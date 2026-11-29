Финская рыбная юшка из семги instagram.com_she__ri / © Instagram

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Если вы любите рыбные супы, но хотите попробовать что-то более интересное, чем классическая рыбная юшка, обратите внимание на финскую вариацию — сливочный суп с семгой. Он получается наваристым, ароматным и очень нежным, а секрет его насыщенного вкуса вовсе не в дорогих ингредиентах.

Фудблогер Катерина Рыбалка признается, что готовит свой фирменный рыбный суп в основном из обрезок и костей семги. Именно они придают бульону особую насыщенность. А если хочется сделать блюдо более сытным, можно добавить филе хека или другой рыбы, креветки, мидии или кальмары.

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Ингредиенты Обрезки и кости лосося 500 г Картофель 1 шт. Морковь 1 шт. Лук 1 шт. Рыбное филе 300 г Сливки 250 мл Зелёный горошек или брокколи Соль Чёрный перец

Вместо сливок можно использовать примерно 150 г сливочного сыра, он также придаст супу нежную кремовую консистенцию.

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Приготовление

Главный секрет этого блюда — наваристый рыбный бульон. Для начала обрезки и кости семги нужно залить водой и сварить основу супа. Когда бульон будет готов, рыбу следует вынуть, отделить съедобное мясо от костей, а сам бульон при необходимости процедить. Далее добавьте нарезанные картофель, морковь и лук. Варите овощи до мягкости, после чего добавьте рыбное филе. В конце влейте сливки или добавьте сливочный сыр, приправьте солью и перцем. По желанию добавьте в суп зеленый горошек или брокколи. Осталось дождаться готовности рыбы и можно подавать.

Этот рецепт — прекрасный пример того, как из простых и доступных продуктов можно приготовить блюдо ресторанного уровня. Причём сливочная версия вовсе не обязательна, даже без сливок суп получится вкусным, ведь жирная семга сама по себе делает бульон насыщенным и ароматным.

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