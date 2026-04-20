Фасоль в томатном соусе с овощами: рецепт полезного гарнира
Фасоль в томатном соусе с овощами получается сытной и очень полезной.
Подайте как самостоятельное блюдо, так к мясу, или рыбе.
Ингредиенты:
фасоль сухая — 1 стакан;
лук репчатый — 2 шт;
морковь — 1 шт (крупная);
болгарский перец — 1 шт;
чеснок — 4 зубчика;
томатная паста — 1,5 ст л;
вода — 300 гр;
масло растительное — 3 ст л;
кориандр молотый — 0,5 ч л;
перец черный молотый;
соль;
зелень (укроп, базилик).
Приготовление:
Фасоль залейте холодной водой и оставьте на 10-12 часов, затем воду слейте, промойте, залейте чистой водой и варите, на среднем огне 60-80 минут до готовности.
Откиньте на дуршлаг, фасолевого отвара немного оставьте.
Лук, морковь очистите. Лук нарежьте на мелкие кубики, морковь натрите на крупную терку.
Чеснок очистите и пропустите через пресс.
Болгарский перец очистите от семян, плодоножки и нарежьте на средние кубики.
Зелень промойте и измельчите.
Томатную пасту разведите в теплой воде.
В сковороде, на среднем огне, разогрейте растительное масло, выложите лук, морковь и обжарьте до мягкости, добавьте болгарский перец и еще обжарьте две минуты, влейте томатную пасту, доведите до кипения и тушите пять минут, затем добавьте фасоль, чеснок, перец черный молотый, кориандр, зелень, посолите, перемешайте и тушите 3-4 минуты.
Если блюдо получается очень густым, влейте фасолевого отвара.
Советы:
Фасоль можно использовать белую, красную.
Зелень, специи, используйте по своему вкусу.