Фокачча с оливками: рецепт ароматной выпечки

Фокачча — это кулинарное искусство, которое радует нежной текстурой, хрустящей корочкой и удивительным ароматом трав и оливкового масла. Этот рецепт, популярный во всем мире, открывает бесконечные возможности для кулинарного творчества.

Если вы никогда не пекли хлеб, на странице _lacebakes_ рассказали, что этот рецепт станет вашим идеальным стартом. Ароматная, пышная и невероятно вкусная, она наполнит ваш дом уютом и теплом.

Ингредиенты Теплая вода 390-420 мл Мед (можно сахар или агаву) 1 час. л Оливковое масло 1 ст. л Быстрорастворимые дрожжи 4г Мука 500 г Соль 2 ч. л

Приготовление:

В большой миске смешайте теплую воду, мед, оливковое масло и дрожжи. Добавьте муку и соль и замесите тесто. Оно должно быть мягким и немного липким. Накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте тесто немного постоять. Если используете ночной способ – поставьте его в холодильник, если быстрый – оставьте при комнатной температуре на 1-1,5 часа. Выложите тесто на противень, смазанный оливковым маслом, распределите его руками, формируя желаемую толщину. Накройте и оставьте еще на 1,5 часа. Перед выпеканием сделайте пальцами углубление в тесте, добавьте начинку (оливки, травы, томаты) и щедро смажьте оливковым маслом. Выпекайте на нижней решетке духовки при 220°C в течение 18-23 минут до золотистой корочки.

Советы:

Различная мука впитывает разное количество воды, поэтому начинайте с 390 мл и добавляйте до 420 мл, ориентируйтесь на консистенцию теста. Оно должно быть мягким и немного влажным, но не слишком густым.

Лучше всего использовать металлический или алюминиевый противень размером. Помните, что металл лучше производит тепло.

Начинки и варианты: оливки – классика, однако фокачу можно сделать еще интереснее. Попробуйте добавить вяленые помидоры, свежий розмарин, базилик или даже сыр.

Фокача с оливками – это настоящее гастрономическое удовольствие. Она станет отличным дополнением к любому блюду или даже отдельной закуской.

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