Фаршированные яйца "Сливочная нежность": рецепт привычной классики с новым "звучанием"

Фаршированные яйца Сливочная нежность tiktok.comkatarinacooks

Есть закуски, которые никогда не выходят из моды и фаршированные яйца именно такие. На странице Katarina_cooks рассказали о рецепте с куриной печенью, карамелизированным луком и сливочной текстурой. Это тот случай, когда знакомый вкус вдруг приобретает праздничное, почти ресторанное настроение.

Ингредиенты яйца 5 шт. куриная печень 250 г лук 200 г сливочное масло 30 г соль чёрный молотый перец майонез 40 г корейская морковь хлопья сладкой паприки зелень

Приготовление

Мелко нарезанный лук медленно обжаривают в большом количестве сливочного масла до золотистого, мягко-сладковатого вкуса. Отдельно куриную печень приправляют солью и перцем и обжаривают до готовности, после чего дают ей полностью остыть вместе с луком. Вареные яйца разрезают пополам и отделяют желтки. Печень натирают на мелкой терке, а затем соединяют с желтками, обжаренным луком вместе с маслом и майонезом. Массу тщательно разминают вилкой до кремовой текстуры. Добавляют соль, перец или немного майонеза для более нежной консистенции. Затем ею наполняют белки. Финальный штрих — декор из корейской моркови, паприки и свежей зелени, который добавляет блюду цвета и праздничного настроения.

«Сливочная нежность» — пример того, как из базовых продуктов можно создать интересную закуску. Она сочетает простоту домашней кухни и эстетику праздничной подачи.

