Рецепты
1 мин

Фаршированные яйца "Сливочная нежность": рецепт привычной классики с новым "звучанием"

Фаршированные яйца давно стали классикой праздничного стола, но эта интерпретация получила особый акцент на кремовость, глубину вкуса и легкую сладкую нотку обжаренного лука.

Станислава Бондаренко
Время приготовления
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
180 ккал
Фаршированные яйца Сливочная нежность tiktok.comkatarinacooks

Есть закуски, которые никогда не выходят из моды и фаршированные яйца именно такие. На странице Katarina_cooks рассказали о рецепте с куриной печенью, карамелизированным луком и сливочной текстурой. Это тот случай, когда знакомый вкус вдруг приобретает праздничное, почти ресторанное настроение.

Ингредиенты

яйца
5 шт.
куриная печень
250 г
лук
200 г
сливочное масло
30 г
соль
чёрный молотый перец
майонез
40 г
корейская морковь
хлопья сладкой паприки
зелень
Приготовление

  1. Мелко нарезанный лук медленно обжаривают в большом количестве сливочного масла до золотистого, мягко-сладковатого вкуса.

  2. Отдельно куриную печень приправляют солью и перцем и обжаривают до готовности, после чего дают ей полностью остыть вместе с луком.

  3. Вареные яйца разрезают пополам и отделяют желтки.

  4. Печень натирают на мелкой терке, а затем соединяют с желтками, обжаренным луком вместе с маслом и майонезом.

  5. Массу тщательно разминают вилкой до кремовой текстуры.

  6. Добавляют соль, перец или немного майонеза для более нежной консистенции.

  7. Затем ею наполняют белки.

  8. Финальный штрих — декор из корейской моркови, паприки и свежей зелени, который добавляет блюду цвета и праздничного настроения.

«Сливочная нежность» — пример того, как из базовых продуктов можно создать интересную закуску. Она сочетает простоту домашней кухни и эстетику праздничной подачи.

