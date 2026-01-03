- Дата публикации
-
- Категория
- Рецепты
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
Финики в шоколаде с начинкой: рецепт полезного десерта
Финики в шоколаде — трендовый десерт из соцсетей, который объединяет натуральную сладость, полезные жиры и визуальную эстетику.
Домашние десерты давно перестали ассоциироваться с многочасовой выпечкой. Сегодня в центре внимания — простые рецепты с минимумом ингредиентов, где у каждого компонента есть смысл. Финики в шоколаде — яркий пример этого, без всякой муки, минимум сахара, максимум вкуса и пользы. О рецепте приготовления этого лакомства рассказали на странице Katarina_cooks
Ингредиенты
- финики
- 10-12 шт.
- кокосовая стружка
- 40 г
- сгущённое молоко
- 2-3 ст. л
- миндаль
- 10-12 шт.
- шоколад
- 100-130 г
- масло без запаха
- 1 ст. л
- соль
-
- сахарные украшения
-
Приготовление
Финики разрежьте вдоль и аккуратно удалите косточки.
Кокосовую стружку смешайте со сгущенным молоком, масса должна быть мягкой и пластичной.
Возьмите немного кокосовой начинки, положите в центр миндаль и заверните все в финик.
Шоколад растопите вместе с маслом до блестящей консистенции.
Каждый финик окуните в шоколад, выложите на тарелку или пергамент.
По желанию украсьте солью или сахарными элементами.
Отправьте в морозильную камеру на 15 мин.
Финики в шоколаде — это доказательство того, что полезное может быть по-настоящему красивым и вкусным. Без сложных техник, без лишних ингредиентов, но с ощущением заботы о себе. Такой десерт идеально вписывается в современный ритм жизни, когда хочется сладкого, но с любовью к телу и деталям.