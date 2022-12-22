Фасоль с овощами: простой рецепт очень полезного блюда

Главное, что нужно помнить: если вы хотите приготовить это блюдо – замачивайте фасоль заранее.

Если вам нужно что-то максимально быстрое в приготовлении и сытное, но без мяса – это блюдо для вас. Не требует дорогостоящих ингредиентов и больших усилий. Для правильного питания овощные блюда должны быть в меню каждый день.

Обычная фасоль может стать основой вкусного блюда. Отличное сочетание с овощами и томатным соусом точно понравится вашим домашним. Фасоль после запекания получается рассыпчатая, сочная и ароматная.

Ингредиенты:

фасоль – 400 г

грибы – 400 г

перец болгарский – 2 шт.

лук репчатый – 4 шт.

чеснок – 5 зубчиков (средних)

паприка сладкая – 1 ч. л.

томатная паста – 2 ст. л.

перец черный молотый – по вкусу

перец чили молотый – по вкусу

соль – по вкусу

масло растительное для жарки

сахар – 1 ст. л.

вода – 2 стакана

Приготовление:

Фасоль промойте и замочите на ночь, полностью залейте водой с запасом. Воду затем слейте и залейте чистой. Доведите фасоль до кипения, удалите пену и варите под крышкой до полной готовности. Фасоль не должна развариться.

Репчатый лук нарежьте кольцами, грибы - пластинками, перец - средними кубиками, мелко нарежьте чеснок. На разогретую сковороду налейте растительное масло, выложите лук и обжаривайте до золотистого цвета, добавьте грибы и обжаривайте, пока не испарится вода, затем добавьте болгарский перец, соль, черный перец и чеснок и обжаривайте еще минуты три.

Приготовьте соус: на сковороде обжарьте слегка томатную пасту, долейте воды, добавьте соль, сахар, паприку, перец чили, перец черный.

Фасоль перемешайте с овощами, поместите в форму для запекания и залейте соусом. Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 25 минут.

Советы:

Выбирайте сорт фасоли, который не разваривается, или внимательно следите за процессом варки.

Форма для запекания, должна быть не разъемная.

Блюдо можно украсить зеленью.

Если фасоль не залита полностью соусом, то добавьте воды или жидкости, в которой варилась фасоль.

Читайте также: