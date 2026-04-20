Фасоль в томатном соусе с овощами: рецепт полезного гарнира

Фасоль в томатном соусе с овощами получается сытной и очень полезной.

Автор публикации
Екатерина Труш
Фасоль в томатном соусе с овощами

Подайте как самостоятельное блюдо, так к мясу, или рыбе.

Ингредиенты:

  • фасоль сухая — 1 стакан;

  • лук репчатый — 2 шт;

  • морковь — 1 шт (крупная);

  • болгарский перец — 1 шт;

  • чеснок — 4 зубчика;

  • томатная паста — 1,5 ст л;

  • вода — 300 гр;

  • масло растительное — 3 ст л;

  • кориандр молотый — 0,5 ч л;

  • перец черный молотый;

  • соль;

  • зелень (укроп, базилик).

Приготовление:

  1. Фасоль залейте холодной водой и оставьте на 10-12 часов, затем воду слейте, промойте, залейте чистой водой и варите, на среднем огне 60-80 минут до готовности.

  2. Откиньте на дуршлаг, фасолевого отвара немного оставьте.

  3. Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.

  4. Чеснок очистите и пропустите через пресс.

  5. Болгарский перец очистите от семян, плодоножки и нарежьте на средние кубики.

  6. Зелень промойте и измельчите.

  7. Томатную пасту разведите в теплой воде.

  8. В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости, добавьте болгарский перец и еще обжарьте две минуты, влейте томатную пасту, доведите до кипения и тушите пять минут, затем добавьте фасоль, чеснок, перец черный молотый, кориандр, зелень, посолите, перемешайте и тушите 3-4 минуты.

  9. Если блюдо получается очень густым, влейте фасолевого отвара.

Советы:

  • Фасоль можно использовать белую, красную.

  • Зелень, специи, используйте по своему вкусу.

