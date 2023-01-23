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Фаршированные яйца с тунцом: оригинальная альтернатива салату "Мимоза"

Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
11к
Время на прочтение
1 мин
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Фаршированные яйца с тунцом: оригинальная альтернатива салату "Мимоза"

Фото: Credits

Фаршированные яйца с тунцом – это альтернатива всеми любимому салату "Мимоза". Любителям рыбы вкус такой закуски, однозначно, может прийтись по вкусу.

В качестве наполнения используем яичные желтки, тунец и зелень. Эти ингредиенты прекрасно сочетаются по вкусу. Фаршированные яйца – беспроигрышный вариант закуски на праздничный стол.

Ингредиенты

  • яйца – 8 шт.
  • тунец в масле – 80 г
  • сыр – 90 г
  • майонез – 3 ст. л.
  • лук зеленый – 15 г
  • укроп;
  • соль, перец черный молотый

Приготовление

Отварите яйца в течение десяти минут. Остудите, почистите. Разрежьте каждое яйцо пополам, достаньте желтки, сохраняя половинки белка целыми. Четыре половинки желтка отдельно натрите на терке и оставьте для украшения. Остальные желтки  натрите на мелкой терке, добавьте тунец  (предварительно слив с него жидкость) и тщательно разомните вилкой до однородности, измельчите мелко зеленый лук. Добавьте майонез, соль и перец. Перемешайте.

Полученной массой заполните половинки яичных белков так, чтобы получить форму яйца, сверху промажьте слегка майонезом и посыпьте желтками. Украсьте зеленью.

Совет

При подаче фаршированные яйца можно выложить на листья салата.

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Дата публикации
Просмотры
11к
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