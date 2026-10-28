Фаршированные яйца с "летучими мышамии" к Хэллоуину: рецепт симпатичной закуски

«Летучие мыши» — фаршированные яйца instagram.com_snackswonders / © Instagram

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Хэллоуин — прекрасная возможность дать волю кулинарной фантазии и превратить даже самые простые блюда в маленькие произведения искусства. На этот раз на странице Snacks Wonders рассказали о рецепте фаршированных яиц с забавными чёрными летучими мышами, которые одинаково хорошо подойдут и для тематической вечеринки, и для уютного вечера с друзьями.

Ингредиенты крупные яйца 6 шт. майонез 3 ст. л. дижонская горчица 1 ч. л. соль ⅛ ч. л. черный молотый перец ⅛ ч. л. крупные черные оливки без косточек 10 шт. соус «Шрирача» или другой густой острый соус красного цвета 1 ч. л. копченая паприка ¼ ч. л. мелко нарезанный свежий зеленый лук 1 ст. л. свежая петрушка бекон 1 ломтик

Приготовление

Выложите яйца в кастрюлю одним слоем и залейте водой. Доведите до бурного кипения, снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 12 минут. Затем переложите яйца в ледяную воду и полностью охладите. Очистите яйца, разрежьте пополам вдоль и осторожно извлеките желтки. Отберите 10 самых красивых половинок белков для подачи. Желтки тщательно раздавите вилкой, добавьте майонез, дижонскую горчицу, соль и перец. Перемешайте до однородной кремообразной консистенции. Переложите начинку в кондитерский мешок с фигурной насадкой и выдавливайте её в каждую половинку яйца пышными завитками. Если мешка нет, воспользуйтесь обычной чайной ложкой. Разрежьте пять оливок вдоль пополам — это будут туловища летучих мышей. Положите по одной половинке в центр каждого яйца. Остальные оливки нарежьте тонкими изогнутыми полосками для крыльев и вставьте по две с боков каждого туловища. Из маленьких остатков оливок вырежьте треугольники и сформируйте ушки. Смочите кончик зубочистки в остром соусе и нанесите на каждого летучего мыша по две крошечные красные точки. Слегка посыпьте яйца копченой паприкой и зеленым луком. Выложите закуску на тарелку, украсьте листочками петрушки и хрустящими фигурками из бекона. Подавайте сразу или поставьте в холодильник до прихода гостей.

Кремовая начинка, пикантные нотки и забавный декор делают эту закуску не только вкусной, но и фотогеничной.

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