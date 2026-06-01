Фаршированные яйца "Сливочная нежность": рецепт привычной классики с новым "звучанием"
Фаршированные яйца давно стали классикой праздничного стола, но эта интерпретация получила особый акцент на кремовость, глубину вкуса и легкую сладкую нотку обжаренного лука.
Есть закуски, которые никогда не выходят из моды и фаршированные яйца именно такие. На странице Katarina_cooks рассказали о рецепте с куриной печенью, карамелизированным луком и сливочной текстурой. Это тот случай, когда знакомый вкус вдруг приобретает праздничное, почти ресторанное настроение.
Ингредиенты
- яйца
- 5 шт.
- куриная печень
- 250 г
- лук
- 200 г
- сливочное масло
- 30 г
- соль
-
- чёрный молотый перец
-
- майонез
- 40 г
- корейская морковь
-
- хлопья сладкой паприки
-
- зелень
-
Приготовление
Мелко нарезанный лук медленно обжаривают в большом количестве сливочного масла до золотистого, мягко-сладковатого вкуса.
Отдельно куриную печень приправляют солью и перцем и обжаривают до готовности, после чего дают ей полностью остыть вместе с луком.
Вареные яйца разрезают пополам и отделяют желтки.
Печень натирают на мелкой терке, а затем соединяют с желтками, обжаренным луком вместе с маслом и майонезом.
Массу тщательно разминают вилкой до кремовой текстуры.
Добавляют соль, перец или немного майонеза для более нежной консистенции.
Затем ею наполняют белки.
Финальный штрих — декор из корейской моркови, паприки и свежей зелени, который добавляет блюду цвета и праздничного настроения.
«Сливочная нежность» — пример того, как из базовых продуктов можно создать интересную закуску. Она сочетает простоту домашней кухни и эстетику праздничной подачи.