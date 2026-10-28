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Фаршированные яйца с "летучими мышамии" к Хэллоуину: рецепт симпатичной закуски
Фаршированные яйца с оливковыми летучими мышами и ароматной паприкой — именно то, что нужно, чтобы придать праздничному меню немного жутковатой магии.
Хэллоуин — прекрасная возможность дать волю кулинарной фантазии и превратить даже самые простые блюда в маленькие произведения искусства. На этот раз на странице Snacks Wonders рассказали о рецепте фаршированных яиц с забавными чёрными летучими мышами, которые одинаково хорошо подойдут и для тематической вечеринки, и для уютного вечера с друзьями.
Ингредиенты
- крупные яйца
- 6 шт.
- майонез
- 3 ст. л.
- дижонская горчица
- 1 ч. л.
- соль
- ⅛ ч. л.
- черный молотый перец
- ⅛ ч. л.
- крупные черные оливки без косточек
- 10 шт.
- соус «Шрирача» или другой густой острый соус красного цвета
- 1 ч. л.
- копченая паприка
- ¼ ч. л.
- мелко нарезанный свежий зеленый лук
- 1 ст. л.
- свежая петрушка
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- бекон
- 1 ломтик
Приготовление
Выложите яйца в кастрюлю одним слоем и залейте водой.
Доведите до бурного кипения, снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 12 минут.
Затем переложите яйца в ледяную воду и полностью охладите.
Очистите яйца, разрежьте пополам вдоль и осторожно извлеките желтки.
Отберите 10 самых красивых половинок белков для подачи.
Желтки тщательно раздавите вилкой, добавьте майонез, дижонскую горчицу, соль и перец.
Перемешайте до однородной кремообразной консистенции.
Переложите начинку в кондитерский мешок с фигурной насадкой и выдавливайте её в каждую половинку яйца пышными завитками. Если мешка нет, воспользуйтесь обычной чайной ложкой.
Разрежьте пять оливок вдоль пополам — это будут туловища летучих мышей.
Положите по одной половинке в центр каждого яйца.
Остальные оливки нарежьте тонкими изогнутыми полосками для крыльев и вставьте по две с боков каждого туловища.
Из маленьких остатков оливок вырежьте треугольники и сформируйте ушки.
Смочите кончик зубочистки в остром соусе и нанесите на каждого летучего мыша по две крошечные красные точки.
Слегка посыпьте яйца копченой паприкой и зеленым луком.
Выложите закуску на тарелку, украсьте листочками петрушки и хрустящими фигурками из бекона.
Подавайте сразу или поставьте в холодильник до прихода гостей.
Кремовая начинка, пикантные нотки и забавный декор делают эту закуску не только вкусной, но и фотогеничной.