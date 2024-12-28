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Форель, запеченная с овощами в лодочках из пергамента: рецепт полезного блюда

Время готовки
50 минут
Пищевая ценность на 100 г
135 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
46
Время на прочтение
1 мин
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Форель, запеченная с овощами в лодочках из пергамента: рецепт полезного блюда

Форель запеченная с овощами / Фото: Getty Images

Это полезное блюдо, которое отлично подойдет тем, кто на диете или следит за своим питанием. Рыбу используйте любую как красную, так и белую.

Сформируйте лодочки из пергамента, наполните овощами, выложите стейк рыбы, запеките в духовке и подайте порционно, горячими на праздничный стол. Такое приготовление придаст блюду оригинальность.

Ингредиенты

форель
600 г
картофель
3 шт.
морковь
1 шт.
перец болгарский
1 шт.
лимон
0,5 шт.
оливковое масло
1 ст. л.
смесь итальянских трав
перец черный молотый
соль
  1. Филе рыбы промойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на порционные куски, посолите и сбрызните соком лимона.
  2. Перец болгарский очистите от семян и нарежьте на мелкие кубики.
  3. Картофель, морковь очистите и нарежьте также на мелкие кубики. Выложите овощи в миску, добавьте смесь итальянских трав, перец черный молотый, оливковое масло и соль. Перемешайте.
  4. С пергаментной бумаги сделайте лодочки, завязав концы нитками. В лодочку выложите рыбу, сбрызните ее оливковым маслом и в середину рыбы и по бокам разложите овощи. 
  5. Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.

Советы:

  • Овощи можно использовать любые.

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