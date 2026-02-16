Фаршированные яйца с кальмарами: рецепт интересной закуски

Фаршированные яйца с кальмарами / © Credits

В современном мире мы все чаще возвращаемся к любимой классике. Фаршированные яйца, о приготовлении которых рассказал фудблогер Eric Lahuerta — традиционная испанская закуска, снова на пике популярности. Причина этого проста, ведь яйца — доступный суперфуд с высоким содержанием белка, фаршированные закуски идеальны для вечеринок, а когда за дело берется повар с хорошим вкусом, рождается новая версия классики.

Ингредиенты

Для фаршированных яиц

яйца 6 шт.

картофель 2 шт.

морковь 1 шт.

отварной осьминог 100 г

тунец 2 банки

маринованные корнишоны 6 шт.

оливки 12 шт.

соль

перец

Для домашнего майонеза

оливковое масло 200 мл

яйца 1 шт.

сладкая паприка 1 ст. л

соль

перец

Приготовление

В высокий стакан для блендера добавьте оливковое масло, яйцо, паприку, соль и перец. Опустите блендер на дно и взбивайте до эмульсии. Отставьте, ведь она очень скоро понадобится. Отвари яйца 10 мин после закипания. Переложи их в холодную воду, очистите и разрежьте пополам. Желтки отложи. В той же воде отварите картофель и морковь, примерно 30 мин. Очистите овощи и нарежьте кубиками. В миске соедините картофель, морковь, желтки, тунец, измельченные корнишоны и оливки. Посолите, поперчите, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Начинка должна быть нежной, но текстурной — не пюре. Наполните белки начинкой, а сверху добавьте майонез. Украсьте ломтиком осьминога.

Фаршированные яйца — это доказательство, что привычные ингредиенты могут звучать по-новому домашняя кухня — быть гламурной, а настоящий стиль — это не сложность, а вкус.