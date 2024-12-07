Если вы ищете что-нибудь особенное для вашего праздничного меню, фаршированный мангольд – идеальный выбор. Это блюдо не только удивляет изысканным вкусом, но и придает эстетику вашему столу. Большие, сочные листья мангольда в сочетании с ароматной начинкой и насыщенным соусом создают настоящую симфонию вкусов.
На странице lichtenstadt поведали, как приготовить этот кулинарный шедевр.
Ингредиенты
- Мангольд 1 пучок
- Лук 3 шт.
Для начинки:
- Фарш (свинина, говядина или микс по вашему вкусу) ½ кг
- Булгур (можно заменить круглым рисом) 1 стакан
- Петрушка 1 пучок
- Чесночная приправа 1 ч. л
- Соль 1,5 ст. л
- Черный перец 1/2 ч. л
- Паприка 1 ч. л
- Смесь специй 1/2 ч. л
- Корица ч. л
- Молотый кориандр ½ ч. л
- Кленовый сироп 2 ст.л. л
- Оливковое масло 3 ст. л
- Концентрат виноградного или гранатового сока 2 ст.л. л
Для соуса:
- Кипяток 3 стакана
- Соль 1 ч. л
- Черный перец 1/2 ч. л
- Паприка 1 ч. л
- Оливковое масло 3 ст. л
- Виноградный или гранатовый концентрат 2 ст. л
Приготовление
- Тщательно промойте листья мангольда под проточной водой. Разложите лист на ровной поверхности, разрежьте его ножом вдоль на две половины, удалите стебель. Оставьте обрезки для других блюд, например супов или овощных запеканок.
- Смешайте все ингредиенты для начинки в большой миске. Важно, чтобы фарш и специи постепенно перемешались.
- Возьмите половинку листа мангольда, выложите на ее нижнюю часть столовую ложку начинки. Заверните лист треугольником, плотно закрыв начинку и выложите готовый рулет в кастрюлю швом вниз. На дно кастрюли предварительно разложите кружочки лука.
- В глубокой миске смешайте все ингредиенты для соуса, хорошо перемешайте. Полейте полученной жидкостью рулеты так, чтобы они были полностью покрыты соусом.
- Доведите кастрюлю до кипения на среднем огне.
- Убавьте огонь до минимума, накройте блюдо смоченной в воде пергаментной бумагой, а сверху закройте крышкой.
- Готовьте рулеты примерно 1,5 часа.
- Периодически проверяйте достаточно ли жидкости. Если она испарилась, добавьте немного кипятка. В конце, если осталось много жидкости, откройте крышку и испарите ее в течение нескольких минут.
- Если у вас осталась начинка, сформуйте из нее фрикадельки, обжарьте их и добавьте к оставшемуся в кастрюле соусу. Это не только уменьшит количество остатков, но и придаст вашему блюду разнообразие.
Советы:
- Выбирайте листья мангольда без повреждений.
- Не бойтесь экспериментировать со специями и добавляйте любимые приправы.
- Если у вас нет гранатового или виноградного концентрата, можно их заменить густым фруктовым соком.
Фаршированный мангольд – блюдо, которое покоряет с первого взгляда. Ее насыщенный аромат и яркий вид сделают ваш праздничный стол по-настоящему особенным.
Приятного аппетита!
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