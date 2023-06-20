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Филе трески в кляре: классический рецепт

Дата публикации
Просмотры
202
Время на прочтение
1 мин
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Филе трески в кляре: классический рецепт

Филе трески в кляре / Фото: Credits

Для приготовления этого блюда нам понадобится свежая треска. Рыбное филе хорошо тем, что в нем нет костей, поэтому это один из идеальных способов его приготовления в кляре.

Благодаря кляру в процессе обжаривания на сковороде на рыбе образуется золотистая хрустящая корочка, которая делает блюдо аппетитным и вкусным.

Ингредиенты

  • филе трески – 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • мука – 2 ст. л.
  • крахмал – 1 ст. л.
  • соевый соус – 2 ст. л.
  • паприка молотая сладкая – 1 ч. л.
  • перец черный молотый
  • соль
  • растительное масло для жарки

Приготовление

Филе трески нарежьте порционными кусочками.

Приготовьте кляр: соедините в миске яйца, соевый соус, паприку, перец и соль. Перемешайте. Всыпьте муку и крахмал. Хорошо перемешайте до однородности.

Каждый кусочек филе трески обмакивайте в кляр и сразу выкладывайте на сковороду, разогретую с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки по 3-4 минуты с каждой.

Переложите кусочки филе на блюдо. Подавайте со свежими овощами или отварным картофелем.

Советы

  • Если кляр стекает с рыбы и на сковороде образуется блинчик, добавьте больше муки.
  • Крахмал используйте любой.

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Дата публикации
Просмотры
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