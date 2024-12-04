Фокачча с оливками: рецепт ароматной выпечки

Фокачча — это кулинарное искусство, которое радует нежной текстурой, хрустящей корочкой и удивительным ароматом трав и оливкового масла. Этот рецепт, популярный во всем мире, открывает бесконечные возможности для кулинарного творчества.
Если вы никогда не пекли хлеб, на странице _lacebakes_ рассказали, что этот рецепт станет вашим идеальным стартом. Ароматная, пышная и невероятно вкусная, она наполнит ваш дом уютом и теплом.
Ингредиенты
- Теплая вода
- 390-420 мл
- Мед (можно сахар или агаву)
- 1 час. л
- Оливковое масло
- 1 ст. л
- Быстрорастворимые дрожжи
- 4г
- Мука
- 500 г
- Соль
- 2 ч. л
Приготовление:
- В большой миске смешайте теплую воду, мед, оливковое масло и дрожжи. Добавьте муку и соль и замесите тесто. Оно должно быть мягким и немного липким.
- Накройте миску пленкой или полотенцем и оставьте тесто немного постоять. Если используете ночной способ – поставьте его в холодильник, если быстрый – оставьте при комнатной температуре на 1-1,5 часа.
- Выложите тесто на противень, смазанный оливковым маслом, распределите его руками, формируя желаемую толщину. Накройте и оставьте еще на 1,5 часа.
- Перед выпеканием сделайте пальцами углубление в тесте, добавьте начинку (оливки, травы, томаты) и щедро смажьте оливковым маслом.
- Выпекайте на нижней решетке духовки при 220°C в течение 18-23 минут до золотистой корочки.
Советы:
- Различная мука впитывает разное количество воды, поэтому начинайте с 390 мл и добавляйте до 420 мл, ориентируйтесь на консистенцию теста. Оно должно быть мягким и немного влажным, но не слишком густым.
- Лучше всего использовать металлический или алюминиевый противень размером. Помните, что металл лучше производит тепло.
- Начинки и варианты: оливки – классика, однако фокачу можно сделать еще интереснее. Попробуйте добавить вяленые помидоры, свежий розмарин, базилик или даже сыр.
Фокача с оливками – это настоящее гастрономическое удовольствие. Она станет отличным дополнением к любому блюду или даже отдельной закуской.
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