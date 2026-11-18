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Фета, вяленые помидоры и бекон: рецепт соленых булочек
Иногда для вкусного домашнего перекуса не нужны ни сложные рецепты, ни длинный список продуктов. Немного муки, яйцо, натуральный йогурт — и уже через несколько минут можно отправлять в духовку маленькие аппетитные булочки.
Фудблогер Eugenie Derousseau рассказала о простом рецепте маленьких соленых булочек — нежных, пышных и с начинкой на любой вкус. Вы можете выбрать любимое сочетание или каждый раз экспериментировать с новыми вкусами.
Ингредиенты
яйцо — 1 шт.
натуральный йогурт или творог — 100 г
мука — 120 г
разрыхлитель — ½ пакетика
соль
перец
специи по вкусу
Начинка на выбор
фета
вяленые помидоры
чоризо
бекон
курица
другие любимые ингредиенты
Приготовление
В миске взбейте яйцо с натуральным йогуртом.
Добавьте соль, перец и любимые специи.
Всыпьте муку и перемешайте до однородной консистенции.
В конце добавьте разрыхлитель. Тесто должно получиться мягким и достаточно липким, не старайтесь сделать его слишком густым.
Добавьте выбранную начинку и аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась в тесте.
Противень застелите пергаментом.
С помощью двух ложек сформируйте небольшие порционные комочки теста.
Сверху добавьте ещё немного начинки.
Поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 15 минут. Ориентируйтесь на золотистую корочку и готовность внутри.
На завтрак выбирайте фету и вяленые помидоры, для сытного перекуса — курицу или бекон, а для пикантного настроения — чоризо. Минимум усилий, около 15 минут в духовке — и у вас будет целая тарелка воздушной выпечки, которой так приятно поделиться с близкими.