Форель, запеченная с овощами в лодочках из пергамента: рецепт полезного блюда

Это полезное блюдо, которое отлично подойдет тем, кто на диете или следит за своим питанием. Рыбу используйте любую как красную, так и белую.
Сформируйте лодочки из пергамента, наполните овощами, выложите стейк рыбы, запеките в духовке и подайте порционно, горячими на праздничный стол. Такое приготовление придаст блюду оригинальность.
Ингредиенты
- форель
- 600 г
- картофель
- 3 шт.
- морковь
- 1 шт.
- перец болгарский
- 1 шт.
- лимон
- 0,5 шт.
- оливковое масло
- 1 ст. л.
- смесь итальянских трав
- перец черный молотый
- соль
- Филе рыбы промойте, обсушите бумажным полотенцем, нарежьте на порционные куски, посолите и сбрызните соком лимона.
- Перец болгарский очистите от семян и нарежьте на мелкие кубики.
- Картофель, морковь очистите и нарежьте также на мелкие кубики. Выложите овощи в миску, добавьте смесь итальянских трав, перец черный молотый, оливковое масло и соль. Перемешайте.
- С пергаментной бумаги сделайте лодочки, завязав концы нитками. В лодочку выложите рыбу, сбрызните ее оливковым маслом и в середину рыбы и по бокам разложите овощи.
- Выпекайте в заранее разогретой духовке до 180 градусов 25-30 минут.
Советы:
- Овощи можно использовать любые.
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