Рецепты
12
2 мин

Фаршированные яйца с кальмарами: рецепт интересной закуски

Фаршированные яйца могут быть не просто закуской «из детства», а настоящим гастрономическим «вау» эффектом, надо лишь немного фантазии, морепродуктов и правильной майонезной базы.

Станислава Бондаренко
Фаршированные яйца с кальмарами

Фаршированные яйца с кальмарами / © Credits

В современном мире мы все чаще возвращаемся к любимой классике. Фаршированные яйца, о приготовлении которых рассказал фудблогер Eric Lahuerta — традиционная испанская закуска, снова на пике популярности. Причина этого проста, ведь яйца — доступный суперфуд с высоким содержанием белка, фаршированные закуски идеальны для вечеринок, а когда за дело берется повар с хорошим вкусом, рождается новая версия классики.

Ингредиенты

Для фаршированных яиц

  • яйца 6 шт.

  • картофель 2 шт.

  • морковь 1 шт.

  • отварной осьминог 100 г

  • тунец 2 банки

  • маринованные корнишоны 6 шт.

  • оливки 12 шт.

  • соль

  • перец

Для домашнего майонеза

  • оливковое масло 200 мл

  • яйца 1 шт.

  • сладкая паприка 1 ст. л

  • соль

  • перец

Приготовление

  1. В высокий стакан для блендера добавьте оливковое масло, яйцо, паприку, соль и перец.

  2. Опустите блендер на дно и взбивайте до эмульсии.

  3. Отставьте, ведь она очень скоро понадобится.

  4. Отвари яйца 10 мин после закипания.

  5. Переложи их в холодную воду, очистите и разрежьте пополам. Желтки отложи.

  6. В той же воде отварите картофель и морковь, примерно 30 мин.

  7. Очистите овощи и нарежьте кубиками.

  8. В миске соедините картофель, морковь, желтки, тунец, измельченные корнишоны и оливки.

  9. Посолите, поперчите, добавьте майонез и хорошо перемешайте. Начинка должна быть нежной, но текстурной — не пюре.

  10. Наполните белки начинкой, а сверху добавьте майонез.

  11. Украсьте ломтиком осьминога.

Фаршированные яйца — это доказательство, что привычные ингредиенты могут звучать по-новому домашняя кухня — быть гламурной, а настоящий стиль — это не сложность, а вкус.

12
