Филе трески в кляре: классический рецепт

Для приготовления этого блюда нам понадобится свежая треска. Рыбное филе хорошо тем, что в нем нет костей, поэтому это один из идеальных способов его приготовления в кляре.

Благодаря кляру в процессе обжаривания на сковороде на рыбе образуется золотистая хрустящая корочка, которая делает блюдо аппетитным и вкусным.

Ингредиенты

филе трески – 600 г

яйца – 2 шт.

мука – 2 ст. л.

крахмал – 1 ст. л.

соевый соус – 2 ст. л.

паприка молотая сладкая – 1 ч. л.

перец черный молотый

соль

растительное масло для жарки

Приготовление

Филе трески нарежьте порционными кусочками.

Приготовьте кляр: соедините в миске яйца, соевый соус, паприку, перец и соль. Перемешайте. Всыпьте муку и крахмал. Хорошо перемешайте до однородности.

Каждый кусочек филе трески обмакивайте в кляр и сразу выкладывайте на сковороду, разогретую с небольшим количеством растительного масла. Обжаривайте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки по 3-4 минуты с каждой.

Переложите кусочки филе на блюдо. Подавайте со свежими овощами или отварным картофелем.

Советы

Если кляр стекает с рыбы и на сковороде образуется блинчик, добавьте больше муки.

Крахмал используйте любой.

Читайте также: