Феттучини Альфредо: рецепт сливочной пасты

Это блюдо, которое родилось в Италии, а затем стало настоящей звездой в мире гастрономии, от римских ресторанов до домашних кухонь Украины. Простой набор ингредиентов в сочетании создают соус, который буквально окутывает каждую ленту макарон шелковистой нежностью.

На странице iramsfoodstory поделились рецептом классических Fettuccine Alfredo, которые можно приготовить дома за считанные минуты, без ресторанных тайн, но с ресторанным вкусом.

Ингредиенты феттучини 225 г соль чёрный перец 1 ч. л чесночная приправа 1 ст. л итальянские травы 1 ч. л свежая петрушка 2 ст. л. сливочное масло жирные сливки 2 стакана тёртый пармезан 1 стакан мука 1,5 ст. л вода 1 стакан

Приготовление

Отварите феттучини в большом количестве подсоленной воды до состояния аль-денте. Перед тем как слить воду, оставьте один стакан, он пригодится для соуса. В сковороде растопите масло на среднем огне. Добавьте муку и быстро перемешайте венчиком, чтобы не образовались комочки. Готовьте 1-2 мин, пока смесь не станет ароматной. Постепенно вливайте сливки, непрерывно помешивая. Когда соус загустеет, снимите его с огня. Добавьте пармезан, специи, соль, чесночную приправу и травы. Перемешайте, пока соус не станет однородным и шелковистым. Добавьте фетучини, влейте немного горячей воды от пасты, соус станет еще более нежным и глянцевым. Посыпьте свежей петрушкой и подавайте.

Советы

Используйте сыр высокого качества, именно пармезан задает глубину вкуса.

Не переваривайте пасту, аль-денте поможет ей впитать соус, но не стать мягкой.

Для более легкой версии можно заменить часть сливок молоком или использовать безлактозные продукты.

Секрет идеальной феттучини Альфредо в балансе. Сливки и масло создают базу, пармезан добавляет глубины, а паста связывает все в одно целое. Это блюдо, которое не требует сложных хитростей, но дарит настоящее кулинарное наслаждение.

Подавайте пасту в глубоких тарелках с крошками свежего пармезана, стаканом белого вина и легкой зеленой салатной ноткой и ужин превратится в маленький праздник.