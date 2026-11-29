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Финская рыбная юшка из семги: рецепт сливочного рыбного супа
Ароматная рыбная юшка с нежной сливочной текстурой, овощами и насыщенным вкусом семги — блюдо, к которому хочется возвращаться снова и снова.
Если вы любите рыбные супы, но хотите попробовать что-то более интересное, чем классическая рыбная юшка, обратите внимание на финскую вариацию — сливочный суп с семгой. Он получается наваристым, ароматным и очень нежным, а секрет его насыщенного вкуса вовсе не в дорогих ингредиентах.
Фудблогер Катерина Рыбалка признается, что готовит свой фирменный рыбный суп в основном из обрезок и костей семги. Именно они придают бульону особую насыщенность. А если хочется сделать блюдо более сытным, можно добавить филе хека или другой рыбы, креветки, мидии или кальмары.
Ингредиенты
- Обрезки и кости лосося
- 500 г
- Картофель
- 1 шт.
- Морковь
- 1 шт.
- Лук
- 1 шт.
- Рыбное филе
- 300 г
- Сливки
- 250 мл
- Зелёный горошек или брокколи
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- Соль
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- Чёрный перец
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Вместо сливок можно использовать примерно 150 г сливочного сыра, он также придаст супу нежную кремовую консистенцию.
Приготовление
Главный секрет этого блюда — наваристый рыбный бульон. Для начала обрезки и кости семги нужно залить водой и сварить основу супа.
Когда бульон будет готов, рыбу следует вынуть, отделить съедобное мясо от костей, а сам бульон при необходимости процедить.
Далее добавьте нарезанные картофель, морковь и лук.
Варите овощи до мягкости, после чего добавьте рыбное филе.
В конце влейте сливки или добавьте сливочный сыр, приправьте солью и перцем.
По желанию добавьте в суп зеленый горошек или брокколи.
Осталось дождаться готовности рыбы и можно подавать.
Этот рецепт — прекрасный пример того, как из простых и доступных продуктов можно приготовить блюдо ресторанного уровня. Причём сливочная версия вовсе не обязательна, даже без сливок суп получится вкусным, ведь жирная семга сама по себе делает бульон насыщенным и ароматным.