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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
89
Время на прочтение
2 мин

Фаршированные яйца с "летучими мышамии" к Хэллоуину: рецепт симпатичной закуски

Фаршированные яйца с оливковыми летучими мышами и ароматной паприкой — именно то, что нужно, чтобы придать праздничному меню немного жутковатой магии.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
40 минут
Пищевая ценность на 100 г
95 ккал
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«Летучие мыши» — фаршированные яйца instagram.com_snackswonders

«Летучие мыши» — фаршированные яйца instagram.com_snackswonders / © Instagram

Хэллоуин — прекрасная возможность дать волю кулинарной фантазии и превратить даже самые простые блюда в маленькие произведения искусства. На этот раз на странице Snacks Wonders рассказали о рецепте фаршированных яиц с забавными чёрными летучими мышами, которые одинаково хорошо подойдут и для тематической вечеринки, и для уютного вечера с друзьями.

Ингредиенты

крупные яйца
6 шт.
майонез
3 ст. л.
дижонская горчица
1 ч. л.
соль
⅛ ч. л.
черный молотый перец
⅛ ч. л.
крупные черные оливки без косточек
10 шт.
соус «Шрирача» или другой густой острый соус красного цвета
1 ч. л.
копченая паприка
¼ ч. л.
мелко нарезанный свежий зеленый лук
1 ст. л.
свежая петрушка
бекон
1 ломтик

Приготовление

  1. Выложите яйца в кастрюлю одним слоем и залейте водой.

  2. Доведите до бурного кипения, снимите с огня, накройте крышкой и оставьте на 12 минут.

  3. Затем переложите яйца в ледяную воду и полностью охладите.

  4. Очистите яйца, разрежьте пополам вдоль и осторожно извлеките желтки.

  5. Отберите 10 самых красивых половинок белков для подачи.

  6. Желтки тщательно раздавите вилкой, добавьте майонез, дижонскую горчицу, соль и перец.

  7. Перемешайте до однородной кремообразной консистенции.

  8. Переложите начинку в кондитерский мешок с фигурной насадкой и выдавливайте её в каждую половинку яйца пышными завитками. Если мешка нет, воспользуйтесь обычной чайной ложкой.

  9. Разрежьте пять оливок вдоль пополам — это будут туловища летучих мышей.

  10. Положите по одной половинке в центр каждого яйца.

  11. Остальные оливки нарежьте тонкими изогнутыми полосками для крыльев и вставьте по две с боков каждого туловища.

  12. Из маленьких остатков оливок вырежьте треугольники и сформируйте ушки.

  13. Смочите кончик зубочистки в остром соусе и нанесите на каждого летучего мыша по две крошечные красные точки.

  14. Слегка посыпьте яйца копченой паприкой и зеленым луком.

  15. Выложите закуску на тарелку, украсьте листочками петрушки и хрустящими фигурками из бекона.

  16. Подавайте сразу или поставьте в холодильник до прихода гостей.

Кремовая начинка, пикантные нотки и забавный декор делают эту закуску не только вкусной, но и фотогеничной.

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