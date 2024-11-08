Фондю с грибами на сковороде: рецепт эффектного блюда

Для подачи фондю с грибами на сковороде никаких специальных приспособлений или металлических шампуров вам не потребуется. Однако вам понадобится много хлеба для макания.

Ингредиенты оливковое масло 1 ст. л. грибы нарезанные 1 ст. соль свежемолотый черный перец белое вино 2 ст. л. жирные сливки 3 ст. л. сыр Гауда(нарезанный кубиками) 300 г хлеб

1. Разогрейте духовку до 190 градусов.

2. В сковороде среднего размера, пригодной для использования в духовке, разогрейте оливковое масло на среднем огне.

3. Добавьте грибы, приправьте солью и перцем, а затем обжарьте до готовности, 4–5 минут.

4. Добавьте в сковороду белое вино и доведите до кипения. Выпарите вино, пока оно почти полностью не впитается, а затем взбейте в нем густые сливки и доведите до кипения.

5. Добавьте Гауду и поставьте сковороду в духовку. Выпекайте, пока сыр не расплавится (вам может потребоваться перемешать его один раз, чтобы способствовать равномерному плавлению), 6–8 минут. Подавайте сразу же с хлебом для макания.

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