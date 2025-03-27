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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
246
Время на прочтение
1 мин

Фисташково-клубничные круасаны: интересный рецепт французской классики

Французская выпечка всегда ассоциируется с нежным вкусом, лёгкостью и изысканностью. Но как классический круассан получает неожиданное дополнение в виде фисташкового крема, матча и сочной клубники.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
15 минут
Пищевая ценность на 100 г
420 ккал
Фисташково-клубничные круасаны

Фисташково-клубничные круасаны / © Credits

Этот десерт отлично подойдет для завтрака, особых случаев или просто для того, чтобы порадовать себя чем-нибудь вкусным. Это настоящее произведение кулинарного искусства, которое можно легко приготовить дома по рецепту, о котором рассказали на странице dieteticaesthetic .

Ингредиенты

большие круассаны
2 шт.
жирные сливки
1 стекл.
порошок матча
1 ч. л.
фисташковый крем
2 ст. л.
измельченные фисташки
1 ст. л
свежая клубника
3 шт.
ванильная паста

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180°C или используйте тостер. Поджарьте круассаны, чтобы они стали золотистыми и хрустящими.

  2. В глубокой миске взбейте сливки до мягких пиков, постепенно добавьте фисташковый крем, порошок матча и ванильную пасту. Продолжайте взбивать, пока крем не станет густым и воздушным.

  3. Осторожно разрежьте круассаны пополам, не доходя до конца. Уложите внутрь обильный слой фисташкового крема и выложите нарезанные ломтики клубники.

  4. Добавьте сверху еще чуть-чуть крема, посыпьте измельченными фисташками и украсьте каплей фисташкового крема.

Советы:

  • Если хотите усилить вкус, перед заполнением слегка прогрейте фисташковый крем, чтобы он лучше распределился внутри выпечки.

  • Клубнику можно заменить малиной или другими ягодами по своему вкусу.

Фисташково-клубничные круасаны – это сочетание классики и современных трендов в выпечке, которое покорит сердце каждого гурмана.

Дата публикации
Количество просмотров
246
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