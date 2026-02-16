- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 12
- Время на прочтение
- 2 мин
Фаршированные яйца с кальмарами: рецепт интересной закуски
Фаршированные яйца могут быть не просто закуской «из детства», а настоящим гастрономическим «вау» эффектом, надо лишь немного фантазии, морепродуктов и правильной майонезной базы.
В современном мире мы все чаще возвращаемся к любимой классике. Фаршированные яйца, о приготовлении которых рассказал фудблогер Eric Lahuerta — традиционная испанская закуска, снова на пике популярности. Причина этого проста, ведь яйца — доступный суперфуд с высоким содержанием белка, фаршированные закуски идеальны для вечеринок, а когда за дело берется повар с хорошим вкусом, рождается новая версия классики.
Ингредиенты
Для фаршированных яиц
яйца 6 шт.
картофель 2 шт.
морковь 1 шт.
отварной осьминог 100 г
тунец 2 банки
маринованные корнишоны 6 шт.
оливки 12 шт.
соль
перец
Для домашнего майонеза
оливковое масло 200 мл
яйца 1 шт.
сладкая паприка 1 ст. л
соль
перец
Приготовление
В высокий стакан для блендера добавьте оливковое масло, яйцо, паприку, соль и перец.
Опустите блендер на дно и взбивайте до эмульсии.
Отставьте, ведь она очень скоро понадобится.
Отвари яйца 10 мин после закипания.
Переложи их в холодную воду, очистите и разрежьте пополам. Желтки отложи.
В той же воде отварите картофель и морковь, примерно 30 мин.
Очистите овощи и нарежьте кубиками.
В миске соедините картофель, морковь, желтки, тунец, измельченные корнишоны и оливки.
Посолите, поперчите, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Начинка должна быть нежной, но текстурной — не пюре.
Наполните белки начинкой, а сверху добавьте майонез.
Украсьте ломтиком осьминога.
Фаршированные яйца — это доказательство, что привычные ингредиенты могут звучать по-новому домашняя кухня — быть гламурной, а настоящий стиль — это не сложность, а вкус.