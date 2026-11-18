булочки с начинкой instagram.com_ginie.healthylife / © Instagram

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Фудблогер Eugenie Derousseau рассказала о простом рецепте маленьких соленых булочек — нежных, пышных и с начинкой на любой вкус. Вы можете выбрать любимое сочетание или каждый раз экспериментировать с новыми вкусами.

Ингредиенты

яйцо — 1 шт.

натуральный йогурт или творог — 100 г

мука — 120 г

разрыхлитель — ½ пакетика

соль

перец

специи по вкусу

Начинка на выбор

фета

вяленые помидоры

чоризо

бекон

курица

другие любимые ингредиенты

Приготовление

В миске взбейте яйцо с натуральным йогуртом. Добавьте соль, перец и любимые специи. Всыпьте муку и перемешайте до однородной консистенции. В конце добавьте разрыхлитель. Тесто должно получиться мягким и достаточно липким, не старайтесь сделать его слишком густым. Добавьте выбранную начинку и аккуратно перемешайте, чтобы она равномерно распределилась в тесте. Противень застелите пергаментом. С помощью двух ложек сформируйте небольшие порционные комочки теста. Сверху добавьте ещё немного начинки. Поставьте в разогретую до 180°C духовку примерно на 15 минут. Ориентируйтесь на золотистую корочку и готовность внутри.

На завтрак выбирайте фету и вяленые помидоры, для сытного перекуса — курицу или бекон, а для пикантного настроения — чоризо. Минимум усилий, около 15 минут в духовке — и у вас будет целая тарелка воздушной выпечки, которой так приятно поделиться с близкими.

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