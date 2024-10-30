Ферментированная капуста: интересный рецепт от Евгения Клопотенко

Ферментированные продукты — это вкусно и полезно, а квашеная капуста богата витамином С, пробиотиками и у нее приятная хрустящая текстура, которая будет смаковать во многих блюдах.
Известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкусную и хрустящую ферментированную капусту. Рецепт рассчитан на 3 л банка.
Ингредиенты
- Капуста
- 2-2,5 кг
- Морковь
- 1 шт.
- Соль
- 2 ст. л
Приготовление:
- Кочаны капусты помойте, при необходимости снимите с них верхние листья. Пошинкуйте на терке или порежьте тонкими полосками.
- Порезанную капусту разложите на поверхности стола, добавьте натертую на терке морковку и соль в расчете 2 столовые ложки (без горки) на банку капусты.
- Перемешайте все руками, но не отжимайте, это очень важно, если вы любите именно хрустящую капусту.
- Плотно и до краев наполните ею банку.
- Оставьте ферментироваться в теплом месте. Через день-два капуста пустит сок, поэтому следует под банку поставить глубокую миску или тарелку. Не бойтесь, если на этом этапе в помещении вы почувствуете не слишком приятный аромат, впоследствии он исчезнет.
- Капуста будет готова к употреблению за 3-4 суток.
- Хранить ее следует в холодильнике.
Советы:
- Если у вас 1 кг капусты, то нужно 15-20 г соли (1 ст. л без горки).
Ферментация капусты обогащает ее полезными пробиотиками, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника, улучшают пищеварение и укрепляют иммунитет. Квашеная капуста также богата витамином С, что делает ее особенно полезной для укрепления организма в холодное время года.
Квашеную капусту можно подавать вместе с картофельными блюдами, добавлять в винегрет или использовать в качестве гарнира к мясу. Капуста хорошо сочетается с солеными огурцами и другими овощами, создавая гармоничное дополнение к обеду.
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