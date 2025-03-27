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Фисташково-клубничные круасаны: интересный рецепт французской классики
Французская выпечка всегда ассоциируется с нежным вкусом, лёгкостью и изысканностью. Но как классический круассан получает неожиданное дополнение в виде фисташкового крема, матча и сочной клубники.
Этот десерт отлично подойдет для завтрака, особых случаев или просто для того, чтобы порадовать себя чем-нибудь вкусным. Это настоящее произведение кулинарного искусства, которое можно легко приготовить дома по рецепту, о котором рассказали на странице dieteticaesthetic .
Ингредиенты
- большие круассаны
- 2 шт.
- жирные сливки
- 1 стекл.
- порошок матча
- 1 ч. л.
- фисташковый крем
- 2 ст. л.
- измельченные фисташки
- 1 ст. л
- свежая клубника
- 3 шт.
- ванильная паста
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Приготовление
Разогрейте духовку до 180°C или используйте тостер. Поджарьте круассаны, чтобы они стали золотистыми и хрустящими.
В глубокой миске взбейте сливки до мягких пиков, постепенно добавьте фисташковый крем, порошок матча и ванильную пасту. Продолжайте взбивать, пока крем не станет густым и воздушным.
Осторожно разрежьте круассаны пополам, не доходя до конца. Уложите внутрь обильный слой фисташкового крема и выложите нарезанные ломтики клубники.
Добавьте сверху еще чуть-чуть крема, посыпьте измельченными фисташками и украсьте каплей фисташкового крема.
Советы:
Если хотите усилить вкус, перед заполнением слегка прогрейте фисташковый крем, чтобы он лучше распределился внутри выпечки.
Клубнику можно заменить малиной или другими ягодами по своему вкусу.
Фисташково-клубничные круасаны – это сочетание классики и современных трендов в выпечке, которое покорит сердце каждого гурмана.