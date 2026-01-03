ТСН в социальных сетях

Рецепты
65
1 мин

Финики в шоколаде с начинкой: рецепт полезного десерта

Финики в шоколаде — трендовый десерт из соцсетей, который объединяет натуральную сладость, полезные жиры и визуальную эстетику.

25 минут
420 ккал
Финики в шоколаде с начинкой tiktok.com/@katarinacooks

Домашние десерты давно перестали ассоциироваться с многочасовой выпечкой. Сегодня в центре внимания — простые рецепты с минимумом ингредиентов, где у каждого компонента есть смысл. Финики в шоколаде — яркий пример этого, без всякой муки, минимум сахара, максимум вкуса и пользы. О рецепте приготовления этого лакомства рассказали на странице Katarina_cooks

Ингредиенты

финики
10-12 шт.
кокосовая стружка
40 г
сгущённое молоко
2-3 ст. л
миндаль
10-12 шт.
шоколад
100-130 г
масло без запаха
1 ст. л
соль
сахарные украшения

Приготовление

  1. Финики разрежьте вдоль и аккуратно удалите косточки.

  2. Кокосовую стружку смешайте со сгущенным молоком, масса должна быть мягкой и пластичной.

  3. Возьмите немного кокосовой начинки, положите в центр миндаль и заверните все в финик.

  4. Шоколад растопите вместе с маслом до блестящей консистенции.

  5. Каждый финик окуните в шоколад, выложите на тарелку или пергамент.

  6. По желанию украсьте солью или сахарными элементами.

  7. Отправьте в морозильную камеру на 15 мин.

Финики в шоколаде — это доказательство того, что полезное может быть по-настоящему красивым и вкусным. Без сложных техник, без лишних ингредиентов, но с ощущением заботы о себе. Такой десерт идеально вписывается в современный ритм жизни, когда хочется сладкого, но с любовью к телу и деталям.

