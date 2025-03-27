Фисташково-клубничные круасаны: интересный рецепт французской классики

Фисташково-клубничные круасаны / © Credits

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Этот десерт отлично подойдет для завтрака, особых случаев или просто для того, чтобы порадовать себя чем-нибудь вкусным. Это настоящее произведение кулинарного искусства, которое можно легко приготовить дома по рецепту, о котором рассказали на странице dieteticaesthetic .

Ингредиенты большие круассаны 2 шт. жирные сливки 1 стекл. порошок матча 1 ч. л. фисташковый крем 2 ст. л. измельченные фисташки 1 ст. л свежая клубника 3 шт. ванильная паста

Приготовление

Разогрейте духовку до 180°C или используйте тостер. Поджарьте круассаны, чтобы они стали золотистыми и хрустящими. В глубокой миске взбейте сливки до мягких пиков, постепенно добавьте фисташковый крем, порошок матча и ванильную пасту. Продолжайте взбивать, пока крем не станет густым и воздушным. Осторожно разрежьте круассаны пополам, не доходя до конца. Уложите внутрь обильный слой фисташкового крема и выложите нарезанные ломтики клубники. Добавьте сверху еще чуть-чуть крема, посыпьте измельченными фисташками и украсьте каплей фисташкового крема.

Советы:

Если хотите усилить вкус, перед заполнением слегка прогрейте фисташковый крем, чтобы он лучше распределился внутри выпечки.

Клубнику можно заменить малиной или другими ягодами по своему вкусу.

Фисташково-клубничные круасаны – это сочетание классики и современных трендов в выпечке, которое покорит сердце каждого гурмана.

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