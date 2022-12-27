Фондю: рецепт оригинального зимнего блюда от Андрея Величко

В первый раз я попробовал это блюдо в маленьком швейцарском ресторанчике, расположенном в лесу. Правда, в Германии. Но атмосфера ли заведения впала в память, или живой огонь в камине очаровал, но с тех пор стараюсь зимой готовить это блюдо.

Расскажу сначала, что такое фондю и с чем его едят. Фондю – традиционное блюдо швейцарской кухни, представляет собой расплавленный сыр с добавлением вина и иногда зубчика чеснока для аромата. В такой жидкий и горячий сыр макают и едят разные продукты – от хлеба и картофеля до фруктов и вяленого мяса. Говоря простыми словами, это горячий сырный соус. Но с нюансами. И очень вкусный, а особенно зимой.

Ингредиенты:

500 г твердого сыра

200-250 мл белого сухого вина

2-3 зубчика чеснока

1 ст. л. картофельного крахмала

специи по вкусу – мускатный орех или гвоздика.

топинги (то, что макаем)

картофель - 5-6 шт.

1-2 груши

хлеб

сырое мясо

по желанию – корнишоны, оливки, грибы, любые фрукты. Что есть.

Фото: Facebook Андрея Величко

Шаг 1

Традиционно фондю готовят и подают в специальной посуде — так называемой "фондюшнице", или "какелоне". Она представляет собой толстостенный котелок, часто эмалированный, который устанавливается на горелку. Эта горелка не дает сыру остыть во время ужина, ведь фондю — блюдо, которое едят без спешки, смакуют с вином и душевными разговорами. Но поскольку я готовлю фондю один-два раза в год, то приобретение специальной посуды считаю нецелесообразной. Так что готовил в сотейнике.

Какой сыр использовать для фондю?

Я считаю, что любой сыр из коровьего молока с минимальным сроком созревания подойдет для этого блюда. Традиционными обычно считаются альпийские сыры грюер и эменталь. Но, как показывает практика, фондю можно приготовить из множества доступных сыров. Так, маасдам, гауда, ассиаго, фонтина и многие другие сыры подойдут для приготовления фондю. Однажды я даже пробовал приготовить фондю из молодой овечьей брынзы, но в фейсбуке принято писать только удавшиеся рецепты.

Шаг 2

Подготовим топинги, то есть продукты, которые мы будем макать в тянущийся сыр. Отварите картофель в мундире, в подсоленной воде, очистите и нарежьте большими кусочками. Очистите грушу или яблоко от кожи и семян и нарежьте большими кусочками. Вяленое мясо используйте по своему вкусу – от итальянского прошутто или немецкого шварцвальдшинкена до карпатского шовдара или бессарабской сушеницы. Еще хлеб. Конечно, по вашему вкусу, будь то гречишный багет или фокачча. А вообще, в качестве топинга можно использовать много доступных продуктов – грибы, овощи, фрукты, мясные продукты и даже сухофрукты. Главное, чтобы вам пришлось по вкусу это сочетание.

Шаг 3

Готовим фондю. С чесноком можно поступить несколькими способами. Натереть зубчиком внутреннюю часть посуды, в которой будете готовить фондю. Или мелко порезать чеснок и обжарить на оливковом масле. Или открыть зубчик чеснока плоской стороной ножа и использовать далее в рецепте. Я поступил именно так.

Налейте в посуду вино, добавьте чеснок и доведите до кипения. Тем временем сыр нужно натереть на терке. Закидывайте сыр в вино и убавляйте огонь до минимального. Во время постоянного помешивания сыр за 5-10 минут полностью должен растаять. Сейчас самое время попробовать будущее фондю и скорректировать вкус, если нужно. Да, добавить соли, перца, натереть мускатного ореха или закинуть пару бутонов гвоздик. У нас получился ароматный сырный соус, довольно жидкой консистенции. Для густоты мы используем крахмал. Достаточно развести неполную столовую ложку картофельного или кукурузного крахмала в воде, размешать и влить в фондю, постоянно помешивая. Это придаст густоты, но с крахмалом не стоит переусердствовать. Во-первых, готовое фондю не должно быть густым. Консистенция жидкой сметаны вполне допустима. Во-вторых, чем больше крахмала, тем меньше вкуса сыра.

Фондю готов. Теперь блюдо начинает быстро остывать, поэтому его следует немедленно подавать на стол. Я рекомендую не пересыпать в другую посуду, в сотейнике удобно несколько раз ее разогреть снова в течение ужина.

Шаг 4

Как едят фондю. Блюдо это, как вы уже поняли, идеально для компании. Различные продукты можно использовать как основу – от картофеля до фруктов. Это блюдо идеально для долгих разговоров. Главное, если у вас, как и у меня, нет специальной посуды для приготовления и подачи сырного фондю, не забывайте подогревать застывающий сыр несколько раз в течение ужина.

Фото: Facebook Андрея Величко

Приятного аппетита!

С верой в ВСУ!

Андрей Величко — один из немногих поваров в Украине, кто получил кулинарное образование в Институте Поля Бокюза, создателя "новой французской кухни".

На своей странице в Facebook он делится с подписчиками интересными рецептами и секретами приготовления блюд.

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