Ферментированные овощи без уксуса: простой рецепт

Ферментированные овощи tiktok.com/@olya_pins

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Ферментированные продукты уже давно перестали быть исключительно бабушкиными заготовками. Кимчи, квашеная капуста, комбуча и другие ферментированные продукты уверенно вошли в современную гастрономическую культуру. Их особенность — в естественном процессе ферментации, во время которого микроорганизмы превращают сахара в овощах в кислоты. Именно поэтому готовые овощи приобретают характерный кисловатый вкус, аромат и приятную хрусткость. Фудблогер Оля Пинс предложила приготовить яркую овощную смесь из цветной и белокочанной капусты, свеклы и чеснока.

Рецепт рассчитан на ёмкость объёмом примерно 6 л.

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Ингредиенты цветная капуста 3 кочана небольшие кочаны белокочанной капусты 2 шт. небольшая свекла 2 шт. чеснок 1 головка фильтрованная или предварительно кипячённая и охлаждённая вода 3 л нейодированная соль 3–4 ст. л.

Приготовление

Цветную и белокочанную капусту нарежьте примерно одинаковыми по размеру кусочками. Свеклу также нарежьте. Чеснок разделите на зубчики. Подготовленные овощи выкладывайте в чистую большую банку или другую подходящую емкость, чередуя разные виды. Так готовая закуска будет не только интересной на вкус, но и красивой на вид. Отдельно приготовьте рассол: растворите нейодированную соль в 3 л воды. Залейте овощи так, чтобы они были полностью покрыты жидкостью. Крышку не стоит закручивать герметично, во время ферментации образуется газ, которому нужно выходить. Оставьте емкость при комнатной температуре примерно на 5–7 дней. Место должно быть защищено от прямых солнечных лучей. В процессе на поверхности может появиться немного пены, это не обязательно означает, что что-то пошло не так. При необходимости её можно просто аккуратно снять. Когда овощи приобретут желаемый вкус, перенесите их в холодильник. Низкая температура замедлит дальнейшую ферментацию.

С чем есть овощи

Такие овощи могут стать самостоятельной закуской или ярким дополнением к основному блюду. Они отлично подходят в тех случаях, когда хочется добавить кислинки, хрусткости и насыщенного овощного вкуса.

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Подавайте их с картофелем, крупами, мясом или другими любимыми блюдами, а ещё можно добавлять в сэндвичи, салаты или просто есть в качестве лёгкой закуски.

Домашнее брожение — это тот случай, когда простота работает на все сто. Капуста, свекла, чеснок, вода и соль превращаются в яркую хрустящую закуску без уксуса и сложных манипуляций.

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