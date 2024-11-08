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Фондю с грибами на сковороде: рецепт эффектного блюда

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
130 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
273
Время на прочтение
1 мин
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Фондю с грибами на сковороде: рецепт эффектного блюда

Фондю с грибами на сковороде / Фото: Credits

Для подачи фондю с грибами на сковороде никаких специальных приспособлений или металлических шампуров вам не потребуется. Однако вам понадобится много хлеба для макания.

Ингредиенты

оливковое масло
1 ст. л.
грибы нарезанные
1 ст.
соль
свежемолотый черный перец
белое вино
2 ст. л.
жирные сливки
3 ст. л.
сыр Гауда(нарезанный кубиками)
300 г
хлеб

1. Разогрейте духовку до 190 градусов. 

2. В сковороде среднего размера, пригодной для использования в духовке, разогрейте оливковое масло на среднем огне.

3. Добавьте грибы, приправьте солью и перцем, а затем обжарьте до готовности, 4–5 минут.

4. Добавьте в сковороду белое вино и доведите до кипения. Выпарите вино, пока оно почти полностью не впитается, а затем взбейте в нем густые сливки и доведите до кипения.

5. Добавьте Гауду и поставьте сковороду в духовку. Выпекайте, пока сыр не расплавится (вам может потребоваться перемешать его один раз, чтобы способствовать равномерному плавлению), 6–8 минут. Подавайте сразу же с хлебом для макания.

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