Ферментированная капуста: интересный рецепт от Евгения Клопотенко

Ферментированные продукты — это вкусно и полезно, а квашеная капуста богата витамином С, пробиотиками и у нее приятная хрустящая текстура, которая будет смаковать во многих блюдах.

Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкусную и хрустящую ферментированную капусту. Рецепт рассчитан на 3 л банка.

Ингредиенты Капуста 2-2,5 кг Морковь 1 шт. Соль 2 ст. л

Приготовление:

Кочаны капусты помойте, при необходимости снимите с них верхние листья. Пошинкуйте на терке или порежьте тонкими полосками. Порезанную капусту разложите на поверхности стола, добавьте натертую на терке морковку и соль в расчете 2 столовые ложки (без горки) на банку капусты. Перемешайте все руками, но не отжимайте, это очень важно, если вы любите именно хрустящую капусту. Плотно и до краев наполните ею банку. Оставьте ферментироваться в теплом месте. Через день-два капуста пустит сок, поэтому следует под банку поставить глубокую миску или тарелку. Не бойтесь, если на этом этапе в помещении вы почувствуете не слишком приятный аромат, впоследствии он исчезнет. Капуста будет готова к употреблению за 3-4 суток. Хранить ее следует в холодильнике.

Советы:

Если у вас 1 кг капусты, то нужно 15-20 г соли (1 ст. л без горки).

Ферментация капусты обогащает ее полезными пробиотиками, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет. Квашеная капуста также богата витамином С, что делает ее особенно полезной для укрепления организма в холодное время года.

Квашеную капусту можно подавать вместе с картофельными блюдами, добавлять в винегрет или использовать в качестве гарнира к мясу. Капуста хорошо сочетается с солеными огурцами и другими овощами, создавая гармоничное дополнение к обеду.

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