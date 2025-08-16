Фаршированный болгарский перец с мясом и сыром: рецепт питательного блюда

Фаршированный перец instagram.com_samura_cooking / © Associated Press

В этом рецепте болгарский перец сочетает нежность сыра, сочность мяса и аппетитную сливочную нотку сметаны. А главное — готовить его легко и даже начинающий кулинар справится с первого раза, а как все приготовить рассказали на странице samura_cooking.

Ингредиенты Большой болгарский перец 1 шт. Готовый мясной фарш 2-3 ст. л Сыр (твердый или полутвердый) 2-3 ломтика Сметаны 1 ст. л Паприка Чесночная приправа Черный перец

Приготовление

Подготовьте перец. Срежьте верхушку вместе с плодоножкой. Удалите семена и внутренние перегородки. Первое мясное наполнение. Положите ложку готового фарша внутрь перца. Первый слой сыра. Добавьте ломтик сыра поверх мяса. Сливочная нотка. Смажьте сыр сметаной для нежности. Второй слой сыра. Положите еще один ломтик. Дополнительное мясо. Добавьте немного фарша для сытности. Финальный сырный акцент. Накройте сверху последним кусочком сыра. Специи. Посыпьте смесью паприки, черного перца и чесночного порошка. Запекание Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20-25 мин, пока перец не станет мягким, а сыр — золотистым и тягучим.

Советы

Для большей пикантности добавьте щепотку молотого чили или острого соуса к фаршу.

Для более легкой версии замените сметану на греческий йогурт.

Для праздничного стола используйте перцы разных цветов — блюдо будет выглядеть ярко и эффектно.

Можно использовать любое мясо: курятину, говядину, индейку или даже фарш из рыбы.

Фаршированный болгарский перец с мясом и сыром — это простой, но изысканный способ разнообразить ежедневное меню. В нем есть все, от сочности овощей, пользы белка и непревзойденного вкуса растопленного сыра. Попробуйте приготовить его хотя бы раз и он обязательно станет вашим кулинарным фаворитом.