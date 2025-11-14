- Дата публикации
- Категория
- Рецепты
Феттучини Альфредо: рецепт сливочной пасты
Если вы мечтаете об ужине, который сочетает комфорт, нежность и утонченность, вам нужна лишь тарелка феттучини Альфредо.
Это блюдо, которое родилось в Италии, а затем стало настоящей звездой в мире гастрономии, от римских ресторанов до домашних кухонь Украины. Простой набор ингредиентов в сочетании создают соус, который буквально окутывает каждую ленту макарон шелковистой нежностью.
На странице iramsfoodstory поделились рецептом классических Fettuccine Alfredo, которые можно приготовить дома за считанные минуты, без ресторанных тайн, но с ресторанным вкусом.
Ингредиенты
- феттучини
- 225 г
- соль
- чёрный перец
- 1 ч. л
- чесночная приправа
- 1 ст. л
- итальянские травы
- 1 ч. л
- свежая петрушка
- 2 ст. л.
- сливочное масло
- жирные сливки
- 2 стакана
- тёртый пармезан
- 1 стакан
- мука
- 1,5 ст. л
- вода
- 1 стакан
Приготовление
Отварите феттучини в большом количестве подсоленной воды до состояния аль-денте. Перед тем как слить воду, оставьте один стакан, он пригодится для соуса.
В сковороде растопите масло на среднем огне.
Добавьте муку и быстро перемешайте венчиком, чтобы не образовались комочки. Готовьте 1-2 мин, пока смесь не станет ароматной.
Постепенно вливайте сливки, непрерывно помешивая. Когда соус загустеет, снимите его с огня.
Добавьте пармезан, специи, соль, чесночную приправу и травы. Перемешайте, пока соус не станет однородным и шелковистым.
Добавьте фетучини, влейте немного горячей воды от пасты, соус станет еще более нежным и глянцевым.
Посыпьте свежей петрушкой и подавайте.
Советы
Используйте сыр высокого качества, именно пармезан задает глубину вкуса.
Не переваривайте пасту, аль-денте поможет ей впитать соус, но не стать мягкой.
Для более легкой версии можно заменить часть сливок молоком или использовать безлактозные продукты.
Секрет идеальной феттучини Альфредо в балансе. Сливки и масло создают базу, пармезан добавляет глубины, а паста связывает все в одно целое. Это блюдо, которое не требует сложных хитростей, но дарит настоящее кулинарное наслаждение.
Подавайте пасту в глубоких тарелках с крошками свежего пармезана, стаканом белого вина и легкой зеленой салатной ноткой и ужин превратится в маленький праздник.