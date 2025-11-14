ТСН в социальных сетях

Феттучини Альфредо: рецепт сливочной пасты

Если вы мечтаете об ужине, который сочетает комфорт, нежность и утонченность, вам нужна лишь тарелка феттучини Альфредо.

Станислава Бондаренко
Феттучини Альфредо

Феттучини Альфредо / © Associated Press

Это блюдо, которое родилось в Италии, а затем стало настоящей звездой в мире гастрономии, от римских ресторанов до домашних кухонь Украины. Простой набор ингредиентов в сочетании создают соус, который буквально окутывает каждую ленту макарон шелковистой нежностью.

На странице iramsfoodstory поделились рецептом классических Fettuccine Alfredo, которые можно приготовить дома за считанные минуты, без ресторанных тайн, но с ресторанным вкусом.

Ингредиенты

феттучини
225 г
соль
чёрный перец
1 ч. л
чесночная приправа
1 ст. л
итальянские травы
1 ч. л
свежая петрушка
2 ст. л.
сливочное масло
жирные сливки
2 стакана
тёртый пармезан
1 стакан
мука
1,5 ст. л
вода
1 стакан

Приготовление

  1. Отварите феттучини в большом количестве подсоленной воды до состояния аль-денте. Перед тем как слить воду, оставьте один стакан, он пригодится для соуса.

  2. В сковороде растопите масло на среднем огне.

  3. Добавьте муку и быстро перемешайте венчиком, чтобы не образовались комочки. Готовьте 1-2 мин, пока смесь не станет ароматной.

  4. Постепенно вливайте сливки, непрерывно помешивая. Когда соус загустеет, снимите его с огня.

  5. Добавьте пармезан, специи, соль, чесночную приправу и травы. Перемешайте, пока соус не станет однородным и шелковистым.

  6. Добавьте фетучини, влейте немного горячей воды от пасты, соус станет еще более нежным и глянцевым.

  7. Посыпьте свежей петрушкой и подавайте.

Советы

  • Используйте сыр высокого качества, именно пармезан задает глубину вкуса.

  • Не переваривайте пасту, аль-денте поможет ей впитать соус, но не стать мягкой.

  • Для более легкой версии можно заменить часть сливок молоком или использовать безлактозные продукты.

Секрет идеальной феттучини Альфредо в балансе. Сливки и масло создают базу, пармезан добавляет глубины, а паста связывает все в одно целое. Это блюдо, которое не требует сложных хитростей, но дарит настоящее кулинарное наслаждение.

Подавайте пасту в глубоких тарелках с крошками свежего пармезана, стаканом белого вина и легкой зеленой салатной ноткой и ужин превратится в маленький праздник.

