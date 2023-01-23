Фаршированные яйца с тунцом: оригинальная альтернатива салату "Мимоза"

Фаршированные яйца с тунцом – это альтернатива всеми любимому салату "Мимоза". Любителям рыбы вкус такой закуски, однозначно, может прийтись по вкусу.
В качестве наполнения используем яичные желтки, тунец и зелень. Эти ингредиенты прекрасно сочетаются по вкусу. Фаршированные яйца – беспроигрышный вариант закуски на праздничный стол.
Ингредиенты
- яйца – 8 шт.
- тунец в масле – 80 г
- сыр – 90 г
- майонез – 3 ст. л.
- лук зеленый – 15 г
- укроп;
- соль, перец черный молотый
Приготовление
Отварите яйца в течение десяти минут. Остудите, почистите. Разрежьте каждое яйцо пополам, достаньте желтки, сохраняя половинки белка целыми. Четыре половинки желтка отдельно натрите на терке и оставьте для украшения. Остальные желтки натрите на мелкой терке, добавьте тунец (предварительно слив с него жидкость) и тщательно разомните вилкой до однородности, измельчите мелко зеленый лук. Добавьте майонез, соль и перец. Перемешайте.
Полученной массой заполните половинки яичных белков так, чтобы получить форму яйца, сверху промажьте слегка майонезом и посыпьте желтками. Украсьте зеленью.
Совет
При подаче фаршированные яйца можно выложить на листья салата.
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