Фондю с грибами на сковороде: рецепт эффектного блюда

Для подачи фондю с грибами на сковороде никаких специальных приспособлений или металлических шампуров вам не потребуется. Однако вам понадобится много хлеба для макания.
Ингредиенты
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- грибы нарезанные
- 1 ст.
- соль
- свежемолотый черный перец
- белое вино
- 2 ст. л.
- жирные сливки
- 3 ст. л.
- сыр Гауда(нарезанный кубиками)
- 300 г
- хлеб
1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
2. В сковороде среднего размера, пригодной для использования в духовке, разогрейте оливковое масло на среднем огне.
3. Добавьте грибы, приправьте солью и перцем, а затем обжарьте до готовности, 4–5 минут.
4. Добавьте в сковороду белое вино и доведите до кипения. Выпарите вино, пока оно почти полностью не впитается, а затем взбейте в нем густые сливки и доведите до кипения.
5. Добавьте Гауду и поставьте сковороду в духовку. Выпекайте, пока сыр не расплавится (вам может потребоваться перемешать его один раз, чтобы способствовать равномерному плавлению), 6–8 минут. Подавайте сразу же с хлебом для макания.
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