грибами / Фото: Credits

Один из вариантов украсить праздничный стол – нафаршируйте яйца с обжаренными грибами и луком.

Нежная начинка из желтков с шампиньонами отлично сочетается с белками. Блюдо легкое в приготовлении и достаточно бюджетное.

Ингредиенты

яйца
8 шт.
шампиньоны
200 г
лук репчатый
1 шт.
сметана
2 ст. л.
растительное масло
2 ст. л.
перец черный молотый
соль
лук зеленый

Яйца отварите 10 минут с момента закипания. Остудите, очистите, разрежьте пополам и аккуратно вытяните желток.

Лук очистите, грибы промойте. Овощи мелко нарежьте кубиком. На сковороде с разогретым  растительным маслом, на среднем огне, обжарьте лук 5-7 минут до золотистого цвета. Добавьте грибы к луку и обжарьте еще 5-7 минут до полной готовности грибов. Посолите. Немного остудите.

Лук зеленый промойте и мелко нарежьте

Для начинки в чашу блендера выложите желтки, обжаренные грибы с луком, сметану, перец черный молотый и соль. Измельчите в блендере до однородной массы.

Половинки яичных белков наполните начинкой и посыпьте зеленым луком.

Советы:

  • Сметану используйте любой жирности.

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