Филе трески в кляре: классический рецепт

Для приготовления этого блюда нам понадобится свежая треска. Рыбное филе хорошо тем, что в нем нет костей, поэтому это один из идеальных способов его приготовления в кляре.
Благодаря кляру в процессе обжаривания на сковороде на рыбе образуется золотистая хрустящая корочка, которая делает блюдо аппетитным и вкусным.
Ингредиенты
- филе трески – 600 г
- яйца – 2 шт.
- мука – 2 ст. л.
- крахмал – 1 ст. л.
- соевый соус – 2 ст. л.
- паприка молотая сладкая – 1 ч. л.
- перец черный молотый
- соль
- растительное масло для жарки
Приготовление
Филе трески нарежьте порционными кусочками.
Приготовьте кляр: соедините в миске яйца, соевый соус, паприку, перец и соль. Перемешайте. Всыпьте муку и крахмал. Хорошо перемешайте до однородности.
Каждый кусочек филе трески обмакивайте в кляр и сразу выкладывайте на сковороду, разогретую с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки по 3-4 минуты с каждой.
Переложите кусочки филе на блюдо. Подавайте со свежими овощами или отварным картофелем.
Советы
- Если кляр стекает с рыбы и на сковороде образуется блинчик, добавьте больше муки.
- Крахмал используйте любой.
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